رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة - في إطار جهودها لدعم قطاع السياحة المزدهر في الإمارة، أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تطبيق BeRAK (بي-راك)، لتقدم منصة مبتكرة وفريدة من نوعها تركز على تعزيز المشاركة والتواصل بين الموظفين في قطاع السياحة والضيافة برأس الخيمة وإثراء جودة حياتهم. وجاء ذلك خلال مهرجان رأس الخيمة الرياضي لموظفي السياحة والضيافة الذي أقيم يوم 29 أكتوبر 2025 في منتجع لونغ بيتش كامب غراوند.

ويُعد تطبيق BeRAK أول مبادرة حكومية من هذا النوع في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجمع بين التواصل والتحفيز والتطوير المهني عبر منصة واحدة تعزز السعادة والاتزان، ما يعكس رؤية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في تحسين جودة الحياة من خلال السياحة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية المستوى واستثنائية للعمل والعيش والازدهار. وصُمم التطبيق لدعم التواصل بين الموظفين في الفنادق والمنتجعات والوجهات والأعمال السياحية، ويؤدي دوراً محورياً في تقوية الروابط المجتمعية والاحتفاء بالإنجازات وترسيخ ثقافة الموازنة بين العمل والحياة والتعلم المستمر.

وقالت الدكتورة ميرا زخريا، المدير الأول في إدارة الموارد البشرية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يشكّل تطبيق BeRAK خطوة استراتيجية نحو تعزيز ثقافة العمل والارتقاء بتجربة الموظفين، إذ نهدف من خلاله إلى ترسيخ بيئة يشعر فيها جميع العاملين في قطاع السياحة بالتقدير والانتماء والدعم، مع تمكينهم من الوصول إلى الموارد التي ستساعدهم على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. ومن خلال زيادة المشاركة وتقديم حلول مبتكرة تُعنى بجودة الحياة، نُسهم في بناء فرق عمل أكثر تفاعلاً وسعادة، لتتمكن من تقديم تجارب استثنائية للضيوف تعبّر عن روح رأس الخيمة الأصيلة".

صُمم التطبيق ليكون منصة رقمية شاملة متاحة ويمكن تحميله على الهاتف الذكي أو زيارته عبر الإنترنت، ويعمل على تعزيز روح المجتمع من خلال الدمج بين التواصل والدعم والنمو المهني. ويوفر التطبيق لموظفي قطاع السياحة إمكانية الوصول إلى برامج متخصصة لتحسين جودة الحياة، واستشارات يقدمها خبراء في الصحة النفسية والتغذية والتدريب الشخصي، فضلاً عن فرص التطوير المهني ومتابعة المستجدات في القطاع. كما يعمل على خلق بيئة عمل أكثر تفاعلاً من خلال تقديم مجموعة من المنافسات الودية تسمح للمستخدمين في المشاركة والاحتفاء بالإنجازات، ما يُعزز الرضا الوظيفي.

ميزات تعزز المشاركة المجتمعية

يجمع تطبيق BeRAK بين التفاعل الرقمي وتجارب العالم الحقيقي لبناء بيئة متكاملة ترتقي بالتواصل مع تقدير الإنجازات وجودة الحياة.

الألعاب والمكافآت : تعمل التحديات التفاعلية والأنشطة المقدمة عبر التطبيق والتي تركز على تطوير العادات الصحية وتحويل الأنشطة العملية إلى إنجازات يومية. يمكن للموظفين إكمال تحديات مثل عدد الخطوات اليومية وشرب المياه والمشاركة في المنافسات لكسب نقاط قابلة للاستبدال داخل التطبيق والحصول على مكافآت حصرية وقسائم مقدمة من مجموعة من المراكز الصحية.

: تعمل التحديات التفاعلية والأنشطة المقدمة عبر التطبيق والتي تركز على تطوير العادات الصحية وتحويل الأنشطة العملية إلى إنجازات يومية. يمكن للموظفين إكمال تحديات مثل عدد الخطوات اليومية وشرب المياه والمشاركة في المنافسات لكسب نقاط قابلة للاستبدال داخل التطبيق والحصول على مكافآت حصرية وقسائم مقدمة من مجموعة من المراكز الصحية. الفعاليات والمسابقات المباشرة : يمتد التفاعل الرقمي عبر التطبيق إلى الحياة الواقعية من خلال توفير بطولات رياضية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتحديات ذات الطابع الخاص تشمل مجموعة من أمسيات المسابقات وعروض المواهب والمسابقات الإبداعية المقدمة من الفنادق والتي تعزز التعاون والتنافس بين أفراد المجتمع السياحي.

