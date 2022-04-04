تطوير الخدمات ونقل متكامل في مقدمة الأولويات

· ما يقارب 8.7 مليون معاملة منجزة

· 99.9% نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً

· 94% مؤشر إسعاد المتعاملين في الربع الأخير من العام

· 53.3 مليون رحلة راكب في الحافلات خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 27% عن 2020

· 64 مليون راكب استخدموا مركبات الأجرة من خلال 36 مليون رحلة

· إطلاق المرحلة التجريبية الأولى من مبادرة مركبة أجرة ذاتية القيادة

· 99% نسبة رضا مستخدمي خدمات "درب"

· تكثيف الحملات التوعوية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية

أبوظبي - حقق مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، مزيداً من التقدم في خدمة المتعاملين والمجتمع خلال العام 2021، ولا سيما على صعيد مؤشرات السعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة وجودتها في مختلف قطاعات النقل. وأعلن المركز أنه أنجز 8,683,286 معاملة خلال العام 2021، في حين بلغت نسبة أداء مستوى الخدمة 95.15%. هذا وقد شكلت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً وعبر القنوات الرقمية 99.9% من إجمالي الخدمات التي يوفرها المركز لأفراد المجتمع من المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام والتي تدعم جهوده المتواصلة لتعزيز التنقل السهل والآمن في إمارة أبوظبي. وأشار المركز إلى أن مؤشر سعادة المتعاملين بشأن الخدمات المقدمة بلغ في عام 2021 (91.5%)، فيما وصل في الربع الأخير من العام نفسه إلى 94%، وذلك ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتحقيق أعلى درجات السعادة للمتعاملين والمجتمع من خلال نوعية وجودة وسرعة وسهولة الوصول للخدمات التي يوفرها.

كما حصل مركز النقل المتكامل في عام 2021 على المركز الثاني في التعامل مع اتصالات المتعاملين الواردة من خلال مركز الاتصال الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة الامتثال 99% لمستوى الخدمة في الاستجابة لاتصالات المتعاملين على الرقم الموحد لخدمات الجهات الحكومية بالإمارة 800555، وذلك بعد أن استقبل مركز الاتصال التابع لمركز النقل المتكامل 1.3 مليون اتصال خلال العام منها 500 ألف اتصال دعم و800 ألف اتصال لحجز مركبة أجرة.

وفيما يتعلق بخدمات نظام التعرفة المرورية "درب"، الذي أطلقه المركز في بداية عام 2021، فقد بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها فيه خلال العام نحو 1.8 مليون مركبة، ضمن 792,357 حساباً للأفراد والمؤسسات تم تسجيلها في النظام، مع إعفاء حوالي 19.5 ألف مركبة من رسوم التعرفة المرورية. وقد بلغ عدد الحركات المرورية عبر بوابات درب الإلكترونية خلال أوقات الذروة 3,449,523 وهو ما يمثل 22.5% من إجمالي عدد الحركات عبر البوابات البالغ 15,292,437 حركة. هذا وقد بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات "درب" 99% في العام 2021.

وفي إطار جهوده المتواصلة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، كان مركز النقل المتكامل قد أطلق خلال عام 2021 عدداً من الخدمات الجديدة التي تسهل حركة التنقل وتعزز راحة المتعاملين، من بينها خدمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحصول على تصاريح اشتراكات مواقف محددة المدة التي تخوّل المركبة المصرح لها الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، وذلك من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف. كما تم إضافة 27 خدمة من خدمات المركز إلى منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم" لتصبح بذلك 60 خدمة من خدمات المركز متاحة على المنصة وبشكل رقمي 100%، وذلك استناداً إلى استراتيجية التحول الرقمي في خدمات المركز، ودعماً لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها إمارة أبوظبي. حيث تمكن منظومة "تم" أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وراحة حيثما كانوا وفي أي وقت عبر منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

تحسينات على شبكة النقل بالحافلات العامة بما يلبي احتياجات الجمهور

ضمن جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام وجعل استخدامها أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات السكان، قام مركز النقل المتكامل بإضافة 49 حافلة جديدة إلى اسطول الحافلات في عام 2021، ليزيد بذلك إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي إلى 818 حافلة بنهاية عام 2021، منها 583 حافلة في مدينة أبوظبي، و165حافلة في مدينة العين و70 حافلة في منطقة الظفرة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل

بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً. كما شهد عام 2021 إعادة تشغيل 3 خدمات للحافلات عبر المدن، بين مدينة أبوظبي وكل من العين وليوا والرويس على شبكة طرق بطول إجمالي يبلغ 645 كم.

