المنامة، مملكة البحرين - ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2025، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025.

وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة واعتماد ميزانية المصرف لعام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المعتمدة للعام القادم تركز بشكل عام على توظيف التكنولوجيا وذلك من خلال عدة مشاريع من بينها مشروع تحديث أنظمة المدفوعات وكذلك مشروع التكنولوجيا الرقابية. من جهة أخرى، سيواصل المصرف الاستثمار في الموارد البشرية وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية النوعية لرفع كفاءة موظفي المصرف مع التركيز على البرامج الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2025 حتى شهر أكتوبر، فعلى صعيد السيولة المحلية، انخفضت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.0 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من عام 2025 بانخفاض بلغ 0.5 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث بلغت حوالي 13.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.8 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من عام 2025 بارتفاع بنسبة 6.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 40.6% وحصة قطاع الأشخاص 48.2% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 252.5 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أكتوبر من عام 2025، بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من عام 2024.

وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع للفترة من يناير 2025 إلى أكتوبر من عام 2025 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت 217.9 مليون معاملة (77.8% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 22.8%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات للفترة من يناير 2025 إلى أكتوبر من عام 2025 فقد بلغت 4.3 مليار دينار (51.8% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.9% في نهاية الفصل الثالث من عام 2025 مقابل 20.5% في نهاية الفصل الثالث من عام 2024. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 29.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و25.2% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و20.0% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثالث من عام 2025.

كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1750 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2025، مقارنة بـ 1723 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2024. هذا وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.232 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثالث من عام 2024 إلى 11.139 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بانخفاض قدره 0.83%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.904 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثالث من عام 2024 إلى 2,185 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بارتفاع قدره 14.76%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.349 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثالث من عام 2024 إلى 4.425 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بارتفاع قدره 1.75%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.883 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثالث من عام 2024 إلى 6.713 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بانخفاض قدره 2.47%.

