مبادرات المؤسسة في مجال التجزئة حققت زيادة متوسطة في الإنفاق بلغت نسبتها 144% بمشاركة أكثر من 1,300 علامة تجارية و4,000 متجر

نجاحات العام الماضي بدأت بتسجيل انطلاقةً قوية من خلال تنظيم الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق

المؤسسة عززت الدور المحوري الذي يلعبه جدول فعاليات دبي كمنصة شاملة للفعاليات في الإمارة من خلال تنظيم أكثر من 1,000 فعالية

تحدي دبي للياقة شهد مشاركة قياسية خلال العام الماضي، والذي سيحتفل بدورته العاشرة في عام 2026

دبي- الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاحها بتسجيل أداء استثنائي في تنظيم المهرجانات والفعاليات والتجارب المتميزة في الإمارة خلال العام 2025، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية الرائدة للتجزئة والترفيه والسياحة والابتكار. وتؤكد النجاحات المحققة خلال العام الماضي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية 33D، والتي تتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وترسيخ حضور الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ونظمت المؤسسة في عام 2025 مجموعة متنوعة من المهرجانات المتميزة، بما في ذلك الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، والدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة بمشاركة جماهيرية قياسية، والدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والدورة الـ 28 من مفاجآت صيف دبي. وتكاملت هذه المهرجانات مع جدول فعاليات دبي، الذي ضم أكثر من 1,000 فعالية أقيمت في مختلف أنحاء الإمارة. ونجحت هذه الفعاليات بمجموعها في جذب ملايين السكان والزوار، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الكثير من القطاعات، وإبراز قدرة دبي الفريدة على تقديم تجارب متميزة لا تنسى إلى الجمهور على اختلاف أذواقه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة نجاح مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث شهدنا خلاله تحقيق الكثير من الإنجازات القياسية في تنظيم المهرجانات والفعاليات الرائدة. ويعكس هذا النجاح قوة النهج المتكامل الذي تتبعه دبي في قطاعات السياحة والتجزئة والترفيه، والمدعوم بتعاون استثنائي بين القطاعين العام والخاص. وبدءاً من الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، ووصولاً إلى المشاركة القياسية في تحدي دبي للياقة، نجحنا بتقديم تجارب استثنائية تركت تأثيرات إيجابية واسعة وساهمت في تعزيز جاذبية دبي على المستوى العالمي. وفي الذكرى العاشرة على إطلاق تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن 18 مهرجانا وحملة تقام على مدار 250 يوما، تواصل المؤسسة دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وترسيخ حضور الإمارة كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة".

التميز في قطاع التجزئة والأثر الاقتصادي

حققت مبادرات التجزئة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نتائج استثنائية خلال عام 2025، حيث سجلت الحملات الترويجية زيادة متوسطة بنسبة 144% في الإنفاق، و86% في رضا المتعاملين، و80% في مستويات الوعي بتلك المبادرات. كما شهدت هذه المبادرات مشاركة واسعة من قبل الشركات شملت أكثر من 1,300 علامة تجارية، والتي قدمت منتجاتها في أكثر من 4,000 متجر. وساهم إطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى والعرض المبتكر "تسوّق، امسح، واربح" في تسجيل مبيعات تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم، وتحقيق زيادة بنسبة 200% في الإنفاق، و88% في مستويات رضا المتعاملين في قطاع التجزئة.

مهرجان دبي للتسوق يحتفي بثلاثة عقود من التميز

احتفى مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقته بتحقيق إنجاز تاريخي في عام 2025 من خلال إطلاق دورته الأضخم والأكثر شمولية على الإطلاق. وأقيم المهرجان على مدار 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، حيث تحولت دبي إلى وجهة للأنشطة الاحتفالية المتواصلة، والتي احتضنت أكثر من 125 فعالية وتجربة متميزة توزعت على أكثر من 60 موقعاً مختلفاً في الإمارة، إلى جانب تقديم 619 حفلاً موسيقياً وعرضاً ترفيهياً رفيع المستوى، وعروض تسوق في أكثر من 3,500 متجر لأكثر من 850 علامة تجارية ضمن ما يزيد على 100 مركز تسوق مشارك.

