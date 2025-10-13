دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتعرض منصة الهيئة أكثر من 30 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات السعادة لهم.

وخلال اليوم الأول من المعرض، زار معالي الطاير منصة جناح حكومة دبي، والذي تشارك فيه أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، حيث استمع من سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام "دبي الرقمية"، إلى شرح حول أحدث التقنيات وإنجازات دبي في رقمنة الحياة وتعزيز مكانتها الرقمية بين أفضل مدن العالم.

وزار معالي الطاير كذلك منصة بلدية دبي، واستمع من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى شرح حول عدد من المشروعات الريادية التي تنفذها بلدية دبي وتجسد توجهات دبي في تبني الحلول الرقمية المبتكرة ومن بينها مشروع "دبي لايف" ومشروع "الدانة" وغيرها.

كما شهد معالي الطاير توقيع عدد من الاتفاقيات في منصة الهيئة بين "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من الشركات التقنية العالمية.

الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي

حول مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض "جيتكس جلوبال"، قال معالي سعيد محمد الطاير: "تعكس مشاركتنا في "جيتكس جلوبال 2025" التزامنا بدعم رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية دبي في الاقتصاد الرقمي والابتكار المستدام، ودفع مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المستقبلية وفي صدارة المدن العالمية الأكثر جاهزية للمستقبل. ونعمل على تطوير بنية تحتية رقمية مستدامة لقطاعي الطاقة والمياه بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولدينا خارطة طريق استراتيجية لتصبح الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية والخدمية بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم الابتكار والإبداع، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي."

تجارب تفاعلية

تعرض هيئة كهرباء ومياه دبي في منصتها في القاعة رقم (18H) مجموعة من المشاريع والمبادرات والتجارب الرقمية والتفاعلية المبتكرة التي تجسد أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقعين الافتراضي والمعزز في قطاعي الطاقة والمياه. تشمل هذه التجارب تجربة الواقع الافتراضي للمحطة الأرضية للاتصالات في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، والتي تتيح للزوار التعرف إلى قدرات المركز في مجال الاتصال وتشغيل وتنزيل البيانات من الأقمار الاصطناعية، إلى جانب استعراض قمري الهيئة الاصطناعيين النانويين "ديوا-سات 1" و"ديوا-سات 2". كما يمكن للزوار خوض رحلة افتراضية في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وتعرض الهيئة كذلك تطبيقات الواقع المعزز (AR) التي تسهم في تطوير بيئات التعلم والتدريب لدى موظفي الهيئة وطلاب أكاديميتها من خلال محتوى تفاعلي متطور يعزز الوعي بالسلامة ويرفع كفاءة الأداء.

تطوير بيئة العمل وتجربة المتعاملين

تستعرض الهيئة كذلك مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي تجسد ريادتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئة العمل وتحسين تجربة المتعاملين. ومن أبرز هذه الحلول تطبيق الهيئة الذكي الذي يعد منصة رقمية تفاعلية توفر تجربة متطورة للمتعاملين من خلال خدمات وميزات مبتكرة مصممة لتلبية احتياجاتهم. ويتيح التطبيق الوصول إلى "رمّاس للمتعاملين"، موظف الهيئة الافتراضي المدعوم بتقنية "جي بي تي"، والذي يجيب فوراً على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية عبر قنوات متعددة. كما يدمج التطبيق تقنية "نوت بوك إل إم" التي تحول أخبار الهيئة إلى تجربة رقمية صوتية تعزز التواصل مع الجمهور بطريقة مبتكرة. كما تستعرض المنصة المكتب الذكي المدعوم من "مورو"، المنصة الرقمية الموحدة التي توفر بيئة عمل متكاملة وآمنة للموظفين، وتمكّنهم من استخدام "رمّاس لتعزيز العمل" لرفع الكفاءة والإنتاجية، مع الجمع بين سهولة الاستخدام وأحدث التقنيات لتقديم خدمات فورية باللغتين العربية والإنجليزية. وتعرض المنصة أيضاً الروبوتات المستخدمة في مراكز المعرفة التابعة للهيئة والتي تتيح للمستخدمين البحث الصوتي عن الموارد والحصول على إرشادات ذكية داخل المراكز، بما يعزز التجربة الرقمية والمعرفية على حد سواء، والروبوت رباعي الأرجل "سبوت".

حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة

تسلط منصة الهيئة الضوء كذلك على أحدث حلولها الرقمية التي تسهم في تعزيز كفاءة الشبكات ورفع موثوقية الإمدادات ومن بينها المركز الذكي لشبكة التوزيع. كما تعرض الهيئة نظام التحكم الذكي في محطات إنتاج الطاقة، الذي يمثل نقلة نوعية في كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وغير ذلك من مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة.

حلول "ديوا الرقمية"

تقدّم ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر شركاتها التابعة حلولاً متكاملة تدعم التحول الرقمي المستدام. وتعرض شركة "مورو" أحدث حلول تحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر منصتها للأنظمة الأمنية المتكاملة. كما تسلّط الضوء على مراكز البيانات الخضراء والخدمات السحابية التي تمثل نموذجاً عالمياً في الاستدامة، إذ تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وتُدار بالذكاء الاصطناعي لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأتمتة الذكية. أما شركة "إنفرا إكس"، فتعرض حلول الشبكات المُدارة وإنترنت الأشياء. وتبرز شركة "ديجيتال إكس" حلولها المتقدمة في إدارة الفعاليات.

سحوبات وجوائز

يحظى زوار منصة الهيئة في "جيتكس" بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة. وتتيح الهيئة كذلك لمتعامليها ممن استخدموا خدماتها الرقمية في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر، الدخول في "مسابقة معرض جيتكس" السنوية للفوز بجوائز قيّمة.

