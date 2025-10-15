برؤية ترسّخ شعار "تكامل تقني محوره الإنسان"، تواصلت فعاليات جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 مع اليوم الثاني من انطلاقه في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرض الجناح مجموعة من المشاريع الرقمية المبتكرة التي تعيد تعريف الاستدامة البيئية عبر حلول ذكية تجمع بين الغذاء والصحة وجودة البيئة.

وعبر جناح موحّد، تقدم حكومة الشارقة في المعرض رحلة التحول الرقمي للإمارة من خلال تجارب تفاعلية وقصص نجاح واقعية تعكس التكامل بين الجهات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

تعزيز البنية التحتية

وعلى هامش فعاليات جناح الشارقة في المعرض، وقعت دائرة الشارقة الرقمية بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، وسعادة راشد علي إبراهيم آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصالات، اتفاقية مع شركة "إي آند" لإدارة بنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الاتصال الحكومي ودعم استدامة التطوير التقني في الإمارة.

حدائق ذكية

وشهد الجناح إطلاق مشروع "الحدائق الذكية في خورفكان" الذي طورته بلدية خورفكان بهدف تصميم وتنفيذ 9 تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لتحويل حدائق المدينة إلى بيئات متكاملة وفعّالة وعالية الاستجابة. تركز هذه التقنيات على تعزيز سير العمل التشغيلي، وتحسين تجارب الزوار والموظفين، وتعزيز إدارة المسطحات الخضراء، علاوةً على تقوية التدابير الأمنية. ويعتمد النظام على المعالجة الطرفية بالذكاء الاصطناعي (Edge AI)، وتكاملات قوية لواجهة برمجة التطبيقات، وأجهزة تضمن قابلية التوسع وسرعة النشر.

ابتكارات للزراعة والثروة الحيوانية

كما استعرضت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية "منصة التنمية الزراعية" الرقمية الشاملة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، والتي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. وتوفر المنصة إحصاءات دقيقة وبيانات آنيّة تُمكِّن صُنّاع القرار من الوصول إلى رؤى واضحة تساعدهم في اتخاذ قرارات فعّالة ومبنية على أسس علمية. وتشكل هذه المنصة ركيزة أساسية في التكامل الرقمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين ومُلاك الثروة الحيوانية.

وسلطت الدائرة الضوء أيضاً على مشروع "اكتفاء - أتمتة سلاسل الإمداد" الذي يسخّر تقنيات الأتمتة الصناعية وإنترنت الأشياء لتطوير الخدمات التشغيلية في القطاع بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التكامل الرقمي وتحقيق الاستدامة. ويعتمد المشروع على تنفيذ تطبيقات ذكية ومتكاملة تعتمد على جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرار ات لحظية دقيقة في عدد من المواقع الاستراتيجية، من بينها مصنع مليحة، وحظائر دواجن فلي، وروبوتات حصاد القمح، وروبوتات حظائر الأبقار، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وجودة المنتجات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة ودولة الإمارات.

استدامة بيئية

وتأتي هذه المشاريع تحت منظومة "الاستدامة البيئية" التي تجمع بين الزراعة والثروة الحيوانية، ومشاريع المدن الخضراء ضمن إطار واحد يستند إلى البيانات والتقنيات الذكية لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومبتكرة تخدم الأفراد والمؤسسات، وترتقي بجودة الحياة. وعبر هذه التقنيات المتقدمة، تسعى إمارة الشارقة إلى ترسيخ الاستدامة أسلوب حياة، وجعل الابتكار وسيلة لصون البيئة وتعزيز رفاه المجتمع.

