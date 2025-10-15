دبي، الإمارات العربية المتحدة - تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض جيتكس جلوبال 2025، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يستضيفه المركز التجاري في دبي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض، في منصة دبي الرقمية مستجدات مبادراتها ومشاريعها المعرفية، وتسلِّط الضوء على أبرز إنجازاتها وحلولها التكنولوجية، التي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول الرقمي ورقمنة الحياة في دبي.

وتأتي مشاركة المؤسَّسة هذا العام بهدف تسليط الضوء على "مشروع المعرفة"، المشترك بين المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف للمساهمة في بناء مجتمعات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مهارات الشباب في منطقة الدول العربية وخارجها. إلى جانب مستجدات "مركز المعرفة الرقمي"، المنصة المعرفية المتكاملة والمفتوحة والتي تتيح الوصول إلى ما يزيد على 15 مليون مادة رقمية وأكثر من مليون عنوان بلغات مختلفة.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تحرص المؤسَّسة على المشاركة السنوية في هذا الحدث البارز، نظراً لما له من أهمية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار. كما أنه منصّة استثنائية تتيح لنا استعراض أحدث مشاريعنا ومبادراتنا المعرفية الرقمية، وفضاء لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع أبرز الجهات العاملة في مجالات الفكر والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وفي دورة هذا العام نستعرض مستجدات مبادرات "مشروع المعرفة" و"مركز المعرفة الرقمي" التي تُوظف التكنولوجيا لنشر المعرفة، والمساهمة في بناء مجتمعاتها وتسخيرها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

وخلال المشاركة يستعرض "مشروع المعرفة" آخر مستجدات مبادراته وبرامجه، حيث يسلط الضوء على "مؤشِّر المعرفة العالمي" وأهميته في قياس المعرفة داخل المجتمعات العربية والعالمية، و"أكاديمية مهارات المستقبل" ودورها في بناء المهارات ودعم الأهداف الوطنية المتمثلة في إرساء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والريادة والإبداع، وآلية الانضمام والتسجيل. كما يستعرض "حوارات المعرفة" ومزاياها وأهدافها الرامية إلى مناقشة أبرز المواضيع والتحديات المعرفية والتنموية العالمية في ظل النجاح اللافت والنتائج المتميزة التي حققتها المبادرة في مختلف أنحاء العالم.

وإلى جانب ذلك، يبرز "مركز المعرفة الرقمي" خلال المشاركة، بوصفه منصة وطنية رائدة للمحتوى المعرفي، وحلاً رقمياً متكاملاً يُسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات والعالم العربي، من خلال تطوير بيئة رقمية ذكية لبناء المكتبات والمستودعات والذاكرة الرقمية للمؤسَّسات والدول. حيث يُعد المركز منصة مفتوحة توفر محتوى رقمياً ومعرفياً متنوعاً يغطي مجالات البحث والتعليم والتنمية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق وصول عالمي شامل إلى مصادر المعرفة العربية والعالمية عبر نقطة وصول موحدة ومعيارية.

ويضم المركز أكثر من 20 مكتبة نوعية تتوزع على 4 بوابات رئيسة، بالشراكة مع 32 جهة معرفية، ويتيح محتوى مجاني بنسبة 95% يستفيد منه ملايين المستخدمين في 172 دولة حول العالم، مما يجعله نموذجاً وطنياً للتحول الرقمي وحلاً إقليمياً يسهم في تمكين الوصول إلى المعرفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

