الشارقة، يفتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 14، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، حواراً واسعاً حول الاستدامة والبيئة؛ حيث تبحث الجلسات في كيفية توظيف الاتصال كأداة لتغيير السلوكيات، وبناء شراكات تعزز جودة الحياة، وتضع حلولاً عملية للتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم اليوم.

من المدن الذكية إلى استدامة البحار، ومن مواجهة الأزمات المناخية إلى إشراك الشباب والأطفال في صياغة المستقبل، تشهد المنصة الرئيسية في المنتدى نقاشات بناءة، حيث تأتي جلسة "كيف نتحول نحو مدن ذكية ومستدامة؟" لبحث دور التكنولوجيا في بناء مدن تحقق العدالة في توزيع الخدمات وتقلل من الأثر البيئي، مع تسليط الضوء على مساهمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير قطاعات النقل والصحة والطاقة. ويشارك في الجلسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وشريف توفيق، رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في شركة مايكروسوفت، ودينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز MIT Kuo Sharper للرخاء وريادة الأعمال، وغاري بورنيسكي، المدير الإداري لمركز بوردو للأمن الغذائي العالمي، ويديرها حسام سابا، رئيس قسم الأخبار في CNN الاقتصادية.

كما يحاور حسام سابا في هذه الجلسة الطالب ريان بوسليمي، الذي مثلّ دولة الإمارات وفاز في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالصين. وتأتي مشاركة ريان في إطار مبادرة "الكرسي الأخضر" النوعية التي خصصها المنتدى لتكون منصة حرة لطرح آراء الشباب حول المسائل المتداولة في المنتدى وذات العلاقة بجلساته، بغرض التعرف على أفكارهم واتجاهاتهم والاستفادة منها لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات ولتعزيز التواصل بين الجيل الصاعد والحكومات.

الاتصال في وجه الأزمات

وفي قاعة جامعة الشارقة، تبحث جلسة "الاتصال والإعلام لإدارة الأزمات المناخية"، دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي خلال الكوارث البيئية، واستراتيجيات بناء الرسائل الاتصالية وقت الأزمات، بما يضمن نشر الثقة بدلاً من القلق؛ وذلك بمشاركة الأكاديميين في جامعة الشارقة: الدكتور ناصر قاسم، مدير مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، والدكتورة شريفة سليمان المرزوقي، مدير المركز الإعلامي لجامعة الشارقة، وتدير الجلسة الدكتورة ثريا سنوسي، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في كلية الاتصال بالجامعة.

كما تُقام ورشة عمل بعنوان "صناعة محتوى الاتصال في أوقات المخاطر والأزمات" مع الدكتورة إنجي خليل، أستاذ مشارك في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، والتي تمنح الإعلاميين أدوات تحرير مسؤولة للتعامل مع الأزمات، وصناعة محتوى رقمي يعزز من وعي المجتمع ويواجه الشائعات بفاعلية.

عالم البحار والثروة المائية

وفي قاعة هيئة الشارقة للثروة السمكية، تطرح جلسة "التواصل من أجل استدامة البحر.. من الاستراتيجيات إلى جودة الحياة الساحلية" أهمية الاتصال في دعم مشاريع الاستزراع السمكي والمراسي البحرية، وإشراك المجتمعات الساحلية في صياغة مستقبلها البيئي. ويتحدث في الجلسة كل من سعادة علي أحمد بوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وسعادة هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور علي النقبي، مدير جامعة خورفكان. ويدير الجلسة الإعلامي يوسف الحمادي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويُستكمل هذا النقاش من خلال ورشة "الكهوف البحرية.. إرث طبيعي ودور حيوي في الاستدامة"، التي تستعرض تجربة الشارقة في إنشاء الكهوف الصناعية لإعادة إحياء المواطن الطبيعية للأسماك، مع إشراك الصيادين وأفراد المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة البحرية. ويقدم الورشة سعادة الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في حكومة رأس الخيمة.

صوت الشباب والأطفال

أما على مستوى الأجيال الجديدة، فيشهد المنتدى جلسة "بصوت الطفولة والشباب.. الاستدامة أمانة الأجيال"، التي تنظم بالشراكة مع برلمان الطفل العربي وبالتعاون مع البرلمان الإماراتي للطفل ومجلس شورى شباب الشارقة، وتعد الجلسة منصة حقيقية حتى يعبر الأطفال والشباب عن رؤاهم حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة، واقتراح مبادرات تعكس تطلعاتهم نحو المستقبل.

وتكتمل هذه الرؤية في جلسة أخرى بعنوان "جهود البرلمان العربي للطفل في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر"، حيث تستعرض الدور التوعوي للأطفال في نشر مفاهيم الاستدامة، وربطها بجودة الحياة، وذلك بتنظيم البرلمان العربي للطفل، ومشاركة دينا بنيماني، من المملكة المغربية، وفجر أحمد الضاري، من مملكة البحرين، وعائشة حميد الخيال، من دولة الإمارات، ومصطفى خالد مصطفى حرز الله، من دولة فلسطين، ويديرها أوس محسن حلو، من جمهورية العراق، وهو نائب رئيس لجنة حقوق الطفل في البرلمان.

الاستدامة في المناهج والأفكار

وفي السياق ذاته، يسلط مجلس الشارقة للشباب الضوء على دور الشباب في جلسة "شباب يصنعون الغد بفكر مستدام"، التي تركز على مشاركات عملية في مجالات الزراعة الذكية، وإعادة التدوير، والحد من الهدر الغذائي، ويتحدث في الجلسة سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانيّة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وسعادة الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي لوزارة التغير المناخي والبيئة، ويدير الجلسة المهندسة عذاري السركال، عضو مجلس الشارقة للشباب.

ومن الجلسات الشبابية التي ينظمها المنتدى جلسة "عندما تصبح المدارس مساراً فاعلاً للاستدامة"، التي تبرز مساهمة التعليم الأساسي في نشر مفاهيم جودة الحياة، ودمج الأمن الغذائي والاستدامة في المناهج الدراسية، وتتحدث فيها فاطمة المسلمي، نائب مدير إدارة المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وروضة الفلاسي مسؤول التوعية الرقمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومروة فاضل، مدير مشاريع مكتب أبوظبي الإعلامي، ونوره آل علي مدير فعاليات شركة إثارة، ويدير الجلسة عبدالله البغدادي، إعلامي ومدرب صوت وخطابة.

برنامج متكامل يضم أكثر من 110 فعاليات

ويجمع المنتدى في دورته الـ 14 أكثر من 237 متحدثاً دولياً يثرون حوارات تمتد عبر 51 جلسة ضمن برنامج متكامل يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة، بمشاركة 30 شريكاً من جهات محلية وإقليمية ودولية على 22 منصة تفاعلية. وتشمل الفعاليات أيضاً 7 خطابات ملهمة و22 ورشة عمل، بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإعلام. وتناقش هذه الدورة خمس أولويات عالمية هي: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، مؤكدةً دور الاتصال الاستراتيجي في إحداث التأثير، وتوجيه السياسات، وتحفيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

