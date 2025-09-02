دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بزيارة ميدانية للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم، وذلك للإطلاع عن كثب على تقدم سير العمل.

وتعد مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل للطاقة، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.

رافق معالي الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.

واستمع معالي سعيد محمد الطاير للتقدم الحاصل في المرحلة السادسة من مسؤولي شركة "شعاع للطاقة 4" على تقدم سير العمل والذي وصل إلى نحو 68.59 %، حيث تم تشغيل نحو 1000 ميجاوات من أصل 1800 ميجاوات. وتم الانتهاء من تركيب أكثر من 2.236 مليون لوح شمسي كهروضوئي، وسيصل عدد الألواح الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 3.959 مليون مع اكتمال المشروع في العام المقبل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 3860 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 800 ميجاوات. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميجاوات)، وستشكل مصادر الطاقة النظيفة نحو 34% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي.

تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540,000 مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

