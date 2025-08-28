مشاركة معالي الوزير الخطيب في اليابان تؤكد مكانة المملكة كقوة سياحية عالمية ومحرك رئيسي للفعاليات الدولية المرتقبة في الرياض.

منذ افتتاحه، استقبل جناح السعودية في إكسبو 2025 أوساكا مليوني زائر، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

المملكة تدعو العالم للمشاركة في أعمال الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والنسخة الافتتاحية لمنتدى TOURISE لتشكيل مستقبل سياحي قائم على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك.

فاز جناح السعودية بالجائزة الذهبية ضمن جوائز نيويورك للتصميم المعماري عن فئة العمارة الثقافية - المساحات التفاعلية والتجريبية، تقديرًا لتميّز تصميمه الذي يعكس روح الثقافة السعودية.

الرياض- التقى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب نظيره الياباني معالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة؛ السيد هيرومسا ناكانو، في طوكيو؛ على هامش زيارة الخطيب للجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا. ووجه معالي الخطيب خلال اللقاء دعوة رسمية للحكومة اليابانية، وقادة قطاع السياحة للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وكذلك في النسخة الافتتاحية لمنتدى TOURISE، المقرر عقدهما في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل. حيث تعكس كلتا الفعاليتين العالميتين دور المملكة كمحرك للتعاون الدولي والابتكار السياحي. ويأتي هذا اللقاء في لحظة تاريخية تتزامن مع مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان.

واستهل معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب جولته في إكسبو 2025 أوساكا بزيارة الجناح السعودي الذي استعرض ما تقدمه السعودية من مقومات سياحية عالمية، والتزامها بالاستدامة والابتكار والتعاون الدولي. كما شملت الجولة أجنحة اليابان، وإسبانيا، ما أسهم في تعزيز الروابط الدبلوماسية والسياحية مع هذه الدول. وشكل حفل التواصل الخاص بمنتدى TOURISE أحد أبرز محطات الزيارة، حيث التقى معالي الوزير الخطيب بمجموعة مؤثرة من الشركاء الحكوميين اليابانيين وقادة القطاع الخاص وكبار المستثمرين. وسلط هذا الحدث الضوء على منصة TOURISE كما دعا الحدث الشركاء اليابانيين للعب دور محوري في النسخة الافتتاحية للمنتدى، والجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

وفي تعليقه على الزيارة، قال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: "إن تحول المملكة في قطاع السياحة مصدر فخر للعالم العربي ونموذج ملهم للقطاع العالمي. وجودنا في أوساكا وشراكتنا مع اليابان يجسدان كيف تفتح رؤية 2030 آفاقًا جديدة للاستثمار وبناء جسور بين الثقافات. نستعد لاستضافة قادة السياحة العالميين في الرياض، وندعو شركاءنا في اليابان والعالم للمساهمة في رسم مستقبل السياحة القائم على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك."

وتعد المملكة الوجهة السياحية الأسرع نموًا عالميًا، إذ تعتمد في نهجها على استثمارات تتجاوز الـ 800 مليار دولار، في مشاريع كبرى مثل: نيوم، البحر الأحمر، والدرعية. إلى جانب مشاريعها المتواصلة لتطوير البنى التحتية. حيث من المنتظر أن تسفر هذه الجهود مجتمعة عن تحقيق مستهدف استقطاب 150 مليون زائر بحلول 2030. وقد تجلى هذا الزخم في إكسبو 2025 أوساكا من خلال العروض الثقافية، والاجتماعات المؤثرة.

بدوره، قال الدكتور غازي فيصل بن زقر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2025 أوساكا: "أبدى الزوار اليابانيون إعجابهم الكبير بجناح المملكة واهتمامهم العميق بالتعرف على ثقافتنا وزيارة السعودية. يسهم كل لقاء بنّاء، في تعزيز جسور التواصل بين الثقافتين السعودية واليابانية. ونتطلع إلى استقبال الزوار من اليابان ومختلف أنحاء العالم في المملكة، ليعيشوا تجربة الضيافة السعودية الأصيلة، ويتعرفوا عن قرب على غنى ثقافتنا وتنوع وجهاتنا السياحية العالمية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، ونائب رئيس منتدى TOURISE الأستاذ فهد بن محمد حميد الدين: "المملكة تعيد رسم ملامح السياحة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل الإقليمي والعالمي. نبني من خلال منتدىTOURISE منصة عالمية للشراكات المبتكرة والاستثمار المتميز. سيشهد العالم هذا التحول في الرياض نوفمبر المقبل، بمشاركة قادة من جميع القارات لرسم مسار جديد للسياحة، وستكون مشاركة اليابان جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية."

وتدعم نتائج هذه الزيارة أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف الجديدة، وتعزيز وترسيخ القوة الناعمة للمملكة ومكانتها القيادية على الساحة الدولية. ومع استعداد الرياض لاستقبال العالم في الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ومنتدى TOURISE، تؤكد المملكة جاهزيتها لقيادة مستقبل السياحة العالمية.

يذكر أن جناح السعودية في إكسبو 2025 أوساكا يعكس التزام المملكة بتقديم تجارب ثقافية نوعية ورائدة محلياً وعالمياً؛ تسهم في ربط الثقافة المحلية بالعالم. ويستلهم الجناح تصميمه من العمارة التقليدية والحضرية في المملكة، ليجسد تاريخها وثقافتها وتراثها. وقد فاز جناح السعودية بالجائزة الذهبية ضمن جوائز نيويورك للتصميم المعماري عن فئة العمارة الثقافية - المساحات التفاعلية والتجريبية، تقديرًا لتميّز تصميمه الذي يعكس روح الثقافة السعودية.

ويُبرز الجناح التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي. ومنذ افتتاحه، استقبل الجناح مليوني زائر ليصبح من بين الأجنحة الأكثر جذبًا، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية رائد.

