تشارك غرفة عجمان في فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2025"، بثلاث ورش تخصصية تستهدف تنمية مهارات النشء والشباب، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من قدراتهم الإبداعية والابتكارية، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 ورؤية دولة الإمارات.

وتأتي مشاركة الغرفة هذا العام بورش نوعية تشمل: "المهندسون الصغار – إبداعات الليغو"، و"تحدي الروبوتات – VEX GO"، و"تحدي الروبوتات – VEX IQ"، حيث تسعى هذه الورش إلى غرس مفاهيم الابتكار والتفكير العلمي في المشاركين، عبر تجارب عملية تدمج بين التعليم والتسلية، استكشاف شغفهم بالتقنية والهندسة.

وتؤكد غرفة عجمان على أهمية تمكين الأجيال القادمة من خلال برامج صيفية نوعية تساهم في اكتشاف المواهب وتوجيهها نحو مجالات مستقبلية واعدة، خاصة تلك المتعلقة بالتقنية والهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

كما تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى ترسيخ دورها المجتمعي، والمساهمة الفعالة في دعم الأنشطة التي تدمج بين التعليم والتطوير الشخصي، وبما يعكس التزام الغرفة بتوسيع دائرة شراكاتها مع الجهات الحكومية والمجتمعية لخدمة توجهات وأهداف إمارة عجمان.

