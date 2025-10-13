دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعرض بلدية دبي مجموعة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الرقمية الرائدة في مختلف مجالات العمل البلدي، التي توظف فيها أحدث التقنيات لتعزيز منظومة التخطيط الحضري وإدارة المدينة الذكية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 13 و17 أكتوبر 2025.

وتأتي مشاركة بلدية دبي ضمن المعرض الأبرز والأكبر عالميًا في مجال التقنية والتكنولوجيا المتقدمة، تأكيدًا على التزامها بالابتكار، وتعزيز التعاون، وتوظيف مواردها التقنية لابتكار حلول متقدمة في مشاريعها وخدماتها، بما يسهم في تعزيز ريادة البنية التحتية الذكية وتقديم أفضل الحلول الرقمية في مدينة تجمع بين التقنية والاستدامة، وتخلق حياة أكثر جودة وسعادة للجميع، وكذلك في تحقيق رؤية دبي لتكون أفضل وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "رسّخت دبي مكانتها كملتقى ومنصة تجمع نخبة الخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم في مختلف المجالات الحيوية التي تؤثر في حياة المجتمعات البشرية. ومعرض جيتكس جلوبال، هو أحد أبرز الأحداث التي تؤكد نهج إمارة دبي كإحدى المدن السباقة في استشراف مستقبل التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع".

وأضاف سعادته: "بلدية دبي شريك رئيس في تعزيز التجربة الرقمية الاستباقية في الإمارة، وجهة رائدة في قيادة التحوّل الرقمي ضمن الإمارة، من خلال خدماتها ومشاريعها التحولية الكبرى التي توفر أعلى مستويات جودة حياة لسكان الإمارة وزوارها، ومنظومتها الرقمية المتقدمة التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية، وتتيح تجربة آنية واستباقية تُحقق وفورات مالية وتلبي تطلعات المتعاملين وترفع من جودة حياتهم وسعادتهم، بما يتكامل مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مفاهيم التميز والابتكار في العمل الحكومي، ومستهدفات مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

منصة دبي لايف

وتشمل مشاريع بلدية دبي وخدماتها الذكية والرقمية؛ منصة دبي لايف "Dubai Live"، التي تعرض عمليات التحكم والسيطرة الشاملة لإمارة دبي بشكلٍ حي ومباشر وتشمل عمليات وأنشطة البناء من ترخيصها وحتى إنجازها، إضافةً إلى التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي والذي يوفر تحليل بيانات متكاملة للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية، كما تعزز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية باستخدام التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، بالإضافة إلى الربط مع التطبيقات الخاصة بحركات المركبات والطيران والسفن وأنشطتها المصاحبة. وتهدف المنصة إلى تعزيز مركزية المعلومات والأنشطة في دبي وتوفيرها بشكل مباشر بما يدعم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري واتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية من خلال بيانات شاملة لحظية وتفاعلية، لإدارة مدينة ذكية متطورة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

مشروع دانة

ستعرض بلدية دبي مشروع "دانة" الذي يدعم مستهدفات التحول الرقمي الطموحة للإمارة، ويهدف إلى تطوير منظومة ذكية متكاملة لإدارة المدن، تعتمد على الدمج المتقدم بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرتكز مشروع "دانة" على الاستفادة من البيانات المدمجة لتحديد المباني المتخصصة في قطاع العقارات بدقة عالية، مما يمكن من الوصول إلى مصادر بيانات متكاملة للمباني الذكية، ويُعزز جودة المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

منظومة فحوص ورقابة ذكية

كما ستعرض بلدية دبي "المختبر الذاتي الذكي لفحص نقاوة الذهب والمعادن الثمينة" كأول مختبر من نوعه على مستوى العالم في مجال الفحص الذاتي للمعادن الثمينة، والذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتسريع إجراءات الفحص ورفع كفاءتها ودقتها، بحيث يتيح نتائج فورية خلال أقل من دقيقة واحدة، مما يعزز ثقة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات في قطاع الذهب والمجوهرات. إلى جانب "نظام التفتيش الذكي"، الذي يُعد منصة تفتيش متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عمليات التفتيش، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة، فضلاً عن رفع معايير الامتثال والحوكمة في قطاعات الأعمال والأصول الحضرية، مما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في الابتكار الذكي.

التحول الرقمي وإدارة النفايات

إلى جانب، ستعرض بلدية دبي "النظام الذكي لإدارة عمليات النظافة في المدينة"، وهو نظام رقمي لإدارة جميع المهام والأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات وعمليات النظافة، ووضع خطط وجدولة زمنية تستخدم لتنفيذ إجراءات ومهام العمل، إضافةً إلى تطوير منظومة العمل من خلال تحليل البيانات وتوفير قاعدة بيانات شاملة وفعالة، وإدارة وتوثيق جميع عمليات الرقابة على المناطق والأحياء السكنية والتجارية، بما يسهم بتعزيز مكانة دبي كأنظف مدينة في العالم، وجعلها أكثر استدامة وجاذبية. بالإضافة إلى "نظام راصد"، الذي يُعنى بمراقبة المركبات الخاصة بنقل النفايات باستخدام نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة مع تقرير عن حالة المركبة.

-انتهى-

#بياناتحكومية