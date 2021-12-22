قامت نقابة المهندسين الأردنيين بتكريم شركة إس تي إس، الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة، وذلك عن دورها البارز في تنفيذ مشروع النقابة للتحول الرقمي، يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 كانون الأول في فندق اللاند مارك في العاصمة عمّان، وبحضور معالي السيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وسعادة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي.

هذا وقد تم تسليم درع التكريم من نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي واستلمته ممثلة عن إس تي إس، السيدة ديما حزين، رئيس قسم الخدمات المدارة، والمهندس طارق السحيمات، المسؤول عن مشروع النقابة في الشركة. الى جانب تكريم عدد من الشركاء من الأسماء الريادية في المملكة لدورهم في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للنقابة والذي يهدف إلى رقمنة العمليات والمشاريع التي تقوم بها النقابة بهدف توفير خدمات الكترونية وتعزيز الإنتاجية داخليا ضمن هيكلها مما يدعم الدور الهام الذي تقوم به للمهندسين في الأردن.

وتماشياً مع استراتيجية النقابة نحو تبني تحول رقمي متكامل، قامت إس تي إس بنقل خدمات البريد الالكتروني لتصبح على منصة شركة Microsoft السحابية عن طريق نظام أوفيس 365 (Office 365)، الأمر الذي يسهل التواصل ما بين الأقسام وينظم سير الأعمال بينها، وذلك بهدف تقديم تجربة رقمية استثنائية على مختلف الأصعدة. علاوة على ذلك، أسهمت التقنيات التي تم تفعيلها بزيادة السعة الاستيعابية التي تتيح مجالا لتخزين البيانات بشكل كبير بما يشمل الرسائل الالكترونية والمستندات، إضافة لضمان استمرارية سير الأعمال وإمكانية استخدام النظام والنفاذ اليه من أي مكان وفي أي وقت، وإدارة النفقات عن طريق تحديد الكلفة وفقا للاستخدام.

هذا وتتميز الأنظمة التي قامت إس تي إس بتطبيقها في نقابة المهندسين بمستويات أمان عالية وباستخدام أحدث التقنيات والبرامج من مايكروسوفت. كما ستوفر الشركة خدمات الدعم الفني على مدار الساعة.

ومن جانبها قالت السيدة ديما حزين رئيس قسم الخدمات المدارة في شركة إس تي إس: "نضع في إس تي إس التحول الرقمي ضمن أولوياتنا، وتتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات من الانطلاق برحلة التطور الرقمي الخاصة بهم ونخطو خطى واثقة لتطبيقه باستخدام أحدث التقنيات، ونؤكد دوماً على أهمية البدء في البنية التحتية وتدعيمها رقمياً بهدف تحقيق تحول رقمي حقيقي وعلى جميع المستويات، كما أنه من الرائع أن نرى أنّ نقابة المهندسين الأردنيين هي أول نقابة رقمية في المملكة وما زالت تخطو خطى ثابتة في تحسين خدماتهم ورقمنتها لتسهيل الاستفادة منها في عالمنا المتغير."

هذا وتلتزم إس تي إي بتوفير حلول سبّاقة بمختلف مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات، وتتربع الشركة منذ إنشاءها في 1989 عرش الريادة بما يتعلق بتمكين الشركات من اللحاق بركب التحول الرقمي بالرغم من سرعة المتغيرات الحاصلة به وبأعلى مستويات الخبرة وأحدث الممارسات في القطاع.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة إس تي إس (STS):

ساهمت إس تي إٍس STS، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة، بشكل فاعل وخطى واثقة في مشهد التحول الرقمي في المنطقة وذلك لخبرتها المتعمقة في القطاع منذ 1989 ولما تتميز به قيادتها من سمات الابتكار واستشراق المستقبل الرقمي. هذا ويعود نجاح إس تي إس STS لالتزامها بتقديم حلول تحول رقمي متجددة ومبتكرة، حيث تشمل خدماتها تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والحلول السحابية المتقدمة والخدمات المدارة، وحلول الأمن السيبراني المدعمة بمركز عمليات أمن معلومات سيبراني متقدم (STS SOC) علاوة على الخدمات والتدريب والترخيص. وبالمثل، تسعى إس تي إس باستمرار إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عبر حلول تجربة العملاء الرقمية، حلول ذكاء الأعمال Business Intelligence BI وحلول مكان العمل الرقمية.

هذا وتواصل إس تي إس STS المساهمة بارتقاء العديد من القطاعات على اختلاف نشاطاتها كالقطاعات المالية والحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والقطاعات التجارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حلول موثّقة بشراكات قوية وطويلة الأمد مع روّاد عالميين في القطاع التكنولوجي مثل سيسكو سيستمز (Cisco Systems) وديل تيكنولوجيز (Dell Technologies) وآي بي إم (IBM) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى جانب أوراكل (Oracle) وغيرها العديد من الشركات العالمية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021