إلى ذلك، كشف المركز أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العام 2021، زاد بنسبة 27% ليبلغ 53.3 مليون رحلة راكب.

على صعيد آخر، وضمن سعي مركز النقل المتكامل إلى إرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة توفر أفضل الخدمات لمستخدمي الحافلات، قام المركز خلال العام 2021 بتركيب 78 مظلة انتظار حافلات جديدة ليبلغ إجمالي عدد مظلات الانتظار في الإمارة 517 مظلة.

إقبال كبير على خدمة حافلة عند الطلب

وبعد أن لاقت استجابة واسعة من قبل مستخدمي وسائل النقل العام، شهد العام 2021 إطلاق خدمة "حافلة عند الطلب" في جزيرة ياس لإثراء تجربة الركاب وتنويع خيارات التنقل أمام الزوار والمقيمين في جزيرة ياس، حيث يشغل المركز من خلال هذه الخدمة حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق "Abu Dhabi Link". وقد أتاحت هذه الخدمة في جزيرة ياس فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المرافق الخدمية والتسويقية والترفيهية، والتي تشمل الفنادق وعالم فيراري وحلبة مرسى ياس وياس مول وياس ووتروورلد وغيرها من المرافق الترفيهية، إضافة إلى المناطق السكنية المختلفة داخل الجزيرة، ومناطق الزينة والمنيرة والبندر المجاورة.

وفي هذا السياق، أعلن المركز أن إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من خدمة "حافلة عند الطلب " منذ انطلاقتها بلغ أكثر من 237 ألف رحلة راكب، في حين بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتحميل تطبيق "Abu Dhabi Link"، أكثر من 31 ألف مستخدم منذ إطلاق الخدمة.

ارتفاع نسبة الحجوزات الذكية لمركبات الأجرة

بلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة خلال العام 64 مليون راكب من خلال 36 مليون رحلة بزيادة نسبتها 14% عن عدد الرحلات في العام السابق، وذلك من خلال 6,390 مركبة أجرة تابعة لـ 8 شركات مشغلة تعمل في هذا القطاع. وقد بلغ عدد المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة العاملة في الإمارة 4,671 مركبة.

من جهة أخرى، شكلت نسبة الحجز المسبق لمركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية 82% من إجمالي الحجوزات التي تمت في عام 2021 والتي بلغ إجماليها 2.7 مليون عملية حجز عبر القنوات المختلفة. وقد أسهم تطبيق "أجرة أبوظبي" في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تمكن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في الإمارة. وفي هذا الإطار بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة في عام 2021، 1.9 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت 51.30 مليون درهم. وقد قام المركز خلال عام 2021، بإضافة خاصية دفع تعرفة المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، لتُضاف إلى خاصية الدفع عن طريق تطبيق Pay Apple وSamsung Pay على الهواتف الذكية، وذلك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة. هذا فضلاً عن توفير خيار دفع إكرامية للسائق (Tip) ضمن خدمة الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة. إلى ذلك بلغت نسبة رضا الجمهور عن خدمات مركبات الأجرة خلال العام 97%.

تطوير خدمات النقل الذكي والمشترك

شهدت إمارة أبوظبي في عام 2021 نقطة تحول رئيسة في قطاع النقل الذكي تمثلت في إطلاق المرحلة التجريبية الأولى من مبادرة مركبة ذاتية القيادة في جزيرة ياس بمدينة أبوظبي تحت العلامة التجارية "TXAI"، وذلك باستخدام 5 مركبات ذكية في المرحلة الأولى التي شملت 9 محطات توقف في مواقع مختلفة بجزيرة ياس، مما شكل دفعة قوية لمسيرة النقل الذكي في الإمارة. وتمكن أفراد المجتمع خلال المرحلة التجريبية من استخدام هذه الخدمة مجاناً عبر طلب المركبة ذاتية القيادة عن طريق تطبيق "TXAI" المتاح على متجري "Google Play" و"Apple Store". جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين دائرة البلديات والنقل، وشركة "بيانات" التابعة لمجموعة "G42"، وبالتعاون مع شركة ميرال لتطوير وتنفيذ مشروع المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي ضمن خطة لتطوير النقل ذاتي

