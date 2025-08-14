المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن فتح باب التسجيل للنسخة الأولى من برنامج تطوير الخريجين الجامعيين “GP15”، والذي يأتي استكمالًا لمبادرات المصرف الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشبابية باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتطوير، وذلك تماشياً مع أولويات المصرف والتي تركز على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الكوادر البشرية الواعدة.

يستهدف البرنامج الخريجين البحرينيين المتميزين من الجامعات داخل وخارج المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس خلال العامين الماضيين بحد أقصى، وذلك بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.25 في أي من التخصصات الأكاديمية. ومن المُقرر أن يتم اختيار 15 خريجًا للدفعة الأولى، حيث سيخضع جميع المتقدمين إلى عملية تقييم شاملة تتضمن اختبارًا للقدرات، ومقابلاتٍ شخصية، وهو ما يـأتي لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للمشاركة في البرنامج.

سيحظى المشاركون بفرصة تدريب عملي فريدة لمدة ستة أشهر، حيث ستشمل هذه التجربة العمل ضمن مختلف إدارات المصرف، والمشاركة في مشاريع مهنية تحاكي واقع بيئة العمل، إلى جانب حضور ورش عمل وزيارات ميدانية مصممة لتعزيز المهارات التحليلية والثقافة المالية، وفهم الاستراتيجيات المصرفية.

في هذا السياق، قالت السيدة فاطمة محمد علي مدير الموارد البشرية في مصرف البحرين المركزي ومدير البرنامج: "ندعو الخريجين البحرينيين الطموحين إلى الاستفادة من هذه الفرصة النوعية التي تفتح آفاقًا واسعة للتعلم والتطور المهني، وتمكنهم من اكتساب خبرات عملية ومعارف تخصصية في المجال المالي والمصرفي. يعكس هذا البرنامج مدى التزام المصرف المركزي بالاستثمار في الطاقات الشبابية، وحرصه على بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة التطوير والابتكار في قطاع الخدمات المالية."

يُشار إلى أن باب التقديم للبرنامج سيُفتتح اعتبارًا من تاريخ 14 أغسطس ولغاية 31 أغسطس الجاري، ويدعو مصرف البحرين المركزي الخريجين المتميزين الراغبين بالتقديم لبرنامج تطوير الخريجين الجامعيين “GP15”للتسجيل عبر موقعه الإلكتروني www.cbb.gov.bh/gp15.

-انتهى-

