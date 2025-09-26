سيسهم التمويل الجديد في توسيع نطاق برنامج "مدارس الأبطال الموحدة" في 10 دول، وتدريب أكثر من 6,000 معلم ومعلمة حول العالم على أحدث أساليب وممارسات التعليم الدامج .

يُذكر أن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم تأسس في عام 2020 بفضل منحة كريمة بقيمة 25 مليون دولار قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني عن تقديم منحة بقيمة 11 مليون دولار للمركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، الذي يقع مقره في أبوظبي، وذلك بهدف دعم توسيع نطاق برنامج "مدارس الأبطال الموحدة"، الذي يُعد برنامجاً رائداً يرسخ قيم الدمج والشمول المجتمعي بين الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية وأقرانهم.

وستُسهم هذه المنحة في توسيع نطاق برنامج "مدارس الأبطال الموحدة" ليشمل 10 دول جديدة ضمن شبكة المبادرة التي تمتد إلى 152 دولة حول العالم، مما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم جهود الدمج والشمول على المستوى العالمي.

كما سيتم توظيف هذا التمويل في إطلاق منصة تدريبية متخصصة لتطوير مهارات أكثر من 6,000 معلم ومعلمة ومدرب ومرشد شبابي حول العالم وفق أحدث ممارسات الدمج الفعّال. كما ستساهم المنحة في توسيع اتحاد "المعلمين المتخصصين في الدمج"، وهي شبكة عالمية من الخبراء والموجهين تقدم الدعم الفني والتدريب التبادلي للمعلمين والقيادات المدرسية، بما يعزز ثقافة الدمج داخل المجتمعات المدرسية ويضمن استدامة أثرها.

ويُعد المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم منصة عالمية رائدة في مجال البحث والسياسات والبرامج الداعمة للتعليم الدامج. وقد تأسس المركز في أبوظبي عام 2020 بفضل منحة كريمة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليجسد بذلك الإرث الملهم للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019 ويحوّله إلى مبادرة مؤسسية دائمة ذات أثر عالمي.

وقد تم الإعلان عن هذا الالتزام المتجدد خلال حفل خاص أقامته مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، وسعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة الدكتورة شما خليفة المزروعي، المدير العام بالإنابة لدى مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، والدكتور تيموثي شرايفر، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي. وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية للحفل.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي: "انطلاقًا من رؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها السديدة، تواصل دولة الإمارات التزامها ببناء مجتمعات شاملة تحتضن الشباب على اختلاف فئاتهم وقدراتهم، من خلال تمكينهم والاحتفاء بإنجازاتهم. ونعتز بدولة الإمارات بشراكتنا مع الأولمبياد الخاص لتوسيع آفاق الفرص، وترسيخ قيم المساواة، وإبراز أهمية التعاون الدولي في تحقيق التغيير المستدام".

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة لدى مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني: "تجسد هذه الشراكة إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعليم الدامج يمتلك القدرة على إحداث تحول جوهري في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، فقد لمسنا عن قرب كيف يتجاوز أثر هذا التعليم حدود الصفوف الدراسية، ليُسهم في تشكيل العقول، وإطلاق الطاقات، وإلهام مسيرة التغيير الإيجابي. ومن خلال هذا الدعم للمركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، فإننا نواصل ترسيخ إرث رائد انطلق مع استضافة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ونمهد الطريق لبناء مستقبل يُمكّن كل طفل من تحقيق طموحاته والازدهار".

من جانبه، أكد الدكتور تيموثي شرايفر، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي: "إن هذا الالتزام التاريخي من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني يشكّل تأكيداً واضحاً لفكرة أساسية وبالغة الأثر ، فالدمج ليس إحساناً، بل هو تغيير جذري في جوهر المجتمعات. ومن خلال هذه المنحة، نعمل على توسيع نطاق حركة عالمية تقوم على قيم الكرامة والمساواة، وعلى إيماننا بقدرة الشباب على إعادة تشكيل أنظمة التعليم. وبتوجيه من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وامتداداً للإرث الذي رسخته الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، فإننا نواصل تعزيز أنظمة التعليم الدامجة التي تتيح لكل طفل إطلاق طاقاته وتحقيق إمكاناته الكاملة".

