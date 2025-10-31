في إطار جهوده المستمرة للاستثمار في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الطبي، تمكنت مستشفيات الهلال والمراكز الطبية من تعزيز المسار المهني لـ120 موظفًا بحرينيًا، وذلك عبر الاستفادة من البرامج المتنوعة التي يقدمها صندوق العمل "تمكين"، والتي تضمنت البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات وبرنامج زيادة الأجور.

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في مستشفيات الهلال والمراكز الطبية تماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية للصندوق لعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي، إلى جانب منح الأولوية لنمو المؤسسات ورقمنتها واستدامتها.

حيث يمثل هذا الدعم امتدادًا للشراكة البنّاءة بين "تمكين" ومؤسسات القطاع الخاص لإثراء قطاع الرعاية الصحية في المملكة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دوره في توفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات البحرينية في هذا المجال. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 10 آلاف بحريني في مختلف التخصصات، وفقًا لتقرير القطاع الصحي الصادر عن "مهارات البحرين".

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

تأسست مستشفيات الهلال والمراكز الطبية عام 2006 وتضم 10 فروع في مختلف أنحاء مملكة البحرين. ويقدم المستشفى مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، تشمل مختلف التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية، وذلك من خلال عيادات خارجية وأقسام متعددة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية. ويعتمد المستشفى على أحدث وسائل التشخيص والعلاج لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تسهم في تعزيز مكانته كمركز رائد في القطاع الطبي.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

نبذة حول مستشفيات الهلال والمراكز الطبية

تأسست مستشفيات الهلال والمراكز الطبية عام 2006، وتدير 10 فروع في مختلف أنحاء مملكة البحرين تشمل مستشفيين و8 مراكز طبية، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات الصحية المتخصصة في مختلف المجالات الطبية عبر العيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام المتعددة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وانطلاقًا من ركائزها الثلاث: الرعاية الصحية المتاحة، الميسورة، وسهلة الوصول، تعتمد المجموعة على أحدث أساليب التشخيص والعلاج لتقديم رعاية متكاملة تعزز مكانتها كمزوّد رائد للخدمات الصحية في المملكة.

تُعد مجموعة الهلال للرعاية الصحية أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في البحرين، حيث تضم أكبر عدد من الأطباء المرخصين من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، وتسجّل أعلى معدلات استقبال للمرضى في العيادات الخارجية، وتغطي منشآتها جميع محافظات المملكة.

