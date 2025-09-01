فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من هاكاثون "ويب 3 أنليشد" (Web3 Unleashed) الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة بجوائز إجمالية تبلغ 140 ألف دولار أمريكي

إضافة مسارين جديدين في مجالي التمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي والعلوم اللامركزية لمواكبة أحدث التطورات في التقنيات اللامركزية

أفضل 10 مشاريع عالمية في تقنيات الويب 3 تتنافس في النهائيات الكبرى التي تُقام في دبي يوم 26 نوفمبر 2025

باب التقديم مفتوح من 1 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2025 عبر الرابط: https://forms.gle/9wFMts5GVwD4WNM46

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع منصة تداول العملات الرقمية العالمية "بايبيت" (Bybit)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من الهاكاثون الدولي لتقنيات الويب 3، الذي يحمل شعار "ويب 3 أنليشد #3: رسم ملامح الموجة الجديدة من تقنيات الويب 3"، ويقدم للمشاركين جوائز إجمالية تصل قيمتها إلى 140 ألف دولار أمريكي.

تستند هذه النسخة الجديدة من هاكاثون "ويب 3 أنليشد" على النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، وتعود في عام 2025 بتركيز أوسع ورؤية أكثر شمولية، حيث تكشف عن مسارين جديدين ومبتكرين هما: مسار التمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي (DeFAI)، الذي يهدف إلى بناء جسور متينة بين التمويل اللامركزي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسار العلوم اللامركزية (DeSci)، الذي يصب اهتمامه على دعم الابتكار في مجالات العلوم والأبحاث اللامركزية.

وتأتي هاتان الإضافتان النوعيتان لتُكمّلا المسارات الحالية التي تشمل التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3 والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، بما يضمن مواكبة الهاكاثون لأكثر الآفاق الواعدة في قطاع تقنيات الويب 3، وترسيخ مكانته وجهةً رائدةً للمبتكرين في هذا المجال الحيوي.

ينظم مركز دبي للسلع المتعددة هذا الحدث المرتقب بشراكة استراتيجية مع "بايبيت" ومجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، مثل "دي دبليو إف لابز"، و"هاكن"، و"كوينتيليغراف"، و"أوبن بلاتفورم"، و"تحالف بلوك تشين من أجل الخير"، و"فيرس8"، و"كروس"، و"تحالف ألعاب البلوك تشين"، و"سي في لابز"، وذلك بهدف توفير منصة عالمية مؤثرة تجمع المطورين والمؤسسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم مع المستثمرين وقادة منظومة العمل التقني.

وتهدف هذه المنافسة مجدداً إلى إبراز الحلول العملية القادرة على مواجهة التحديات الواقعية، مع العمل على تسريع وتيرة نمو المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية ضمن عالم الويب 3، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشير التوقعات إلى نمو حجم سوق تقنيات الويب 3 إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وبالتالي لم يعد السؤال حول ما إذا كانت التقنيات اللامركزية ستُحدث تحولاً جذرياً في الأنظمة العالمية، بل أصبح يتمحور حول من سيقود هذا التحول. ومن خلال منطقتنا الحرة التي تحتضن اليوم ما يزيد عن 3,400 شركة تقنية – من بينها أكثر من 700 شركة متخصصة في قطاع الكريبتو وأكثر من 110 شركات في مجال الذكاء الاصطناعي – يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على بناء منظومة متكاملة ستشهد ولادة الإنجازات النوعية القادمة. ومن خلال هاكاثون «ويب 3 أنليشد»، نعمل على ترسيخ المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي بصفتها منصة الانطلاق الرئيسية للابتكارات واسعة النطاق في عالم الويب 3".

استقطبت نسخة عام 2024 من هاكاثون "ويب 3 أنليشد" شركات ناشئة واعدة من جميع أنحاء العالم، حيث عملت الفرق المتأهلة للنهائيات على تطوير حلول لامركزية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات المعرفة الصفرية، وأنظمة الهوية، والبنية التحتية الرقمية. وبلغ إجمالي قيمة الجوائز التي وُزِّعت على خمسة مشاريع متميزة في تلك النسخة 160 ألف دولار أمريكي، وهو ما مكّنها من تسريع مسيرة نموها وتطورها في السوق.

ومن جانبه، صرّح بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بايبيت": "تسرنا انطلاقة هاكاثون «ويب 3 أنليشد» في نسخته الثالثة بالتعاون مع شريكنا الموثوق، مركز دبي للسلع المتعددة. لقد تحولت هذه المبادرة على مر السنين لتصبح واحدة من أكثر المنصات حيوية وتفاعلاً التي تُمكّن المبتكرين من تجسيد أفكارهم الأكثر جرأة في عالم الويب 3 على أرض الواقع. ويعكس تركيزنا هذا العام على مجالات التمويل اللامركزي، والتمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وألعاب الويب 3، والعلوم اللامركزية، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، مدى اتساع وحيوية المنظومة التي نعمل على بنائها معاً. أتطلع بشغف للقاء العقول اللامعة التي تقف خلف أفضل المشاريع في شهر نوفمبر المقبل، ولأشهد بنفسي كيف سيرسم إبداعهم ملامح مستقبل قطاعنا".

يفتح باب تقديم الطلبات في 1 سبتمبر ويُغلق في 5 أكتوبر. وبعد جولة من التقييمات التي ستُجرى عن بُعد، ستُوجَّه الدعوة إلى أفضل 5 فرق للمشاركة في يوم العروض التقديمية الحية الذي سيُقام في دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2025، ويستضيفه برج "إس أو أبتاون دبي" التجاري الرائد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وسيقوم المتأهلون للنهائيات بعرض مشاريعهم أمام جمهور متخصص يضم نخبة من المستثمرين والمستشارين والخبراء في القطاع، حيث سيتنافسون على مجموعة من الجوائز المصممة خصيصاً لإعطاء دفعة قوية لتطوير مشاريعهم وتعزيز فرصهم في الوصول إلى المستثمرين.

الجدول الزمني للهاكاثون:

فتح باب تقديم الطلبات: 1 سبتمبر

إغلاق باب تقديم الطلبات: 5 أكتوبر

مرحلة الفرز والتقييم عن بُعد: 6 أكتوبر – 20 أكتوبر

الإعلان عن أفضل 10 مشاريع متأهلة: 22 أكتوبر

يوم العروض التقديمية والحفل الختامي: 26 نوفمبر

يُعَد مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضم اليوم أكثر من 700 شركة مسجلة، أكبر منظومة من نوعها في المنطقة. ويوفر المركز منصة شاملة للشركات المتخصصة في تطوير تقنيات الويب 3 والبلوك تشين، حيث يمنحها تراخيص مصممة خصيصاً لاحتياجاتها، ويتيح لها مساحات عمل مشتركة، وفرص الانضمام إلى برامج تسريع النمو، كل ذلك ضمن بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار.

وتتسع منظومة التكنولوجيا الأوسع نطاقاً في مركز دبي للسلع المتعددة لتشمل حالياً ما يزيد على 3,300 شركة، من بينها أكثر من 110 شركات تركز على الذكاء الاصطناعي وما يزيد على 140 شركة في قطاع ألعاب الويب 3، مما يجعل المركز واحداً من أكثر تجمعات الابتكار تركيزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكن تقديم طلبات المشاركة في هاكاثون مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة «بايبيت» عبر الرابط التالي: https://forms.gle/9wFMts5GVwD4WNM46.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

