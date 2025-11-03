أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن استعداده لتلبية احتياجات التنقل لزوار مهرجان الشيخ زايد، والذي سيقام في منطقة الوثبة بمدينة أبوظبي خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 ولغاية 22 مارس 2026. ويأتي ذلك في إطار حرص المركز على دعم الفعاليات الوطنية الكبرى من خلال توفير خدمات نقل آمنة وسلسة تعزز من تجربة الزوار وتُسهم في انسيابية الحركة المرورية خلال فترة المهرجان.

ويُعد هذا الحدث السنوي البارز منصة تجمع بين الترفيه والثقافة والتراث، وتحتفي بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسط أجواء عائلية مفعمة بالفرح والتجارب الثقافية العالمية.

خدمات نقل لزوار المهرجان

ويستمر المركز هذا العام في تقديم خدمة نقل بالحافلات عبر الخدمة رقم 408، انطلاقاً من عدة مواقع في مدينة أبوظبي إلى موقع المهرجان في الوثبة، بزمن تقاطر كل 30 دقيقة ويصل إلى 20 دقيقة خلال أوقات الذروة. ويتضمن مسار الخدمة محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي، مروراً بـ ربدان مول في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.

وتبدأ رحلات الذهاب في الأيام من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً، بينما تبدأ رحلات العودة من الساعة 4:30 مساءً وحتى 12:30 منتصف الليل. أما في أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، فستستمر الخدمات حتى الساعة 12:00 منتصف الليل لرحلات الذهاب، وحتى الساعة 1:30 صباحاً لرحلات العودة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد خلال فترة ذروة المهرجان.

خدمات متكاملة لدعم تجربة الزوار

ولضمان راحة وسهولة وصول الزوار، سيتم تخصيص موقع لتحميل وتنزيل الركاب، وضمان وجود عدد كافٍ من مركبات الأجرة بتنسيق مباشر مع مسؤولي النقل، مع إمكانية حجز مركبات الأجرة من خلال الاتصال على الرقم 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي.

إلى جانب ذلك، سيقوم فريق مختص بتنظيم وإدارة الحركة المرورية في منطقة المهرجان وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. كما سيتم توفير دوريات "خدمة مساندة الطرق" لإدارة الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات تعطل المركبات، مثل توفير الوقود، وتغيير الإطارات، وشحن البطارية، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وسيقوم مركز النقل المتكامل أيضاً بدعم زوار المهرجان من خلال تخصيص فريق من المفتشين للتواجد في الموقع وتقديم المساعدة. كما سيقوم موظفو مركز الاتصال بتقديم معلومات حول خدمات النقل العام، وحل أي مشكلات تتعلق بشكاوى المتعاملين أو المفقودات، وتعزيز التواصل مع الجهات التشغيلية لتلبية احتياجات الزوار بفعالية.

لمزيد من المعلومات حول مواعيد الخدمات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز (admobility.gov.ae) أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي أو خرائط جوجل.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية