المنامة – جامعة الخليج العربي: نال مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم الموروثات والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي تجديد اعتماده من كلية علماء الأمراض الأمريكية (College of American Pathologists - CAP) للمرة السادسة على التوالي، في إنجاز جديد يعكس التزام المركز المستمر بالتميز والجودة في خدماته المخبرية والتشخيصية المتقدمة.

ويُعد مركز الأميرة الجوهرة من أوائل المختبرات الحاصلة على اعتماد CAP في مملكة البحرين منذ العام 2015، ما يؤكد مكانته الريادية في مجالات الطب الجزيئي وعلوم الموروثات على مستوى المنطقة، ويبرهن على التزامه الدائم بتطبيق أدق المعايير الدولية لضمان جودة الفحوص المخبرية وسلامة المرضى.

وأكدت مديرة مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم الموروثات والأمراض الوراثية الدكتورة أماني عويضة، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمسيرة المركز في التميز والاعتمادات الدولية، قائلةً: "نفخر بهذا الاعتماد الدولي الذي يعكس التزام مركز الأميرة الجوهرة برؤية جامعة الخليج العربي في الريادة البحثية والطبية، ويؤكد حرصنا المستمر على تطوير خدماتنا التشخيصية لتواكب أحدث الممارسات العالمية وتسهم في تعزيز صحة المجتمع."

من جانبها، أوضحت المديرة الطبية للمركز الدكتورة كريستينا سكريبنيك، ، أن تجديد الاعتماد جاء ثمرة جهود جماعية متواصلة تهدف إلى تحسين العمليات المخبرية وضمان دقة النتائج، مشيرةً إلى أن: "اعتماد CAP يُعد من أعلى معايير الجودة عالمياً، وتجديده يعكس التزام المركز بالتطوير المستمر والتميز في الأداء من أجل تقديم خدمات الفحوص الجينية عالية الجودة لخدمة المرضى والمجتمع."

وفي السياق ذاته، أوضحت مسؤولة الجودة ورئيسة الفنيين الأستاذة داليا العمودي، ، أن عملية التقييم شملت جميع أقسام المختبر التشخيصية وفق أكثر من ألف معيار دولي، مؤكدةً: "نفخر بكوننا من أوائل المختبرات الحاصلة و المحافظة على هذا الاعتماد المرموق، والذي يؤكد توافق أنظمتنا وإجراءاتنا التشغيلية مع أفضل الممارسات العالمية. هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود بين فرق العمل ودعم الإدارة المتواصل لأنشطة الجودة والتدريب المستمر."

