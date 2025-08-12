أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن تصنيف المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، في المرتبة الخامسة والعشرين ضمن قائمتها المرموقة لأفضل 100 شخصية قيادية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025، تقديراً لدوره الفاعل في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وتولى المهندس عبدالعزيز علي المولوي منصب الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar في مايو 2024، وهي الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، الجهة التنظيمية للقطاع السياحي. وقد لعب دورًا محوريًا في تحقيق نمو غير مسبوق في أعداد الزوار الدوليين إلى قطر، إذ تجاوز عدد الزوار 5 ملايين زائر لأول مرة خلال عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 25%.

وأشادت فوربس برؤية المهندس المولوي الاستراتيجية، والتي تشمل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، إلى جانب تركيزه على الابتكار الرقمي وتوسيع الشراكات العالمية الرئيسية.

وتواصل قيادته دفع نجاح Visit Qatar في مجال تسويق الوجهة السياحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان النمو المستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.

وفي القائمة نفسها، جاء المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في المركز الثالث.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

-انتهى-

#بياناتحكومية