القيادة في الإمارة بالتعاون مع القطاع الخاص. هذا وقد استقطبت المرحلة التجريبية الأولى من مشروع المركبات ذاتية القيادة والتي استمرت لمدة شهر واحد في جزيرة ياس، اهتمام 2,700 راكب قاموا بحجز وتجربة الخدمة، فيما قطعت مركبات الاختبار مسافة بلغ طولها 16,600 كيلومتر بالقيادة الذاتية. إلى ذلك تشمل المرحلة الثانية من هذه المبادرة زيادة عمليات نقل الركاب عبر تشغيل أكثر من 10 مركبات ذكية في مواقع متفرقة بأبوظبي، مع العلم بأنه لم يتم خلال المرحلة التجريبية الأولى تسجيل أي حوادث مرورية أو شكاوى من الركاب بشأن مسألة السلامة.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود تطوير حلول النقل المبتكرة، وقع مركز النقل المتكامل خلال عام 2021 اتفاقيات تعاون مع عدد من المعاهد والجامعات لتطوير حلول النقل المبتكرة ودعم ابتكارات النقل الذكي من خلال إجراء البحوث والدراسات والتجارب في مجال النقل الذكي الأمر الذي نتج عنه تفعيل خدمة نقل الركاب بمركبات ذاتية القيادة في حرم مدينة مصدر، وإطلاق خدمة نقل الركاب بمركبات ذاتية القيادة في حرم جامعة خليفة، وإطلاق مشروع الطرق الذكية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة في جامعة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم ابتكارات النقل الذكي.

وضمن الجهود المتواصلة لتوفير حلول نقل متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات سكان إمارة أبوظبي وروادها، زاد عدد المركبات العاملة في الإمارة وفق التطبيقات الذكية التابعة لشركتي أوبر وكريم، إلى 1,257 مركبة بنهاية العام 2021، قامت بعدد 1.41 مليون رحلة خلال العام وهو ما يزيد بنسبة 46% عن العام السابق.

تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي

بهدف ضمان تطبيق الجهات المشغلة للنقل المدرسي جميع اشتراطات وإجراءات السلامة أثناء التنقل في الحافلات المدرسية، وبما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة لأبنائنا الطلبة، شهد العام 2021 تحديث الإطار العام للمعايير والاشتراطات المهنية الخاصة بمهنتي سائق ومشرفة الحافلة المدرسية واعتماد وثيقتي التوافق من قبل الجهات الحكومية المعنية والحصول على اعتماد اللجنة الفنية الدائمة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية متكاملة تمكن من إصدار تصاريح النقل المدرسي إلكترونياً، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ويمكن الشركات ذات الصلة من استخراج التصاريح والحصول على الخدمات الخاصة بالنقل المدرسي بكل سهولة ويسر.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد مشغلي خدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي 159مشغلاً، يشغلون 5,779 حافلة في هذا القطاع، تخدم 123 الف طالب وطالبة مسجلين في خدمة النقل المدرسي وموزعين على 217 مدرسة حكومية، و463 مدرسة خاصة، و7 مدارس شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. هذا وقد بلغت نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحافلات المدرسية 95%، في حين بلغ معدل الحوادث الناتجة عن أخطاء سائقي الحافلات المدرسية 0.2 لكل 1000 حافلة.

تطوير البنية التحتية لوسائل التنقل المستدام

وفي إطار الجهود المتواصلة لتنويع وسائل التنقل المستدام وتطوير البنية التحتية المناسبة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية وإرساء بيئة نقل مستدامة وصديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة، أعلن مركز النقل المتكامل عن زيادة طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في إمارة أبوظبي إلى 676.05 كم بنهاية العام 2021، موزعة على 380.15 كم في مدينة أبوظبي وضواحيها، و255.73 كم في مدينة العين وضواحيها، و40.17 كم في منطقة الظفرة.