وشهدت دورة المهرجان تقديم العديد من التجارب الجديدة التي شملت ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق والذي شهد عرض أكثر من 2,000 سيارة خلال 16 فعالية مختلفة، وفعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق. وحققت أنشطة التسوق مستويات قياسية مع تنظيم أكثر من 295 فعالية للسحوبات والعروض الترويجية، والتي بلغت قيمة جوائزها حوالي 50 مليون درهم، وتم توزيعها على 1,115 فائز محظوظ، وشملت 23 سيارة جديدة كلياً، وجوائز نقدية بقيمة 21 مليون درهم، وجوائز ذهب بقيمة 1.5 مليون درهم.

تحدي دبي للياقة شهد مشاركة قياسية

اختتم تحدي دبي للياقة دورته الأكثر شمولية حتى الآن، مسجلاً مستويات قياسية من المشاركة بلغت حوالي 3 ملايين مشارك، وهو ما يتماشى مع الطموحات الرامية لجعل دبي واحدةً من أكثر المدن نشاطاً وحيوية على مستوى العالم. وأقيمت الدورة التاسعة من التحدي على مدار شهر نوفمبر الماضي، حيث شجعت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً، تحت شعار "ابحث عن تحديك". وسجلت الفعاليات الرئيسية للتحدي مشاركة غير مسبوقة، فقد شارك أكثر من 307,000 شخص في تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي، محققاً زيادة بنسبة 338% بالمقارنة مع دورته الافتتاحية في عام 2019، بينما أحرز تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد رقماً قياسياً في عدد المشاركين والذي بلغ 40,327 شخص، وشارك أكثر من 5,000 شخص في تحدي دبي للتجديف وقوفاً، في حين سجلت فعالية دبي يوغا نجاحاً كبيراً في دورتها الافتتاحية تمثل باستقطاب 3,500 مشارك.

وشهد شهر نوفمبر أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، بما في ذلك بطولة دبي بريميير بادل P1، وبطولة دي بي ورلد العالمية للجولف، وبطولة دبي تراياثلون T100، وبطولة طيران الإمارات – دبي لسباعيات الرجبي، حيث ساهمت هذه الفعاليات بمجموعها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة للرياضة.

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يدعم طموحات الإمارة في مجال الألعاب الرقمية

اختتمت الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فعالياتها بتسجيل نجاح قياسي، حيث استقبلت أكثر من 45,000 شخص من الجمهور، والعائلات، والمحترفين، من خلال 12 فعالية رئيسية على مدى 17 يوماً حافلاً بالأنشطة الممتعة. وشهد المهرجان تفاعلاً واسعاً شمل جميع المهتمين بمنظومة الألعاب الرقمية، بدءاً من العائلات والأصدقاء والطلاب، ووصولاً إلى المطورين والمبدعين ورواد الأعمال. كما شاركت 775 شركة وعلامة تجارية في فعاليات المهرجان، مما يبرهن على مكانته المتميزة كمنصة للتواصل والتفاعل بين العلامات التجارية والتوسع في سوق المنطقة، ودوره الفاعل في دعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وتعزيز حضور دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الألعاب الرقمية.

مفاجآت صيف دبي تشهد أكبر موسم لها على الإطلاق

اختتمت مفاجآت صيف دبي 2025 موسمها الأكثر حيوية والأعلى قيمة لها حتى الآن، حيث تحولت دبي على مدار 66 يوماً، من 27 يونيو حتى 31 أغسطس، إلى الوجهة الأمثل لقضاء فصل الصيف. وحققت في دورتها الـ 28 نقلة نوعية بإطلاق ثلاثة مواسم تسوق رئيسية للمرة الأولى في تاريخها، والتي شملت عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، والعودة إلى المدارس، والتي ساهمت بتحقيق زيادة في متوسط الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 110%. وشهد قطاع التجزئة مشاركة واسعة من أكثر من 1,050 علامة تجارية في ما يزيد عن 3,800 متجر تقع ضمن أكثر من 100 وجهة تسوق. بينما بلغت قيمة الإنفاق الاستهلاكي في عرض "تسوّق، امسح، واربح، وحده 150 مليون درهم خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى.

