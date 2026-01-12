ضمن أعمال قمة المليار متابع 2026

● سعيد العطر: يجسد صندوق المحتوى الاجتماعي رؤية قمة المليار متابع الهادفة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة، ويسهم في تمكين صناع المحتوى من إنتاج محتوى مبتكر وهادف وذي أثر إيجابي على الأسرة والمجتمع.

● محمد فتال: المبادرة تمثل نموذجاً لدعم الإبداع الرقمي، من خلال منح صناع المحتوى الفرصة لتطوير أدائهم والتدرب مع أفضل الخبراء والمحترفين وأحدث الأجهزة والمعدات والاستوديوهات.

● "صندوق المحتوى الاجتماعي" يستهدف دعم التماسك الأسري وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة

مزايا "صندوق المحتوى الاجتماعي":

● دورات وبرامج تدريبية

● معدات وأدوات تصوير متطورة

● استوديوهات متقدمة

● التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي وكبرى العلامات التجارية

● تشجيع صناع المحتوى من خارج الإمارات على الانتقال إلى الدولة وتقديم مساعدة متكاملة لهم

● جذب المواهب الدولية المبدعة



الإمارات العربية المتحدة، دبي: أطلق مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالشراكة مع منصة الفان ALFAN المنصة الرقمية المخصصة لصناع المحتوى، "صندوق المحتوى الاجتماعي" بقيمة 5 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال توقيع مقر المؤثرين ومنصة الفان ALFAN، اتفاقية شراكة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتهدف المبادرة إلى تمكين ودعم صنّاع المحتوى المتخصصين في المجالات الاجتماعية والأسرية، وتمويل إنتاجهم الإبداعي عالي الجودة، والذي يهدف إلى دعم التماسك الأسري وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة.

ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة الطموحة ضمن أعمال قمة المليار متابع، التي تسعى إلى تطوير منظومة إبداع رقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتمكين صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم لتقديم محتوى هادف يعزز القيم النبيلة ويحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات.

بناء منظومة إبداعية متكاملة

وأكد سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على أهمية المبادرة، وقال: "يجسد صندوق المحتوى الاجتماعي رؤيتنا في قمة المليار متابع الهادفة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة، ويفتح المجال أمام صناع المحتوى الموهوبين والمبدعين للوصول إلى أحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في التطوير المهني، بهدف تمكينهم من إنتاج محتوى مبتكر وهادف وذي أثر إيجابي على الأسرة والمجتمع".

وأضاف: "يستهدف صندوق المحتوى الاجتماعي تعزيز المعرفة ونشر الوعي وبناء حوارات بناءة حول أهم قضايا الأسرة ونسعى إلى تحويل الأفكار التي يقدمها صناع المحتوى إلى مشاريع إبداعية مستدامة وذات أثر ملموس.

ويحصل صناع المحتوى من خلال مبادرة صندوق المحتوى الاجتماعي، والقائمة بموجب شراكة تمويل استراتيجية بين مقر المؤثرين ومجموعة الفان، على أكثر من مجرد التمويل. حيث تتيح المبادرة لهم الحصول على الدعم من قبل مقر المؤثرين والفان عبر برامج التعليم والتدريب التي تركز على صناعة المحتوى وتحقيق الدخل، كما تتيح لهم الوصول إلى أدوات تحقيق الدخل.



ويحظى صناع المحتوى من خلال الصندوق بإمكانية الوصول إلى مرافق الإنتاج المتطورة في مقر المؤثرين، والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرص التعاون مع العلامات التجارية من خلال مقر المؤثرين والفان.

ومن خلال هذه الشراكة، سيحظى صانعو المحتوى بوصول إلى منصة الفان لتحقيق الدخل alfan.io، والتي تتيح لهم إطلاق متاجر رقمية والتعاون مع العلامات التجارية. وبالإضافة إلى التمويل المتاح، تساهم هذه الأدوات في تمكين صناع المحتوى الموهوبين من تحقيق دخل مستدام. كما تقدم المبادرة المساعدة الشاملة لصناع المحتوى الراغبين في الانتقال إلى دولة الإمارات.

تعزيز أواصر الأسرة

بدوره، قال محمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "الفان": نفتخر بهذه الشراكة مع قمة المليار متابع ومقر المؤثرين، التي تترجم التزامنا بدعم المحتوى الرقمي الهادف ودوره الفاعل في تشكيل الوعي لدى الأجيال القادمة.. وسنعمل معاً لتوفير بيئة حاضنة تسمح لصناع المحتوى الموهوبين بتقديم محتوى مبتكر ومبدع وهادف من أرض الإمارات، يساهم في تعزيز الأواصر الأسرية وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية المعاصرة بأسلوب إبداعي مبتكر.

