جدة: سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمس، إنجازًا تاريخيًا جديدًا بوصول عدد المسافرين إلى 50 مليون مسافر خلال عام 2025، ليصبح بذلك أعلى رقم يسجله مطار سعودي تاريخيًا منذ بداية حركة الطيران في المملكة، وليدخل قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين.

ويعكس هذا الإنجاز التحول النوعي الذي يشهده مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكانته المتنامية كمحور إقليمي وبوابة وطنية تربط المملكة بالعالم، ويؤكد دوره الحيوي في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وبوابة للحرمين الشريفين، من خلال تسهيل حركة الزوار والمعتمرين والحجاج، ودعم السياحة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتقديم أفضل تجربة سفر.

وفي نفس السياق، احتفلت أمس شركة مطارات جدة بوصول المسافر رقم 50 مليون إلى مطار الملك عبد العزيز ، وكانت مسافرة من الجنسية الفرنسية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس على متن رحلة الخطوط السعودية، للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية التي تستضيفها جدة. وكان في استقبالها قيادات شركة مطارات جدة، الذين رحّبوا بها وقدّموا لها هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر إن الوصول إلى 50 مليون مسافر يؤكد الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، ويمثل محطة مفصلية للانتقال إلى المرحلة التالية، استعدادًا مضاعفة هذا الرقم بإذن الله خلال السنوات المقبلة.

وأكد المهندس مازن جوهر أن هذا المنجز الوطني لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، وكافة شركاء النجاح الذين يحرصون على تقديم خدمات نوعية لجميع المسافرين والزوار.

وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعزز موقعه كمحور رئيسي للطيران في المنطقة من خلال التوسعات ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات، بما يدعم مستهدفات النمو المستقبلية.

يشار إلى أن شركة مطارات جدة تشرف على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ عام 2022، وتعمل على تنفيذ مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