خدمات عالية الجودة على متن العبارات

وعلى صعيد النقل البحري، وفي الوقت الذي تتسم فيه خدمة العبارات لنقل الركاب بكفاءة عالية مع ضمان أقصى درجات الأمان والسلامة والراحة لكافة المسافرين على متنه، فقد بلغ عدد الركاب الذين استخدموا العبارات التابعة للمركز خلال العام 114,093 راكباً، من بينهم 65,650 راكباً قاموا برحلات بين جزيرة دلما ومرسى جبل الظنة، و48,443 راكباً بين جزيرتي السعديات والعالية.

قطاع أنظمة النقل الذكية يواكب التطورات ويرتقي بالخدمات

شهد العام 2021، تنفيذ مشروع نظام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي "درب" وتفعيله بالكامل، وهو أحد أبرز المشرعات الاستراتيجية التي شهدها قطاع النقل خلال العام والتي تعزز مسيرة التحول الرقمي والذكي في إمارة أبوظبي، حيث تم استحداث نظاماً إلكترونياً متكاملاً يُمكّن أصحاب المركبات من التسجيل إلكترونياً في "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها بكل راحة وسهولة، وتعبئة رصيد في المحفظة المالية الإلكترونية الخاصة بنظام التعرفة من خلال الموقع الإلكتروني https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية على المتاجر التالية: (AppGallery& PlayGoogle , Apple Store).

ومواكبة لأحدث التقنيات الذكية المستخدمة في إدارة الحركة المرورية، قام المركز خلال العام بتطوير نظام التحكم بالأنظمة المرورية في 64 تقاطعاً مزودة بمجسات لرصد الأحجام المرورية في جزيرة الريم وجزيرة الماريه مستخدماً في ذلك نظام التحكم المروري الشامل "سكووت - SCOOT" الذي يتميز بالتفاعلية والمرونة في التجاوب مع التغيرات في كثافة الحركة المرورية التي يتم رصدها عن طريق البيانات الواردة من مجسات حصر وتصنيف المركبات. ويستطيع النظام التنسيق الآلي بين التقاطعات المتجاورة لتوفير إدارة متكاملة للحركة المرورية على شبكة الطرق، وذلك بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويدعم أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وفي خطوة تهدف إلى إثراء تجربة مستخدمي حافلات النقل العام وتعزيز رضاهم وسعادتهم، أتاح مركز النقل المتكامل خلال العام بيانات حافلات النقل العام على منصة وتطبيق خرائط جوجل. وبهذه الخطوة تصبح بيانات الحافلات من مواعيد وبيانات سير خدمات الحافلات متاحة على منصة وتطبيق خرائط جوجل “Google Maps”، ومتوفرة لمستخدمي وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، مما يساعدهم على الاطلاع على مواعيد الحافلات لحظة بلحظة، ويسهم أيضاً في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام وجعل استخدامها أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات سكان إمارة أبوظبي وزائريها.

تعزيز مستويات السلامة المرورية

في خطوة تهدف إلى تنسيق وتوحيد جهود الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لتعزيز مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة، شهد العام 2021 إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل. يأتي تفعيل اللجنة ضمن السعي المشترك لتوفير نظام نقل آمن ومستدام في إمارة أبوظبي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة نحو تلبية حاجات الفرد والمجتمع والمساهمة في رفع جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أماناً.

إلى ذلك أطلقت اللجنة خلال العام استراتيجية الرؤية الصفرية الهادفة إلى تقليل الحوادث المرورية بشكل مستمر وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات. وقد أطلقت اللجنة في إطار هذه الاستراتيجية سلسلة من الحملات التوعوية بشأن السلامة المرورية، منها حملة حول الاستخدام الآمن للدراجات النارية العاملة في قطاع توصيل الخدمات للجمهور وتهدف إلى رفع مستوى وعي قائدي الدراجات النارية بمتطلبات القيادة الآمنة وإجراءات السلامة، وحملة توعوية للالتزام بقواعد إشارة "قف" تركز على تعريف الجمهور بقواعد إشارة "قف" وأهمية الالتزام لها للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وتجنباً للحوادث والمخالفات المرورية، هذا إضافة إلى حملة للتوعية بالقيادة الآمنة أثناء الضباب وتعزيز وعي وثقافة السائقين بتوخي الحذر وضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب. وبهدف نشر الوعي المروري بين أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، عرضت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية استراتيجية الرؤية الصفرية خلال فعاليات اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق في معرض إكسبو الدولي 2020 المقام في دبي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة نقل البضائع بالشاحنات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، سمح مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، للشاحنات بالتنقل بين العين ودبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين – دبي، E66 ) مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى الكلي لوزن الشاحنة المسموح به 45 طناً. يأتي ذلك في سياق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة وتدعم انسيابية حركة الشاحنات وترتقي بمعايير السلامة على الطرق، حيث تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات وتقلل من التكاليف التشغيلية، كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.

