عجمان: بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان اختتمت الدائرة مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من "صيفنا سعادة" التي امتدت على مدار شهر كامل، مقدّمةً برنامجاً متكاملاً جمع بين التعليم والتجربة والإبداع والترفيه، واستهدف الأطفال والشباب من مختلف الفئات العمرية.

جاءت هذه المشاركة للعام الخامس على التوالي، واستقطبت فعالياتها أكثر من 235 منتسباً استفادوا من ستة برامج متنوعة مزجت بين المهارات الرقمية والمالية والقيم المجتمعية والفعاليات الترفيهية، محقِّقة نسبة رضا بلغت 97% وفق استبيانات المشاركين وأولياء الأمور.

كما شهدت تخريج 20 طالباً وطالبة من دبلوم "الصغار المبتكرون"، البرنامج الذي ركّز على أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب تفاعلي ينمّي التفكير المنطقي وحل المشكلات، حيث قام سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات التخرج في حفل خاص أقيم ضمن الفعاليات الختامية.

وتضمنت سلسلة البرامج التي قدمتها الدائرة خلال هذه النسخة أيضاً مبادرة برنامج "مستقبل المال- العملات الرقمية" الذي قدّم شرحاً مبسطاً لدور العملات الرقمية في التحول الاقتصادي الذكي والمستدام، إلى جانب برنامج "اختراعي الصغير" الذي أتاح للأطفال تصميم ابتكارات بسيطة باستخدام أدوات يدوية، في تجربة تحفّز روح الابتكار والعمل الجماعي.

كما شملت الفعاليات ورشة "رحلة ملهم" التي وفّرت لطلاب المدارس فرصة التعرُّف إلى مبادئ تصميم العمليات وتجربة المتعامل باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، وبرنامج "حروف وأفكار" الذي جمع بين القراءة والكتابة الإبداعية ومكّن الطلاب من تأليف قصص قصيرة بأنفسهم. وعلى الصعيد الترفيهي، قدّمت الدائرة برنامج "ألعبها صح!" الذي امتد طوال فترة الفعاليات، وضم باقة من الألعاب والمسابقات الفكرية المستوحاة من التراث، لترسيخ روح الفريق والانتماء بأسلوب تفاعلي ممتع ضمن أجواء من المرح.

وأكّد سعادة مروان آل علي أن النجاح الذي حققته المشاركة هذا العام يعكس حرص الدائرة على تقديم برامج مدروسة بعناية؛ لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة، وتحقيق الأثر المأمول، وذلك انطلاقاً من التزامها بدورها المجتمعي في إعداد جيل متمكّن معرفياً ومهارياً، وقادر على مواكبة متغيرات العصر.

وأشار سعادته إلى أن هذه المبادرات تمثّل استثماراً في الإنسان، وتم تصميمها لتمكين الأجيال الناشئة بالمعرفة، وتأهيلهم لقيادة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار يواكب رؤية عجمان 2030، مؤكداً أن الدائرة ستواصل إطلاق برامج مجتمعية وتنموية مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

-انتهى-

