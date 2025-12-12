أكد سعادة السيد وامكيلي مين لقادة القطاع العالميين أن أفريقيا مستعدة لدمج سوق خدمات المركبات، الذي تتجاوز قيمته 30 مليار دولار أمريكي، من خلال إصلاحات تجارية، وأدوات رقمية، وسلاسل قيمة إقليمية.

يُختتم معرض أوتوميكانيكا دبي اليوم (الخميس 11 ديسمبر) فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد قارة أفريقيا لتحويل سوق خدمات المركبات، المتسم بالتشتت، إلى اقتصاد موحد بلا حدود، وفقًا لما صرّح به سعادة السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، خلال كلمته أمام قادة القطاع العالميين في فعالية أكاديمية أوتوميكانيكا على هامش معرض أوتوميكانيكا دبي 2025.

وقد تجاوز عدد المركبات في أفريقيا 50 مليون مركبة، وتبلغ قيمة سوق خدمات المركبات وخدمات الصيانة والتشخيص والأدوات أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. ورغم قوة أساسيات الطلب، إلا أن نمو السوق يواجه تحديات نتيجة لشبكات التوزيع غير المتكافئة، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق قال سعادة السيد مين: "يُعدّ اقتصاد خدمات المركبات ضرورةً لأفريقيا. فعند دمجه بالكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيُسهم في دعم آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا. ولتحقيق هذه الرؤية، تبرز بعض الأولويات. أولًا، علينا توحيد معاييرنا. وبالتعاون مع شركائنا، نعمل على تطوير نظام موحد للوائح الفنية وتقييم المطابقة، وثانيًا، سيكون تعزيز التعاون في مجالي الخدمات اللوجستية والجمارك أمرًا بالغ الأهمية".

كما أكد سعادة السيد مين على إنجاز قواعد المنشأ الخاصة بقطاع السيارات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً، والتي صادقت عليها 50 دولة، حيث أشار إلى أدوات رقمية جديدة، تشمل دفتر التعريفات الجمركية الإلكتروني، وشهادة المنشأ الرقمية، ومنصات الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة، وسلط الضوء أيضاً على الجهود المبذولة لحل مشكلات النقل المزمنة، مثل نظام ضمان السندات الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المصمم ليحل محل سندات النقل الوطنية المتعددة، مما يُسهّل نقل البضائع عبر القارة ويجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وأضاف سعادته قائلاً: "توفر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الإطار اللازم، ويقدم البنك الأفريقي التزاماً تمويلياً بقيمة مليار دولار أمريكي، وتساهم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بالتكنولوجيا والخبرات العالمية. وأنا على ثقة تامة بأنه عندما نعمل معاً، سنتمكن من بناء اقتصاد ما بعد البيع بلا حدود، يتسم بالكفاءة والتنافسية، ويعكس الهوية الأفريقية الحقيقية".

هذا وقد مهدت تصريحات سعادة السيد مين الطريق لفعالية "أفريكونيكشنز" المخصصة، والتي عُقدت اليوم في اليوم الأخير من معرض أوتوميكانيكا دبي 2025، حيث تهدف "أفريكونيكشنز" إلى ربط المشترين الأفارقة بموردي المركبات العالميين.

كما ألقى ثيمبا خومالو، كبير مستشاري الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الكلمة الرئيسية بعنوان "أفريقيا في قلب الفرص"، حيث استعرض الأثر التحويلي لمبادرات الاتفاقية التي تُسهم في خفض الحواجز التجارية وتعزيز سوق قارية متكاملة.

كما تضمن البرنامج رؤى قيّمة من قادة بارزين في الصناعة الأفريقية، من بينهم جاكسون موتوكو وامبوا، مدير القطاعات الصناعية في جمعية المصنّعين الكينية، الذي سلّط الضوء على الواقع العملي للتجارة والتنظيم والخدمات اللوجستية التي تُشكّل تدفقات سوق خدمات المركبات بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا، وكوجو أنوبيل، الرئيس التنفيذي لمركز غانا لتطوير صناعة المركبات، الذي أوضح كيف يُعزز التنسيق الإقليمي نظم صناعة المركبات والقدرات الصناعية في أفريقيا.

بدوره قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: ""تُعد شراكتنا مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أساسية في كيفية إبرازنا لإمكانات قطاع المركبات المتنامية بسرعة في أفريقيا، حيث يتماشى عملهم على دمج سوق خدمات المركبات في القارة، والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، من خلال إصلاحات تجارية تقدمية، وأدوات رقمية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بشكل مباشر مع مهمتنا في معرض أوتوميكانيكا دبي".

وأضاف لي قائلاً: "تواصل أفريقيا في تأدية دور متزايد الأهمية في منظومة قطاع المركبات العالمي، وقد أكدت حوارات "أفريكونيكشنز" لهذا العام على حجم الفرص التي سيُتيحها التكامل القاري الأعمق، ومن خلال العمل الوثيق مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نعمل على إنشاء منصة تُمكّن أصحاب الشركات في القطاع من فهم أسواق أفريقيا المتطورة بشكل أفضل، وبناء الشراكات اللازمة لتسريع التجارة الفعّالة والمستدامة والمترابطة في جميع أنحاء المنطقة".

هذا وتختتم اليوم فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لخدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي.

