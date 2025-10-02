المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن أسماء المتأهلين لبرنامج تطوير الخريجين الجامعيين "GP15"، والذي يهدف إلى إعداد القيادات المستقبلية، وصقل مهاراتها، وتمكينها من المنافسة إقليميًا وعالميًا. وقد حظيَ البرنامج بإقبالٍ واسع، حيث تم اختيار 15 خريج بحريني متميز من الحاصلين على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية خلال العامين الماضيين من جامعات داخل وخارج مملكة البحرين، وكانت معدلاتهم التراكمية لاتقل عن 3.25.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن جميع المتقدمين لبرنامج تطوير الخريجين الجامعيين “GP15” خضعوا لعملية تقييم شاملة، تضمنت اختبارًا للقدرات ومقابلات شخصية، وذلك في إطار حرص المصرف على اختيار أفضل الكفاءات وتأهيلها للمشاركة في البرنامج.

وشهد اليوم الأول من البرنامج حضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين، حيث تم التعريف بمهام ودور المصرف، وشرح تفاصيل البرنامج الذي سيزودهم بفرصة تدريب فريدة تمتد لستة أشهر، وتشمل العمل ضمن مختلف إدارات المصرف، والمشاركة في مشاريع مهنية من واقع بيئة العمل، إضافة لحضور ورش عمل وزيارات ميدانية مُصممة لتعزيز المهارات التحليلية والثقافة المالية، وفهم الاستراتيجيات المصرفية.

وفي هذا الإطار، صرّحت السيدة فاطمة محمد علي مدير إدارة الموارد البشرية في مصرف البحرين المركزي ومدير البرنامج قائلة: "نهنئ جميع المتأهلين للمشاركة في برنامج تطوير الخريجين الجامعيين والذي نسعى من خلاله لفتح آفاق واسعة للتعلم والتطور المهني، وإكساب المشاركين خبرات عملية ومعارف تخصصية في قطاع الخدمات المالية. ومع انطلاق البرنامج في نسخته الأولى فإننا نتطلع لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية المؤهلة لرفد مستقبل القطاع."

هذا، وشملت قائمة الخريجين المتأهلين كلًا من: جنه أشرف رفاعي، خالد عيسى الكوهجي، دانة نبيل كمال، رانيا مؤمن الريفي، السيد عبدالله أحمد هاشم، صادق جعفر محمد، عالية كفاح البقالي، عبدالعزيز محمد الدوسري، عبدالله محمد الجامع، فجر يحيى حسن، فهد محمد الفردان، محمد عيسى حيدر، نور منير علي، نوف نايف الناصر، يوسف خالد ترك.

جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يأتي تماشيًا مع تطلعات المصرف الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشبابية باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتطوير، وهو ما يتحقق عبر توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب التوجهات العالمية في قطاع الخدمات المالية، كما تعكس هذه المبادرة أولويات المصرف المرتكزة على تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي وتطوير الكوادر البشرية الواعدة، بما يُسهم بدوره في دعم دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي حيوي.