ويستند برنامج "مدارس الأبطال الموحدة" إلى ركائز الرياضة، والقيادة الشبابية، والمشاركة المدرسية الشاملة، من أجل تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية يُقدَّر فيها كل طالب، ويحظى بالاحترام والاندماج الكامل. وقدم المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم حتى الآن الدعم إلى 2,831 مدرسة موحدة في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1.1 مليون شاب وشابة في برامجه وأنشطته، فضلًا عن تدريب 19,425 معلماً ومدرباً على تطبيق أفضل الممارسات الدامجة وتنفيذها.

ومن جانبها، قالت باتينس إرفاشا، لاعبة تابعة للأولمبياد الخاص برواندا: "لقد غيّرت مشاركتي في الرياضات الموحدة مسار حياتي؛ إذ منحتني فرصة لبناء صداقات ما كنت لأحظى بها لولا هذه التجربة، وأدركت أن لكل واحدٍ منا ما يقدّمه من قيمة ومعنى، مهما اختلفت قدراتنا".

وقد أظهرت تقييمات برنامج "مدارس الأبطال الموحدة" في كل من الصين، واليونان، ومصر والهند، والولايات المتحدة، وكينيا نتائج متسقة تؤكد الفوائد المشتركة التي يحققها لجميع الطلاب المشاركين، فقد أظهرت الدراسات تحسّناً ملحوظاً في المهارات الاجتماعية والعاطفية، وزيادة في مستويات التحصيل في مادتي القراءة والرياضيات، إلى جانب تعزيز شعور الطلاب بالانتماء إلى المجتمع المدرسي. وفي الهند، أفادت نسبة 86% من الطلاب المشاركين بزيادة إحساسهم بالانتماء، بينما أبدى معظم الطلاب تقريباً في كينيا النتيجة ذاتها، بالتوازي مع تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التنمّر والسخرية. أما في اليونان، فقد كان الطلاب المشاركون أكثر قدرة بنسبة تتراوح بين 9 إلى 16 مرة للإبلاغ عن نمو مهارات محورية مثل الصبر، والتعاطف، وفهم مشاعر الآخرين.

نبذة عن مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني

تهدف مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني إلى تعزيز الإمكانات البشرية وإحداث فرق جوهري في مجال الصحة العالمية ودعم الجهود التنموية، لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، وذلك من خلال رعاية المبادرات والبرامج المبتكرة.

تستمد المؤسسة قيمها من القيم الإماراتية الأصيلة في العطاء والبذل، وتستثمر في إبرام شراكات تعاونية لتحقيق التقدم البشري وتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات الضعيفة من التطور والازدهار. مستندةً إلى خبرات دولة الإمارات في مختلف المجالات، تتبنى المؤسسة في أعمالها نموذجاً قائماً على المرونة والطموح وتأسيس الشراكات الرامية لتحقيق أهداف مشتركة. تصبّ المؤسسة تركيزها حالياً على تحقيق تقدم مستدام رائد في مجال الصحة العالمية والتنمية القادرة على الوصول لمختلف الشرائح والفئات، وإحداث تحوّلات ملموسة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

نُبذة عن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم

يعد المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، ومقره أبوظبي، مركزًا عالميًا للتفكير الريادي في مجال التعليم الدامج، ويعمل المركز على تعزيز الدمج من خلال البحث، والسياسات، والبرامج، بهدف تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية، والرياضية، والاجتماعية، والمجتمعية.

نُبذة عن الأولمبياد الخاص الدولي

تأسست الأولمبياد الخاص عام 1968 كحركة عالمية تهدف إلى إنهاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. نسعى لتعزيز قبول الجميع من خلال قوة الرياضة، وبرامج التعليم، والصحة، والقيادة. مع أكثر من أربعة ملايين رياضي وشركاء في الرياضات الموحدة، ومليون مدرب ومتطوع في أكثر من 200 دولة، تقدم الأولمبياد الخاص أكثر من 30 رياضة مشابهة للألعاب الأولمبية، ونحو 60 ألف مباراة ومسابقة سنوياً.