وسجلت الفعاليات الترفيهية نمواً لافتاً من خلال تنظيم 76 حفلا موسيقيا وعرضا ترفيهيا في 35 موقعاً توزعت على مختلف أنحاء الإمارة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم العالميين مثل شريا غوشال وناتالي إيمبروليا ومايسي جراي وراحت فاتح علي خان، إلى جانب عدد من كبار الفنانين في المنطقة. وشهد قطاع المأكولات في دبي ازدهاراً ملحوظاً خلال فترة المفاجآت، حيث شارك أكثر من 60 مطعماً بتقديم قوائم طعام مخصصة من خلال فعالية أسبوع الصيف للمطاعم، إلى جانب مبادرة طبق بـ 10 دراهم، والتي أتيحت في أكثر من 700 منفذ مشارك في المبادرة. كما نجحت وجهة عالم مدهش 2025 باستقطاب 17,340 زائر على مدى 27 يوماً، وأتاحت 112 لعبة ومنطقة جذب موزعة على خمس مناطق، إلى جانب 423 عرضاً مباشراً و28 ورشة عمل مسرحية أقيمت بالتعاون مع 16 جهة حكومية في دبي.

تميّز على مدار العام: جدول فعاليات دبي والمأكولات

واصل جدول فعاليات دبي تعزيز دوره المحوري بوصفه المنصة الشاملة لفعاليات الإمارة من خلال تنظيم أكثر من 1,000 فعالية سنوياً والتي استقطبت أعداداً هائلة من الحضور. كما شهد قطاع المأكولات في دبي ازدهاراً كبيراً خلال عام 2025، وشارك الكثير من المطاعم والمقاهي في البرامج المبتكرة التي عززت حضور الإمارة كوجهة عالمية بارزة للمأكولات وفنون الطهي. وشملت هذه المبادرات إطلاق برنامج المطبخ الإماراتي، ومسابقة المأكولات الإماراتية التي ينظمها المركز الدولي لفنون الطهي، ومهرجان شارع المأكولات في رمضان، والتي استقطبت أكثر من 65,000 زائر إلى ما يزيد على 60 مطعم، وأسبوع دبي للمطاعم بمشاركة أكثر من 100 مطعم، بالإضافة إلى مبادرة طبق بـ 10 دراهم في أضخم دورة لها على الإطلاق، والتي شهدت أكثر من 700 مطعم خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي. وتضمنت قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم للعام 2025 اثنين من مطاعم دبي، وهما تريسيند ستوديو، الذي جاء في المركز 27، وأورفلي بروز بيسترو، الذي حصل على المركز 37. بينما فاز عدد من الطهاة في المدينة بجوائز أفضل طاهٍ "ذا بيست شيف" في دورتها الأحدث، بما في ذلك فائزين اثنين بجائزة "ثري نايفز"، وخمسة فائزين بجائزة "تو نايفز"، وستة فائزين بجائزة "ون نايف".

فعاليات الأعمال تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة

واصلت دبي تعزيز حضورها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال خلال العام 2025، حيث يتولى فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة وأحد إدارات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قيادة الجهود الرامية لجذب الفعاليات. واستضافت دبي خلال العام الماضي 481 فعالية بفضل نشاط المكتب في تقديم عطاءات الاستضافة، ليحقق نمواً سنوياً بنسبة 11%. وفي إطار جهوده الرامية لتطوير جدول فعاليات أوسع للأعوام المقبلة، نجح المكتب بالفوز بعطاءات استضافة لـ 504 فعاليات دولية شملت المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والفعاليات، والتي من المقرر إقامتها في دبي حتى العام 2029. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مجتمعةً أكثر من 270 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة.

التوافق الاستراتيجي والالتزامات المستقبلية

تحافظ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على التزامها القوي بدعم الابتكار والتميز خلال الفترة المقبلة استناداً إلى الإنجازات المتميزة التي حققتها في مهرجاناتها الرائدة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة تعزز جاذبية دبي كوجهة عالمية رائدة. وتواصل المؤسسة تحضيراتها لإطلاق الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة في عام 2026، وتطوير مهرجان دبي للتسوق، وتوسيع نطاق جدول فعاليات دبي، مما يعزز حضورها القوي الذي يؤهلها لإحداث تأثيرات إيجابية أكبر في دعم رؤية دبي المتمثلة بأن تصبح واحدة من أكثر الوجهات حيويةً وجاذبية على مستوى العالم.

لمحة حول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفر تجارب تسوق رائعة على مدار العام.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

mediarelations@dubaidet.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية