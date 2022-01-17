عمّان: أعلن الصندوق الأردني للريادة، أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، استثمارًا غير مباشر بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي في "جلوبال فنتشرز Global Ventures"؛ وهي شركة رأس مال مغامر مدفوعة بالنمو - مقرها دبي - وتركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية بمرحلة النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويؤكد الاستثمار، الذي تمّ في كانون الأول من عام 2021، التزام الصندوق الأردني للريادة بتمكين الشركات الناشئة الأردنية الواعدة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال ليث القاسم، المدير العام للصندوق الأردني للريادة:" من خلال الاستثمار في الصناديق التقدمية مثل "جلوبال فنتشرز"، ندعم بفاعلية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز عملياتها وتحقيق إمكانيات نموها، ما يؤدي بالتالي إلى النهوض بالمشهد الريادي الحيوي ودفع التنمية الاقتصادية القوية في جميع أنحاء الأردن وخارجها".

وبدوره، قال باسل مفتاح، الشريك العام في "جلوبال فنتشرز": "يسعدنا الترحيب بالصندوق الأردني للريادة كشريك خلال صندوقنا الثاني. يُعدّ الأردن رائدًا إقليميًا لريادة الأعمال ومركزًا لبعض أقوى الشركات والمؤسسين في المنطقة، مع وجود برامج دعم واستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. تتماشى أعمال "جلوبال فنتشرز" مع مهمة الصندوق الأردني للريادة المتمثلة في تحويل بيئة ريادة الأعمال المحلية والإقليمية إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار".

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الأردني للريادة تم تسجيله كشركة مساهمة أردنية خاصة، ويهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن والارتقاء بها، من خلال تسهيل إنشاء صناديق استثمار جديدة تخدم البيئة الريادية المحلية، والقيام باستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والموجهة نحو التصدير، والقابلة للتطوير، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين قدرات رواد الأعمال الأردنيين وفِرَق الشركات الناشئة، من خلال التدريب وبناء القدرات وبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال المستهدفة.

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عن الصندوق الأردني للريادة:

الصندوق الأردني للريادة هو مشروع وطني تأسس عام 2017 كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية. يُنفَّذ مشروع الصندوق الأردني للريادة، الذي يعدّ أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، بالتعاون مع البنك الدولي على مدار 6 أعوام؛ حيث ينتهي في تشرين الثاني 2023، ويتوقع البنك أن يستثمر الصندوق في 150 - 200 شركة ابتكارية محلية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر (الصناديق الاستثمارية)، ويعمل على تدريب ورفع كفاءات 825 رائد أعمال ومؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتأهيلهم للاستثمار. يبلغ رأس المال الكلي للصندوق 98 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي. يعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية. ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

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نبذة عن "غلوبال فينتشرز"

"غلوبال فينتشرز" شركة رأس مال مخاطر تستثمر في رواد الأعمال، وتعمل على توسيع الأفكار الناشئة. تدعم "غلوبال فينتشرز" المؤسسين ذوي الفكر العالمي الذين يقودون شركات في مرحلة النمو، ويستخدمون التكنولوجيا لإحداث تحولات في الأسواق الناشئة.

استثمرت غلوبال فينتشرز في 44 شركة تعمل عبر 10 أسواق مختلفة. تشمل الشركات المندرجة ضمن محفظة "غلوبال فينتشرز" كلًا من: الطبّي، و"أرو لابز" (Arrow Labs)، وباصيت، وكرتونة، والمنيوز، وفلوراناو، و"هليوم هيلث" (Helium Health)، وهوليداي-مي، و"مامو" (Mamo)، و"متش أون" (Munch:On)، و"ناو باي" (NowPay)، و"أوجرام" (Ogram)، و"باي موب" (Paymob)، و"بروكسيمي" (Proximie)، و"بيبل" (Pyypl)، و"سبايدر سيلك" (Spider Silk)، و"سيمبل" (Sympl)، وتابي، وبوابة ترابط، و"تيم أبت" (Team Apt)، و"ثندر" (Thndr)، و"تريبال" (Tribal)، ويُداوي، و"زينشن" (Zension).

نور سويد وباسل مفتاح هما الشريكان الإداريان لشركة "غلوبال فينتشرز". لمزيد من المعلومات، يمكنكم الإطلاع على الموقع الإلكتروني: https://www.global.vc/

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