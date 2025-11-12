الرياض: افتتح صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- مشاركته في منتدى "TOURISE 2025" بالإعلان عن مجموعة من المشاريع والشراكات النوعية بقيمة إجمالية (2.9) مليار ريال سعودي، التي تعكس دوره كـ "راعٍ مُؤثر" للمنتدى ومُمكن لتطوير وجهات متكاملة تعزز تنوّع التجربة السياحية في المملكة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وجاء الإعلان عن مشاريع منطقة عسير برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، وحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري.

وأعلن الصندوق عن (5) مشاريع سياحية متكاملة يبلغ إجمالي عدد مفاتيحها الفندقية (1,211) مفتاحًا، وتشمل: مشروع "جريد عسير"، ومشروع "أرض الضباب"، ومشروع "متنزه الهضبة"، بالإضافة إلى مشروع"منتجع ويستن" (Westin)، ومشروع "ذا هاوس ريزيدنسز" (The House Residences)، إلى جانب مشاريع مستقبلية تشمل تطوير منطقتي حِيفة وجبل عبدالله تحت علامة "مانتِس" (Mantis) الفندقية، وذلك ضمن مراحل تنفيذ متتابعة، دعمًا لإستراتيجية تنمية منطقة عسير الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على مدار العام.

كما جاء الإعلان عن مشروع "سارينا" بحضور معالي وزير السياحة، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

ويركز المشروع على تطوير وجهات سياحية تعتمد على تجربة الضيافة في الطبيعة (Glamping).

ويمثل المشروع نموذجًا جديدًا لتفعيل مقومات الطبيعة السعودية من خلال ربط الوجهات السياحية بمسارات وتجارب الضيافة، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية وخلق فرص اقتصادية وتنموية في المناطق المحيطة.

وأعلن الصندوق بحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي للصندوق، إلى جانب القيادات التنفيذية وقيادات التطوير والاستثمار من الشركاء، عن مذكرات تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار بين الطرفين الأولى مع مجموعة ميليا العالمية (Meliل Hotels International) أكبر مجموعة فنادق في إسبانبا لتطوير نحو (1,000) غرفة فندقية وإدخال علامات فندقية جديدة إلى السوق السعودي من بينها (ZEL)، بما يسهم في تنويع خيارات الضيافة وتعزيز جاذبية الوجهات، والثانية مع شركة آينا للضيافة (ina Hospitality) لتطوير مشاريع ضيافة متنوعة وإدخال علامة (Relais & Châteaux) للمرة الأولى في المملكة، في خطوة تعزز تنوّع التجارب الفندقية والارتقاء بجودة خدمات الضيافة، إضافة لمذكرة تفاهم مع شركة "أرسينالي" الإيطالية (Arsenale) لتطوير مشروع "حلم الصحراء" (Dream of the Desert)، الذي يمثل أول مشروع دولي للشركة وأول قطار من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم تجربة سفر فندقي فاخر تمتد لمسافة تتجاوز (1,300) كيلومتر عبر (5) مسارات تتضمن محطات توقف في وجهات سياحية متعددة لاستكشاف تنوع الطبيعة السعودية وثراء تراثها الثقافي.

وبإعلان هذه المشاريع، يرسّخ صندوق التنمية السياحي دوره في بناء شراكات نوعية تُسهم في تطوير وجهات سياحية متكاملة تعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، وتعزّز جاهزية القطاع وقدرته على استيعاب النمو المتسارع في القطاع.

وسيواصل الصندوق خلال أيام المنتدى الإعلان عن شراكات جديدة تُكمّل هذا المسار، وتعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للسياحة المستدامة.

