أعلنت دائرة البلديات والنقل عن افتتاح 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة بمدينة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة.

جاءت هذه المساحات الترفيهية الجديدة لتؤكد التزام الدائرة بتوفير مرافق عامة عصرية يسهل الوصول إليها ومجهزة بكافة الخدمات، إذ تتضمن الحدائق مساحات خضراء واسعة بما في ذلك ثمان مناطق مخصصة للياقة البدنية، و25 ملعباً رياضياً، و26 منطقة لعب شاملة مُصممة للأطفال، إلى جانب ممرات للمشي ومناطق للجلوس، بهدف تشجيع الزوار من جميع الأعمار على تبني أنماط حياة نشطة وصحية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس/ خليفة عبدالله القمزي، رئيس فريق تنفيذ المشاريع للمناطق – أبوظبي بدائرة البلديات والنقل: "حرصنا على تصميم هذه الحدائق بعناية بما ينسجم مع هدفنا بتعزيز جودة حياة السكان عبر توفير بيئة آمنة وممتعة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي وممارسة الأنشطة الخارجية. وتماشياً مع أهداف عام المجتمع، نسعى لأن تكون هذه المناطق الترفيهية مراكزاً حيوية لتعزيز الروابط المجتمعية، وتشجيع التواصل، وترسيخ الشعور بالانتماء المجتمعي".

وتعد الحدائق الجديدة في الشامخة أحدث المساحات المجتمعية التي تم افتتاحها في العاصمة هذا العام، حيث كشفت دائرة البلديات والنقل في وقت سابق عن افتتاح حدائق جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة تشمل الفلاح ومدينة محمد بن زايد، وذلك في إطار جهودها في تطوير أحياء سكينة متكاملة يتمتع قاطنيها بأعلى مستويات الرفاه الصحي والمعيشي في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية