في إطار سعيها المستمر لتطوير المسارات المهنية للكوادر الوطنية، قامت "مجموعة غرناطة القابضة" بدعم التوظيف والتطور الوظيفي لأكثر من 60 موظفًا بحرينيًا عبر البرامج المتعددة المقدمة من صندوق العمل "تمكين". وتؤكد المجموعة على التزامها الراسخ بالاستثمار في تطوير كوادرها الوطنية، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

كما يثري هذا الدعم قطاع الأنشطة العقارية والذي سجّل مساهمة بلغت 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما يسهم هذا الدعم في تعزيز نمو هذا القطاع المتنامي، الأمر الذي ينعكس ايجاباً في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

وتأسست "مجموعة غرناطة" عام 1982 لتتحول خلال أربعة عقود من محل صغير في قرية الديه إلى إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في قطاع العقار بمملكة البحرين. وقد رسخت مكانتها من خلال تبني أحدث النظم التقنية وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية تشمل الوساطة والتسويق، التقييم ودراسات الجدوى، والمقاولات والتنمية العمرانية. وتمتلك مجموعة غرناطة 26 فرعًا في مملكة البحرين وخارجها، بما في ذلك فروع في المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تأسيس أفرع في أسواق عالمية في دول أوروبا مثل لندن وإسبانيا.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

