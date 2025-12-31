

جمعة الغيث: جمارك دبي اليوم مؤسسة عالمية رائدة في الابتكار الجمركي

عتيق المهيري: المنصة نموذجاً رائداً في توظيف التكنولوجيا لتسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار

الإمارات العربية المتحدة – دبي : في إنجاز جديد يعكس قوة المكانة العالمية لدبي وريادتها في الابتكار الجمركي، حظيت منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود المشروع المبتكر لجمارك دبي، بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية (WCO)، التي نشرت تقريراً خاصاً عنها بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والإسبانية) مؤكدةً أن تجربة جمارك دبي تمثل نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي الجمركي، وقصة نجاح تثبت أن الابتكار في الخدمات الجمركية ورقابة الحدود قابل للتحقيق مع السياسات الفعالة والشراكات المتينة والتكنولوجيا المتقدمة.

اهتمام دولي

ويأتي هذا الاهتمام الدولي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية واللوجستيات في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة استثمارية كبيرة، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات الشحن والتخزين والتنفيذ والتوصيل النهائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي، أيضاً سجلت أحجام البضائع المنقولة عبر البحر والجو في إمارة دبي نمواً ملحوظاً، بما يحقق رؤية دبي D33 بأن تصبح مركزاً عالمياً للتوسع الاقتصادي المدفوع باللوجستيات والتجارة الرقمية.

دبي تقود التحول في التجارة

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز العالمي، أكد جمعة الغيث، مستشار المدير العام، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، أن إشادة منظمة الجمارك العالمية تعكس عمق التحول الذي تقوده جمارك دبي في عالم التجارة والتجارة الإلكترونية، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي مدينة المستقبل ومركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

وقال:" نعمل بوضوح وفق رؤية شاملة تستشرف المستقبل وتضع الابتكار في مقدمة أولويات العمل الحكومي، لقد تحولت جمارك دبي إلى نموذج عالمي في الرقمنة الجمركية، ومنصتنا الذكية للتجارة الإلكترونية التي تعتمد تقنيات البلوكتشين ،أصبحت مرجعاً دولياً لحلول التجارة العابرة للحدود، مؤكداً أن الإشادة الدولية من منظمة الجمارك العالمية ليست مجرد تكريم، بل هي تأكيد على أن دبي تمتلك اليوم منصة رقمية قادرة على قيادة مستقبل التجارة الإلكترونية وتعزيز تنافسية اقتصادها الرقمي".

نقلة نوعية

ومن جانبه قال عتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: "تعد منصة التجارة الإلكترونية لجمارك دبي نقلة نوعية ومعياراً جديداً في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وذلك من خلال تعزيز الربط بين الجهات الحكومية وشركات الشحن، وتمكين الشركات من الامتثال السهل والسريع للمتطلبات الجمركية، بالإضافة إلى مواءمة منظومة الخدمات اللوجستية بحركة التجارة الإلكترونية، و تقديم دعم متواصل للتجارة الرقمية عبر أدوات تحليل البيانات الضخمة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف "تظهر التجربة — وفق تقرير منظمة الجمارك العالمية — أن المنصة أصبحت نموذجاً مهماً على مستوى العالم في كيفية توظيف التكنولوجيا لتسهيل التجارة المشروعة، وتحفيز الاستثمار كما أن الخارطة المستقبلية للمنصة تتضمن توسيع نطاق الشراكات العالمية مع كبريات منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، ما يعني أن المنصة لن تظل فقط أداة لتسهيل التجارة بل ستصبح جزءاً من بنية الاقتصاد المستقبلي لدبي".

نتائج قوية

أظهرت البيانات نتائج قوية حيث وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029، و تستهدف جمارك دبي تحويل 20 %: 30% من جميع شحنات البريد منخفضة القيمة التي تنقل بضائع التجارة الإلكترونية إلى المنصة ، و من خلال تعاون شركات الشحن السريع متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمنت جمارك دبي استفادة جميع الأطراف من تسهيلات التجارة المتقدمة، كما أن نطاق المنصة يمتد إقليمياً، داعماً لمسارات التجارة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتماشى هذه الأهداف مع أجندة D33 التي تطمح إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عشر سنوات، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ودعم خطتها في أن تصبح من بين أفضل 5 مراكز عالمية للخدمات اللوجستية.

-انتهى-

#بياناتحكومية