مبادرات ذكية مدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الإمارة

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الذكي والرقمي في القطاع السياحي، وضمن جهودها الحثيثة الرامية إلى الارتقاء بواقع السياحة وتعزيزه، كشفت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن حزمتها الجديدة والمبتكرة من الخدمات والمشاريع والمبادرات الرقمية التي صممتها وطورتها مؤخراً، وذلك في خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، تحت جناح حكومة عجمان بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث العالمي تجسيدًا لالتزامها بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير منظومة سياحية ذكية ومستدامة، من خلال أدوات تفاعلية لتوليد الصور والفيديوهات والمجسمات ثلاثية الأبعاد، وتحويل الأفكار المكتوبة إلى محتوى مرئي أو صوتي، إلى جانب نظام ذكي لمراجعة وتصنيف الأفكار وسجل رقمي شامل لتتبع المبادرات المستقبلية.

وفي تصريح له، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، أن المشاركة في "جيتكس جلوبال 2025" تعكس اهتمام الدائرة بتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي، وتوسيع نطاق تبنّي الحلول التقنية الحديثة، التي تدعم مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد السياحي في الإمارة.

وقال سعادته: «نحرص في دائرة التنمية السياحية بعجمان على تقديم تجارب سياحية استثنائية للمقيمين والزوار على حد سواء، ومن هذا المنطلق، نسعى دائماً إلى تطوير خدمات رقمية استشرافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، واستكشاف أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، بما يدفع مسيرتنا نحو تحقيق غايتنا، ويسهم في رفع كفاء الأداء وجودة الخدمات الحكومية. ومن خلال حزمة المشاريع والمبادرات التي نستعرضها اليوم، نهدف إلى تطوير منظومتنا السياحية لتصبح نموذجاً رائداً في تكامل البيانات والتقنيات والجهود، وبيئة متميزة تلبي تطلعات الزوار وآمالهم، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة".

وخلال مشاركتها، استعرضت الدائرة الموقع الإلكتروني السياحي الجديد لإمارة عجمان، وهو منصة رقمية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الزوار، من خلال مساعد سياحي ذكي، وميزة الذكرى السياحية المخصصة، وخدمة التعرف على المعالم بالكاميرا، بالإضافة إلى تخطيط الرحلات وتحليل الفعاليات المستقبلية عبر تقارير ولوحات مؤشرات ذكية تساعد صناع القرار على ابتكار فعاليات نوعية ومستدامة.

كما يشمل الموقع منصة سياحة أصحاب الهمم، وهي منصة إلكترونية ذكية ومتكاملة ضمن الموقع الالكتروني، مخصصة لسياحة أصحاب الهمم في إمارة عجمان، تتيح للمستخدمين استكشاف المواقع السياحية المخصصة لأصحاب الهمم، كالفنادق، والمطاعم، ووسائل النقل، والفعاليات، والعروض بكل سهولة مع خريطة تفاعلية وخدمات مهيأة لهم، ما يعزز السياحة الشاملة والمستدامة ويعكس مكانة عجمان كوجهة سياحية مبتكرة وشاملة.

وأيضاً، يقدم الموقع خدمات تصميم الفعاليات السياحية المستقبلية لإمارة عجمان، حيث يقوم بجمع المشاركات وتحليلها وتصنيفها، ثم يولد تقارير ذكية ولوحات ومؤشرات تبرز التوجهات والفعاليات الأكثر طلباً واهتماماً، ما يساعد صناع القرار على ابتكار فعاليات نوعية ومستدامة تعكس تطلعات الجمهور وتعزز من الهوية السياحية للإمارة.

وتسلط الدائرة الضوء أيضاً على منصة "رؤى المستقبل السياحية باستخدام الذكاء الاصطناعي" الرقمية، التي تهدف إلى إشراك كافة فئات المجتمع والسياح في تشكيل مستقبل السياحة بإمارة عجمان، عبر تسهيل وتحفيز إنتاج الأفكار المبتكرة والمبادرات التطويرية لتتحوّل بعد التقييم والمراجعة إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، وذلك من خلال إتاحتها لحلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل توليد الصور والفيديوهات والنماذج ثلاثية الأبعاد وتحويل الصوت إلى نص والعكس. كما تحتفظ المنصة بسجل رقمي شامل للأفكار التي تم جمعها، مما يتيح تحليلها وتوظيفها في تطوير استراتيجية السياحة المستقبلية.

واختتمت الدائرة مشاركتها بالتأكيد على التزامها بتوظيف الابتكار والتقنيات الذكية في تطوير السياحة المستقبلية، من خلال خدماتها الرقمية المتقدمة مثل تخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات السياحية لتصميم فعاليات نوعية ومستدامة، حيث تتيح هذه الجهود تقديم تجارب سياحية متكاملة، تواكب احتياجات الزوار، وتدعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وتحليلات متقدمة، مما يعكس مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة ومبتكرة تجمع بين التميز الرقمي والتجربة المتميزة والخدمات العصرية.