: يمتد التفاعل الرقمي عبر التطبيق إلى الحياة الواقعية من خلال توفير بطولات رياضية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتحديات ذات الطابع الخاص تشمل مجموعة من أمسيات المسابقات وعروض المواهب والمسابقات الإبداعية المقدمة من الفنادق والتي تعزز التعاون والتنافس بين أفراد المجتمع السياحي. الاحتفال بالإنجازات والتقدير : يعمل تطبيق BeRAK على بناء ثقافة الاحتفال بالإنجازات من خلال الأوسمة الرقمية وبطاقات الاحتفال الشخصية مثل أعياد الميلاد وذكرى الالتحاق بالعمل والإنجازات التي يحققها المستخدمين، ما يعزز دوافع الفخر والشعور بالتقدير.

: يعمل تطبيق BeRAK على بناء ثقافة الاحتفال بالإنجازات من خلال الأوسمة الرقمية وبطاقات الاحتفال الشخصية مثل أعياد الميلاد وذكرى الالتحاق بالعمل والإنجازات التي يحققها المستخدمين، ما يعزز دوافع الفخر والشعور بالتقدير. جودة الحياة الشاملة : يوفر التطبيق للموظفين إمكانية التفاعل المباشر من خلال تقديم جلسات مع خبراء علم النفس والتغذية والمدربين الشخصيين. ويمكّنهم أيضاً من مراقبة العادات اليومية مثل النوم والحالة المزاجية وعادات شرب الماء والنشاط البدني، وذلك عبر خطط مخصصة لكل فرد تعزز الصحة الجسدية والعقلية والتوازن بين العمل والحياة الخاصة.

: يوفر التطبيق للموظفين إمكانية التفاعل المباشر من خلال تقديم جلسات مع خبراء علم النفس والتغذية والمدربين الشخصيين. ويمكّنهم أيضاً من مراقبة العادات اليومية مثل النوم والحالة المزاجية وعادات شرب الماء والنشاط البدني، وذلك عبر خطط مخصصة لكل فرد تعزز الصحة الجسدية والعقلية والتوازن بين العمل والحياة الخاصة. المشاركة والتواصل المجتمعي: يتيح التطبيق فرصة التواصل بين العاملين في القطاع من خلال تعريفهم على النوادي الاجتماعية والمنصات المجتمعية التي تعزز التفاعل بين الأفراد، ما يتيح لهم مشاركة التجارب والأفكار والاحتفال بالإنجازات ليُسهم ذلك في بناء مجتمع متكامل يسوده التعاون والانتماء ضمن القطاع.

يعكس تطبيق BeRAK روح شعاره "روح واحدة، إلهام مشترك. تميّز بطريقتك" من خلال تمكين الموظفين من التواصل والنمو عبر أربعة محاور أساسية: المشاركة وجودة الحياة والتواصل والتطوير المهني. ومن خلال هذه المحاور الأربعة، يهدف التطبيق إلى بناء فرق عمل تتميز بالدافعية والمرونة والالتزام بالأهداف، ما يعزز الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات عبر منظومة السياحة بأكملها.

وتعاونت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع شركة Wellbees، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تقنيات جودة الحياة للموظفين، لتطوير تطبيق BeRAK. وتعمل Wellbees في أكثر من 100 دولة لتعزيز بيئة العمل والحفاظ على المواهب من خلال الحلول الرقمية المبتكرة التي تعتمد على علم السلوك والبيانات والتفاعل الإنساني. ويُجسد هذا التعاون نهج الإمارة في دعم العاملين في قطاع السياحة والابتكار الذي يركز على الإنسان.

ويُرسخ تطبيق BeRAK مكانة رأس الخيمة ضمن أفضل عشر مدن عالمية للمقيمين، بفضل جودة الحياة المتميزة وبيئة العمل الراقية التي توفرها. كما تصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قائمة "أفضل بيئة عمل" التابعة لمؤسسة (Great Place To Work) على مدى خمس سنوات متتالية، ما يبرز التزامها المستمر بتعزيز بيئة عمل داعمة وشاملة. ومع إطلاق التطبيق، تواصل الهيئة الارتقاء بمعايير مشاركة الموظفين وجودة حياتهم، تقديراً للأفراد الذين يشكلون الركيزة الأساسية في نمو الإمارة ونجاحها السياحي.