ومن المشاريع الأخرى التي تخص السلامة المرورية والتي أنجزها المركز خلال العام، مشروع الدراسات والتصاميم الخاصة بسلامة النقل، حيث تم تحديث دليل التحويلات المرورية في مناطق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير دليل إدارة السرعات على طرق إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهود المركز المتواصلة لإرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة تسهل حركة التنقل وتضمن الأمان المجتمعي لسكان الإمارة وروادها، وترتقي بجودة الحياة فيها.

مركز التحكم المروري يقدم المساعدة لمستخدمي الطرق ويعزز السلامة المرورية

بلغ عدد البلاغات الواردة التي تعاملت معها خدمة مساندة الطرق في مركز التحكم المروري التابع لمركز النقل المتكامل، خلال العام 27,684 بلاغاً، حيث تتيح خدمة مساندة الطرق طلب الدعم على مدار الساعة لإصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث للمركبة على الطريق، في حين تؤدي هذه الخدمة دوراً مهماً في تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطريق من خلال إزاحة المركبة خارج الطريق أثناء الحوادث إلى أقرب مكان آمن.

وعلى صعيد التحويلات المرورية، استلم مركز التحكم المروري عدد 15,806 طلبات تصريح خاص بالتحويلات المرورية بزيادة 64% عن عام 2020، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية للكشف عن أعمال التحويلات المرورية 33,943 زيارة. وكان مركز النقل المتكامل قد باشر في العام 2021 تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في مدينة العين وضواحيها وفي منطقة الظفرة، بعد أن بدأ تطبيقها في أبوظبي بالعام السابق.

ومن ناحية أخرى قام المركز خلال العام بتركيب وتشغيل 53 إشارة مرورية ذكية جديدة لإدارة حركة المرور والمشاة، ومراجعة التصاميم التفصيلية لعدد 361 من التقاطعات المرورية، ومراجعة التصميم المبدئي لعدد 233 تقاطعاً، إضافة إلى إعادة برمجة ورفع كفاءة عمل 246 إشارة ضوئية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بهدف تعزيز سلامة جميع مستخدمي الطرق من سائقين ومشاة وراكبي الدراجات النارية والهوائية.

مراقبة مستمرة للحمولات والسلامة الفنية للشاحنات

انطلاقاً من حرصه على سلامة مستخدمي الطرق واستدامة البنية التحتية ودعماً للحركة التجارية، قام مركز النقل المتكامل خلال العام 2021، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، بفحص ومراقبة السلامة الفنية لعدد 693,940 شاحنة في محطات رقابة المركبات الثقيلة بمنطقة مصفح – طريق الشاحنات E30، ومنطقة خطم الشكلة في مدينة العين طريق الشاحنات E40، حيث تهدف محطات رقابة المركبات الثقيلة إلى الارتقاء بمعايير إدارة حركة نقل البضائع وضبط أوزان المركبات والحد من الحمولات الزائدة وما يمكن أن تسببه تلك الحمولات من خطر على سلامة مستخدمي الطرق وأضرار بالغة على البنية التحتية من الطرق والجسور.

كما شهد العام إطلاق منظومة تتبع المواد الخطرة كمنصة إلكترونية لتتبع مركبات نقل المواد الخطرة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق من خلال الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لحركة المركبات التي تنقل المواد والنفايات الخطرة، حيث تم تسجيل عدد 1,673 شركة عاملة في نشاط نقل البضائع في منصة التتبع الإلكتروني، وتسجيل 1,779 مركبة مستخدمة في هذا النشاط، مع اعتماد 15 مورداً لتوريد أجهزة التتبع الإلكتروني، واعتماد 54 جهاز تتبع، بما يمكّن من تتبع حركة تلك المركبات ويسهم في ضبط المخالفين والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق والمجتمع.

