الدمام، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، شاركت مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية في حفل تخريج 1400 متدرب من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام والذي أقيم في المدينة الرياضية

وكانت المجموعة قد وقّعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول تم بموجبها استثمار ودعم 100 متدرب لدفعة 2023/2022 إضافة للاحتفاء بـ 500 متدرب من بين الملتحقين بالمعهد عام 2021 م ولتصبح ثاني أكبر داعم للمعهد التقني بالمنطقة بعد شركة أرامكو السعودية.

وقد جاء توقيع الاتفاقية في ظل حرص المجموعة على أداء مسؤولياتها الاجتماعية من خلال الشراكات مع مختلف القطاعات، وإيماناً منها بأهمية إعداد الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة لسوق العمل السعودي، إضافة إلى تحقيق استراتيجياتها الاستثمارية في دفع عجلة التنمية الوطنية وتمكين النمو الاقتصادي واستدامته من خلال توطين التقنية، ودعم الاقتصاد المعرفي بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة المجموعة رشيد بن عبد الله الرشيد: "لقد حرصت المجموعة خلال مسيرتها الممتدة منذ العام 1978م على تقديم الخدمات التي تلامس أكثر المجالات تحدياً في صناعة النفط والغاز مع الحرص على تقديم أحدث أنماط التقنيات المتطورة ونقل المعرفة التي تدعم ريادتها في مجال الخدمات الصناعية والتجارية، بما يفي بمتطلبات النمو الاقتصادي في بلادنا، ويساهم في الدعم الاجتماعي الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسنواصل التزامنا بتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية وتزويدهم بالخبرة والمعرفة وتمكينهم من أجل أن يقودوا المستقبل في المرحلة القادمة ويساهموا في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة."

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