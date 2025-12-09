أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن صندوق الإمارات للنمو EGF، منصة الدولة الوطنية لرأس مال النمو بقيمة مليار درهم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مرحلة التوسع ضمن الشركات التي تحظى بدعم Hub71 وEGF، وترسّخ هذه الشراكة مهمة الطرفين المشتركة في الارتقاء بالقطاع الخاص ودعم أجندة التنويع الاقتصادي طويل المدى لدولة الإمارات.

وفي إطار فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، وقّع اتفاقية الشراكة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق نموّ الإمارات، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، حيث تضع إطارًا منسّقًا يهدف إلى الاستثمار برأس مال النمو، وتوسيع المسارات التجارية، ودعم الجاهزية التشغيلية. وينسجم هذا التعاون مع الهدف المشترك للطرفين في دعم نمو الشركات عالية الإمكانات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتمكين توسّع الشركات القابلة للنمو من خلال بيئة أعمال متقدمة ومسارات واضحة للوصول إلى رأس المال والأسواق.

وينسجم هذا التعاون مع طموح أبوظبي نحو تمكين قطاع خاص قوي، يعتمد على شركات مبتكرة عالية الإمكانات قادرة على التوسّع عالميًا انطلاقًا من دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كلٌّ من صندوق نموّ الإمارات EGF وHub71 على تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل التوسّع، ودعم مسار نموّها. ويتركّز هذا التعاون على ضخ رأس مال النمو ، وتمكين مسارات تجارية جديدة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية. ومن خلال الجمع بين منظومة Hub71 التي تضم شركات عالية الأداء ومنصة EGF المخصّصة لرأس مال النمو، تهدف الشراكة إلى بناء سلسلة أقوى من الشركات القابلة للتوسّع والمنافسة، بما يسهم في التنمية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: "تمثل شراكتنا مع Hub71 اتساقاً طبيعياً بين منصتين وطنيتين تتشاركان الهدف ذاته، والمتمثل في دعم مستقبل اقتصاد دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين قدراتنا المشتركة، نمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل النمو من التوسع والمنافسة والمساهمة بفاعلية في أجندة الدولة للنمو الاقتصادي المتنوع. وتعد Hub71 البيئة الطبيعية لمؤسسي المشاريع في أبوظبي وهي في موقع استراتيجي يمكّنها من دعمنا في تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية."

وصرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "يجمع تعاوننا مع صندوق الإمارات للنمو بين دعم Hub71 للمؤسسين في بناء شركاتهم، والتمويل المخصص للتوسع الذي يوفره الصندوق للشركات العاملة في الدولة. هذا التكامل يهيئ مساراً واضحاً يساعد الشركات على الانتقال بثبات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو."

ومن جهة أخرى، تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتطوير قطاعات اقتصادية متخصّصة ودعم الشركات التي تمتلك نماذج أعمال قابلة للتوسّع. وقد أسهم هذا التوجّه في تمكين Hub71من بناء منظومات متخصّصة، واستقطاب شركات ناشئة عالمية، وعقد شراكات استراتيجية توسّع آفاق الاستثمار وتُمكّن المؤسسين من الوصول إلى الأسواق. ومن خلال تكامل قدرات Hub71 وصندوق الإمارات للنمو EGF، سيعمل الطرفان على تسريع نمو الشركات وتعزيز جاهزيتها للمنافسة وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.

تمثّل مذكرة التفاهم خطوة مشتركة نحو بناء منظومة أكثر تنافسية ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل النمو. ومن خلال تسخير خبراتهما المتكاملة، يضع كلٌّ من صندوق الإمارات للنمو وHub71 أساسًا لدعم شركات قادرة على التوسّع، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة المدى، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ومنظومة رأس المال، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تدعمه أطر تنظيمية متقدمة.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم واستدامة النموّ الاقتصادي في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71

الاتصالات الإعلامية حول Hub71:

رنيم الخطيب TechHubEdelman@Edelman.com +971 50 204 9791

نبذة حول صندوق الإمارات للنمو :

يُعد "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال.

وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال طويل الأمد إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً.

يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق: www.egf.gov.ae