وفي سياق متصل، نفذ مركز النقل المتكامل خلال العام وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة عدداً من الحملات التوعوية لسائقي الشاحنات حثهم من خلالها على الالتزام بقواعد واشتراطات الأمن والسلامة، كما نفذ عددا من الجولات الرقابية للتأكد من سلامة الإطارات والمواصفات والاشتراطات الفنية للشاحنات بما يضمن سيرها بسلامة على الطرق.

تطوير خدمات المواقف العامة

وفي إطار سعيه المتواصل لتطوير خدماته وتسهيل حركة تنقل الأفراد، قام مركز النقل المتكامل خلال العام 2021 بتطوير عدد من خدمات المواقف العامة، بما يمكّن المتعاملين من الحصول عليها بشكل فوري عبر القنوات الرقمية، حيث تم توفير خدمات المواقف العامة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، سعياً لتنويع قنوات توفيرها وتسهيل عملية الحصول عليها. كما قام المركز بتفعيل 2,868 موقفاً جديداً خلال العام، توزعت على 2,324 موقفاً في مدينة العين و544 موقفا في مدينة أبوظبي. كما أصدر المركز 3,694 تصريحاً للاشتراكات محددة المدة للمواقف العامة، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، تخوّل للمركبة الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مدينتي أبوظبي والعين، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة. وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار 389 تصريحاً لاستخدام المواقف الطابقية في الإمارة.

على صعيد آخر، أطلق مركز النقل المتكامل خلال العام 2021 خدمة تسمح لمشتركي المباني الطابقية باستخدام جميع مواقف المباني الطابقية في مدينة أبوظبي باشتراك واحد، بحيث يستفيد من تلك المباني جميع المشتركين الحاليين في مباني المواقف الطابقية، بالإضافة إلى المشتركين الجدد مستقبلاً، ومن دون أي رسوم إضافية، وذلك في مبادرة مميزة تدعم جهود المركز للتسهيل على مشتركي المواقف الطابقية وتوفير عدد أكبر من المواقف لهم، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على الاشتراك والوقوف في المواقف الطابقية ورفع مستوى رضاهم، مع التخفيف من الازدحام على المواقف السطحية. وكان المركز قد أصدر 389 تصريحاً جديداً لاستخدام المواقف الطابقية في الإمارة. وأشار إلى أن إجمالي عدد المواقف المتاحة في مباني المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي يبلغ 3,788 موقفاً موزعة على 7 مبانٍ طابقية، منها 31 موقفاً مخصصة لمركبات أصحاب الهمم، و182موقفاً مخصصة لمركبات السيدات فقط، ومواقف أخرى مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وعددها 16، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة متكاملة لمستخدمي المواقف الطابقية.

وانطلاقاً من حرصه على تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى في خدمة المجتمع بمختلف فئاته، أطلق مركز النقل المتكامل خلال العام، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خدمة طلب إصدار تصاريح مواقف لمركبات أصحاب الهمم إلكترونياً من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن المساعي المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتسهيل حركة تنقلاتهم ومساعدتهم على الاندماج الكامل في المجتمع.

كما شهد العام 2021 إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وإصدارها بطريقة إلكترونية فقط، عبر الرسائل النصية، التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة، وذلك في مبادرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في خدمات مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة.

على صعيد آخر، شارك المركز في تنظيم المواقف الخارجية والداخلية لمدينة إيكاد السكنية العمالية ومنطقة مصفح الصناعية والمفرق بأبوظبي بالتنسيق مع فريق المرصاد بشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى التنسيق مع مراكز البلديات الفرعية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي للقضاء على ظاهرة المركبات المهملة وظاهرة تجمعات الوقوف العشوائي لمركبات نقل البضائع والشاحنات في المناطق السكنية وعلى الطرقات، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي لمدن وشوارع الإمارة. هذا وقد تم حصر 1,496 مركبة مهملة تم التواصل مع أصحابها الذين قام معظمهم بإزالتها وتنظيفها، فيما تم سحب المركبات المتبقية إلى ساحات الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها. كما أجرى المركز تحسينات على ساحة مواقف الشاحنات الكائنة في منطقة مصفح الصناعية – م18، شملت إضافة إشارات ضوئية لتنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات من الساحة.

ولضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة والالتزام باللوائح والقوانين، قامت إدارة المواقف بتنفيذ 27,583 زيارة تفتيشية على استغلال المنشآت التجارية للمواقف والأرصفة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة والالتزام باللوائح والقوانين. وقد توزعت هذه الزيارات على جميع مناطق مدينتي أبوظبي والعين، حيث تم إصدار 653 مخالفة على مدى العام لمنشآت تجارية تستغل المواقف أو الأرصفة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

تكثيف الرقابة لتعزيز السلامة وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات

وانطلاقاً من حرصه على تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في قطاع النقل العام وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا القطاع، نفذ مركز النقل المتكامل حملات تفتيشية على مختلف أنشطة نقل الركاب في إمارة أبوظبي خلال العام، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات في مجالات مختلفة، حيث بلغ عدد مخالفات تهريب الركاب والمناداة 2,756 مخالفة بحق المخالفين الذين يستخدمون مركباتهم الخاصة في نقل وتهريب الركاب بطريقة غير قانونية. كما بلغ عدد المخالفات التي تتعلق بإجراءات تنفيذ التحويلات المرورية في حرم الطريق 572 مخالفة، فيما بلغت نسبة التزام العاملين في المواقع بمتطلبات الدليل والتصاريح الصادرة 98% ضمن مؤشر السلامة المرورية، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة للمؤشر والبالغة 95%.

وفي هذا السياق، أكد مركز النقل المتكامل أنه حريص كل الحرص على التصدي للسلوكيات غير القانونية في قطاع النقل العام بمختلف أنشطته وخدماته من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

شراكات وتعاون مستمر في خدمة المجتمع

ضمن مساعيه وجهوده المتواصلة لتقديم خدمات نوعية ومتكاملة للمتعاملين والمجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، أبرم مركز النقل المتكامل عدداً من الاتفاقيات في العام 2021، شملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز المتابعة والتحكم، وشركة

جي 42 كونسيومر ايه اي هولدينغ ريستركتد ليمتد، إضافة إلى اتفاقية مع جمعية الظفرة التعاونية، حيث تهدف الاتفاقية الأولى مع هيئة الطرق والمواصلات إلى تسهيل عملية انتقال المسافرين بالحافلات بين كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين وإمارة دبي، وخفض النفقات التشغيلية، بينما تهدف الاتفاقية الثانية مع مركز المتابعة والتحكم إلى تعزيز التعاون فيما يخص المشاريع المشتركة وأعمال الصيانة المتعلقة بالبنية التحتية والحفاظ على الأصول باعتماد أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات الفنية وتبادل البيانات التي تعزز التعاون المشترك وتخدم مصلحة الطرفين وفقاً للتشريعات والنظم والإجراءات المتبعة، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة إلى التعاون في إرساء البنية التحتية الأساسية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي. وقد تم في إطار هذا التعاون إطلاق المرحلة التجريبية الأولى من مشروع خدمة (TXAI) في جزيرة ياس بمدينة أبوظبي، وهي خدمة يتم من خلالها استخدام مركبات أجرة ذاتية القيادة لنقل الركاب. أما الاتفاقية الموقعة مع جمعية الظفرة التعاونية فهي تتيح للجمهور شراء بطاقة حافلات الذكية من جميع فروع الجمعية، وذلك في وقت يشهد فيه الطلب على هذه البطاقة ارتفاعا مستمرا في ظل الإقبال المتزايد على استخدام حافلات النقل العام كوسيلة نقل آمنة ومريحة في الإمارة.

وتماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية بالإمارة، أكد مركز النقل المتكامل أن سلامة جميع أفراد المجتمع ولا سيما مستخدمي وسائل النقل العام تتصدر أولوياته في جميع الأوقات، وأنه مستمر في اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذات الصلة، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في قطاع النقل العام.

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