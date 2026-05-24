1,659 شركة إثيوبية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتنظيم 510 اجتماع عمل ثنائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين شركات من دبي ونظيراتها في إثيوبيا؛ وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.

وسجلت الغرفة في أديس أبابا رقماً قياسياً في عدد الاجتماعات الثنائية التي تنظمها بين شركات دبي وشركات الأسواق التي تزورها، بلغ 510 اجتماعات ثنائية، وهو الأعلى منذ إطلاق مبادرة "آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي ليعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في دبي.

ونظمت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة التجارية منتدى "دبي – إثيوبيا للأعمال" ، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية. وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وأمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية؛ وجمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،؛ وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية؛ والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي؛ رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الأفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين دبي و إثيوبيا، انطلاقاً من حرصنا على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص. وتمثل هذه البعثة التجارية فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي يزخر بها السوق الإثيوبي، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وترفد مسيرة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة".

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا قد بلغت 22.3 مليار درهم في العام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1,676 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي، إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الإثيوبية في مختلف القطاعات، وفرص الانطلاق من الإمارة نحو أسواق إقليمية وعالمية واعدة. فيما قدمت لالايز جيتاشو، مستشارة ترويج الاستثمار لمفوض الاستثمار في مفوضية الاستثمار الإثيوبية، عرضاً تعريفياً حول مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في إثيوبيا، مستعرضاً مسارات دخول السوق، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.

