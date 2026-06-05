دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضاف الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بطولة الجمباز الفني والإيقاعي ضمن "دورة الألعاب الإماراتية 2026" في نادي ويلفِت للجمباز بتاريخ 3 يونيو 2026.

ومثّل الحدث انطلاق منافسات الجمباز ضمن "دورة الألعاب الإماراتية 2026"، وجاء في إطار المنصة الرياضية الوطنية الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الرياضية. وشارك أكثر من 1000 لاعب ولاعبة ومدرب، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والحكام والمتطوعين ضمن برنامج الدورة لهذا العام.

وبصفته الشريك المستضيف لبطولة الجمباز، استقبل نادي ويلفِت للجمباز الرياضيين وعائلاتهم وأفراد المجتمع في فعالية سلّطت الضوء على الدمج المجتمعي ودور الرياضة في تعزيز الترابط المجتمعي.

وأُقيمت البطولة من الساعة 3 عصراً وحتى 7.30 مساءً في نادي ويلفِت للجمباز الواقع في سيركل مول بمنطقة قرية جميرا الدائرية، مع حضور كبار الشخصيات اعتباراً من الساعة 5.00 مساءً، بمن فيهم ممثلون عن مجلس دبي الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وإلى جانب استضافة البطولة الرياضية، يقدّم نادي ويلفِت للجمباز برامج تدريبية على مدار العام للأطفال والرياضيين الناشئين من مختلف القدرات، بما في ذلك حصص الجمباز وبرامج التطوير المخصصة لأصحاب الهمم. ويهدف النادي إلى توفير بيئة داعمة وشاملة تتيح لكل طفل فرصة تنمية ثقته بنفسه وتعزيز شعوره بالانتماء من خلال رياضة الجمباز.

وفي تعليقه على أهمية "دورة الألعاب الإماراتية 2026" ودورها في تعزيز المنصات الرياضية الدامجة، قال الدكتور المهندس شريف الشامي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي:"أتقدّم بالشكر إلى نادي ويلفِت على دعمه المستمر لأصحاب الهمم، وهي شراكة ممتدة لأكثر من 6 إلى 7 سنوات منذ أولمبياد 2019. وقد قدّمت الأكاديمية مرافق وتجهيزات متميزة مكّنت اللاعبين من التدريب والمشاركة في البطولات، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل."

وقالت سارة ميرسر، رئيسة قسم الجمباز في نادي ويلفِت للجمباز:"نؤمن في نادي ويلفِت للجمباز بأن الرياضة يجب أن تكون متاحة للجميع، وكانت استضافة هذه البطولة محطة مهمة للفريق بأكمله، لا سيما وأن عدداً من الرياضيين المشاركين يتدربون معنا على مدار العام. فالجمباز يسهم في بناء الثقة والانضباط، ونحن فخورون بدعم المنصات التي تحتفي بالدمج من خلال الرياضة."

ويعكس الرياضيون الذين تدربوا تحت إشراف ميرسر التنوع الذي يميز المجتمع الرياضي في دولة الإمارات، حيث ضم البرنامج لاعبي جمباز من خلفيات ثقافية وجنسيات متعددة تشمل الكندية الفلسطينية، والنيوزيلندية، والمصرية، والهندية، واللبنانية، والأردنية، والإسبانية المغربية.

وتُعد بطولة الجمباز الفني والإيقاعي من بين عدد من الرياضات المدرجة ضمن دورة "الألعاب الإماراتية 2026"، والتي أُقيمت رسمياً في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو. وتعكس المبادرة جهود دولة الإمارات المستمرة في تعزيز الدمج الرياضي وتوسيع الفرص المتاحة لأصحاب الهمم عبر مختلف الرياضات.

نبذة عن ويلفِت

تأسست علامة ويلفِت في عام 2021، وهي شركة رائدة في مجال اللياقة البدنية مع خمسة مراكز لياقة متكاملة في قرية جميرا الدائرية وميدان والمارينا ومردف في دبي، ومجمّع مدار بالجادة في الشارقة. وتندرج علامة ويلفِت تحت مظلة مجموعة فورماتِف؛ مشغل اللياقة البدنية الأكبر والأكثر تطوراً في الإمارات والمملوك بالكامل لشركة أرادَ؛ أسرع مطوّر عقاري نمواً في دولة الإمارات.

وتفخر علامة ويلفِت بنموذجها المبتكر الذي يرتكز على الأعضاء، والذي يطمح إلى تعزيز النشاط البدني ضمن المجتمعات التي تخدمها. وتقوم علامة اللياقة البدنية الرائدة بذلك عبر توفير مراكز اللياقة البدنية عالية الأداء والتي تقدّم حزم عضوياتٍ مرنة تتضمن دروس التمارين الجماعية لجميع الفئات العمرية ومختلف المستويات.

وقد تم تجهيز جميع مراكز اللياقة البدنية التي تديرها علامة ويلفِت بباقةٍ من تقنيات اللياقة البدنية الأكثر تطوّراً في السوق، وذلك من أجل توفير نظام متقدّم لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com