الشارقة: أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن تجديد هويته المؤسسية وتحديث أسلوب تواصله عبر اعتماد الاسم المختصر “SPARK” ليكون المسمّى الرسمي الموحّد للمجمع، بدلاً من التسميات السابقة SRTI Park وSRTIP.

ويأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية التطوير المستمر التي ينتهجها المجمع لتعزيز حضوره المؤسسي، وتوحيد صورته الاتصالية تحت هوية حديثة أكثر وضوحًا وجاذبية، تتماشى مع مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.

وأوضح سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذا التحديث يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للمجمع وربطها بمسيرته التطويرية المتسارعة، قائلاً:

"نحن في مرحلة مهمة من تطور المجمع، حيث نعمل على ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي للبحث والابتكار في المنطقة. ويأتي تجديد الهوية اليوم ليعكس هذا التحول، وليوحّد طريقة تواصلنا مع شركائنا المحليين والدوليين تحت مظلة واحدة تعبّر عن رؤيتنا المستقبلية وطموحنا بأن نكون وجهة عالمية للابتكار والمعرفة."

من جانبه، أوضح جمعة الحاج، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والتسويق في المجمع، أن هذا التحديث يمثل تطورًا طبيعيًا في مسار العلامة المؤسسية، قائلاً:

"SPARK ليست اسمًا جديدًا بقدر ما هي تجديد لأسلوب تواصلنا مع العالم. إنها تعبير عن الحيوية والطاقة والإبداع التي تمثل جوهر عملنا ودورنا كمحرك للابتكار في الشارقة، وأضاف أن هذا التغيير صاحبه إطلاق الفيلم التعريفي في وقت سابق من الشهر الماضي ، الذي قدّم رؤية المجمع ورسالة عمله بأسلوب بصري احترافي، مؤكداً أن "تجديد الهوية المؤسسية في هذا التوقيت يمثل استكمالاً لمسيرة التطوير والتوسع التي يشهدها المجمع في برامجه ومبادراته ومشاريعه التقنية."

لماذا SPARK ؟

اعتماد الاسم المختصر “SPARK” جاء نتيجة دراسة معمقة لتجربة المجمع الاتصالية محليًا ودوليًا، ويمثل خطوة لتبسيط التواصل وتوحيد الهوية المؤسسية. ويعكس هذا الاسم مجموعة من القيم والمعاني المحورية:

الوضوح والبساطة: الاسم السابق “SRTI Park” كان يُساء نطقه أو يُخلط بين أشكاله المختلفة، بينما “SPARK” اسم سهل وواضح ويُستخدم بسهولة باللغتين العربية والإنجليزية.

المعنى والدلالة: “SPARK” تعبر عن الشرارة التي تشعل الإبداع والتفكير والابتكار، وهي القيم التي يقوم عليها المجمع.

الانتشار العالمي: يتماشى الاسم مع توجه الشارقة نحو العالمية، إذ يتميز بسهولة النطق والجاذبية في الأسواق الدولية، ما يعزز حضور المجمع في المعارض والمنصات التقنية الكبرى . توحيد الهوية المؤسسية: يجمع الاسم تحت مظلة واحدة جميع مبادرات المجمع في البحث والابتكار وريادة الأعمال، ما يعزز التكامل بين مكوناته المختلفة. الارتباط العاطفي: “SPARK” ليس اختصارًا تقنيًا فحسب، بل كلمة تلهم وتشعل الحماس، وتعبّر عن انطلاق الأفكار نحو مشاريع مؤثرة.

ويؤكد هذا التحديث التزام المجمع بمواصلة التطوير والابتكار في مختلف جوانب عمله، بما في ذلك التواصل المؤسسي والهوية البصرية، انسجامًا مع رؤيته في بناء بيئة محفزة تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

وأضاف الحاج: "تجديد الهوية خطوة تعكس تطورنا ونضجنا المؤسسي، وتعزّز قدرتنا على التواصل مع جمهورنا وشركائنا بوضوح واتساق، بما يتماشى مع مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار."

بهذه الخطوة، ينضم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى نخبة المؤسسات العالمية التي قامت بتحديث هويتها لتعكس تطورها وتواكب التغيرات المستقبلية، على غرار شركات مثل Meta وAccenture وAirbnb، التي أعادت صياغة هويتها لتبقى أقرب إلى جمهورها وأكثر تعبيرًا عن رسالتها.

-انتهى-

#بياناتحكومية