دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق مشروع “Greenz by Danube” أحدث مشاريع دانوب العقارية، وذلك خلال فعالية كبرى أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي، بحضور رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وأكثر من 7,000 ضيف من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية والإعلامية، حيث يمثل المشروع أول مجتمع فلل متكامل واسع النطاق ومفروش بالكامل تطوره الشركة في إمارة دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن إطلاق مشروع “Greenz by Danube Properties” يمثل مناسبة مهمة تعكس استمرار النجاحات التي تحققها مجموعة دانوب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الشركة استطاعت على مدى سنوات طويلة أن تبني علاقة راسخة ومثمرة مع دبي والإمارات، من خلال مساهماتها المتواصلة في قطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة به، ثم من خلال التطوير العقاري وتنمية المجتمعات، حيث نمت الشركة جنباً إلى جنب مع نمو مدينة دبي نفسها، مشيراً إلى أن الشركات التي تحقق النجاح الحقيقي في دبي تدرك أن التنمية الحقيقية تقوم على الثقة والاعتمادية وفهم احتياجات السكان والمستثمرين والعائلات والمجتمعات.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن ترسخ سمعة عالمية راسخة باعتبارها مكاناً يقصده الناس من مختلف أنحاء العالم للبناء والاستثمار والعيش والعمل وصناعة مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، مؤكداً أن هذه المكانة تحققت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي . يواصل التأكيد على أهمية بناء وطن يستفيد من التقدم العالمي ويشجع الابتكار ويوفر بيئة متميزة تزدهر فيها الأعمال والطاقات البشرية

وأكد معاليه أن هذه الرؤية الوطنية الطموحة تحظى كذلك بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وضع الإنسان في صميم عملية التنمية الوطنية، وأن المدن تُقاس بجودة الحياة التي توفرها لسكانها، فيما تُقاس المجتمعات بالقيم التي ترسخها، مثل التماسك الأسري وروح الجيرة والرفاه والأمن والتسامح والمسؤولية المشتركة.

جهة الاتصال

أفيناش لوهانا

enquiry@danubeproperties.ae

-انتهى-

#بياناتشركات