وأضاف: "تمثل هذه المبادرة نموذجاً لدعم الإبداع الرقمي، من خلال تبني مشاريع صناعة محتوى متكاملة، تمنح صناع المحتوى الفرصة لتطوير أدائهم من خلال التدرب مع أفضل الخبراء والمحترفين وأحدث الأجهزة والمعدات والاستوديوهات في صناعة المحتوى، بما يساعدهم على تحويل إبداعهم إلى مشاريع قابلة للاستمرار والنمو، ويضمن استدامة الأثر الإيجابي الذي يبتكرونه."

والفان هي منصة لتمكين صناع المحتوى من تحقيق الدخل النقدي، تتيح لهم إطلاق متاجر إلكترونية والتعاون مع العلامات التجارية، والوصول إلى فرص التمويل لتنمية أعمالهم. أسس محمد فتال الفان في عام 2017، وسرعان ما أصبحت لاعبًا إقليميًا رائدًا في مجال اقتصاد المحتوى، مستفيدة من شبكة صناع محتوى واسعة حققت أكثر من 45 مليار مشاهدة عبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي.

واليوم، توفر المنصة خدماتها لصناع المحتوى على اختلاف حجم أعمالهم، من المواهب الناشئة وصولاً إلى أبرز الأسماء في المجال، مثل الشيخ مشاري العفاسي، وقناة أسرتنا، وأوسي مروة، ونارينز بيوتي .

يتجاوز عدد صناع المحتوى الفاعلين على المنصة 7,500 صانع محتوى شهريًا، كما يصل عدد الاشتراكات الجديدة إلى أكثر من 50,000 اشتراك. وتتعاون الفان مع أكثر من 100 علامة تجارية، منها هنقرستيشن (HungerStation)، وهواوي، ويانغو.

وتتمثل رسالة الفان في مساعدة صناع المحتوى على تحقيق دخل يتجاوز مجموعه 1 مليار دولار، وذلك من خلال تبسيط أساليب تحقيق الدخل من خلال المتابعين، بالإضافة إلى التعاون مع العلامات التجارية.

تعزيز التماسك المجتمعي

وتهدف مبادرة "صندوق المحتوى الاجتماعي" إلى تمكين صنّاع المحتوى المبدعين ودعمهم لإنتاج محتوى هادف يركز على تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية الإيجابية، ويركز على القضايا المجتمعية والأسرية ويعزز الخطاب الإيجابي عبر منصات التواصل المختلفة، ورفع الكفاءات والمهارات لديهم من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات تطوير المحتوى الأسري والمجتمعي، واستراتيجيات النشر، وتمكينهم من تحقيق عائد مادي مستدام.

ومن شأن "صندوق المحتوى الاجتماعي" أن يحدث أثراً مجتمعياً إيجابياً طويل الأمد، ويساهم في تشكيل ثقافة رقمية مسؤولة، وغرس قيم إيجابية في نفوس الشباب والأسر، بما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والقادمة.

ويقدم كل من مقر المؤثرين ومنصة "الفان" دعماً مادياً لصناع المحتوى يقدر بـ5 ملايين درهم، يتمثل في دورات وبرامج تدريبية، ومعدات وأدوات تصوير متطورة، واستوديوهات متقدمة، وغيرها من أدوات صناعة المحتوى، ومساعدتهم على التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وكبرى العلامات التجارية المتخصصة في صناعة المحتوى، بما يضمن لهم استمرارية مشاريعهم واستدامتها، بالإضافة إلى تشجيع صناع المحتوى المتميزين من خارج الإمارات على الانتقال إلى الدولة وتقديم مساعدة متكاملة لهم في عملية الانتقال، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى الرقمي المبدع، ويرسخ حضورها كحاضنة لصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ويساهم في جذب المزيد من المواهب الدولية المبدعة للإقامة والعيش والعمل في الدولة.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما استضافت القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وقدمت أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

نبذة عن مقر المؤثرين

يعد مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وهو إحدى مبادرات "صندوق دعم صناع المحتوى" الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال أعمال "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وينضوي المقر تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، والتي تضم 21 شركة ومنصة من أهمها: قمة المليار متابع، أكاديمية الإعلام الجديد، ومركز التواصل، وأكاديمية التاريخ، وعرب نيشن، ومصدر نيوز، ويو إيه إي نيشن، والإمارات في أرقام، وهوية، وقناة المال، و"وصل"، وإكسبوزد، وإيه آي ميديا لاب.

