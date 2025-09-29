أبوظبي : يواصل مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، جهوده الاستراتيجية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف عبر برنامج «السلامة في الحر» الذي يواصل مسيرته الممتدة لعقد من الزمن. استهدف البرنامج أكثر من 9 ملايين عامل في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، ما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز الوعي الوقائي والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية في بيئات العمل الخارجية، حيث بلغ عدد المستفيدين من حملات التوعية التي نظمها البرنامج أكثر من 9 ملايين شخص، من خلال 22,164 زيارة توعوية وتفتيشية تعكس النطاق الواسع لتأثير البرنامج واستدامة فعاليته.

وأدّى برنامج «السلامة في الحر» دوراً محورياً في حماية صحة وسلامة العمال في الأماكن المكشوفة خلال حرارة الصيف في أبوظبي. وأُطلق البرنامج بناءً على قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى منع العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً، وذلك من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، لحماية العمال من الإجهاد الحراري وضمان سلامتهم وصحتهم أثناء تأدية مهامهم في بيئة عمل آمنة.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «يعكس برنامج السلامة في الحر التزامنا الراسخ بدعم حماية صحة العاملين وسلامتهم في مختلف القطاعات، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. إن نجاح البرنامج هو نتاج للتعاون المثمر والفعال بين الجهات الحكومية والخاصة، مجسداً نموذجاً فريداً للعمل المشترك نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تركز بشكل رئيسي على صحة وسلامة العاملين وتحد من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها».

وفي إطار حرص البرنامج في الوصول إلى شرائح متنوعة من العمال في جميع أنحاء أبوظبي، طور مركز أبوظبي للصحة العامة وأنتج 35 مادة توعوية بست لغات هي العربية، والإنجليزية، والأوردو، والهندية، والتجالوج، والبنغالية، ووزع أكثر من 884,200 نسخة من هذه المواد، ما يضمن وصول المعلومات الصحية الأساسية إلى نطاق واسع من الفئات المستهدفة.

وكشف مركز أبوظبي للصحة العامة عن حزمة توعوية مُحدثة في نسخة برنامج «السلامة في الحر» التي أطلقها هذا العام في عامه الحادي عشر، وتهدف إلى دعم أماكن العمل بأدوات إرشادية عملية، وتتضمن الحزمة مواد متعددة اللغات تشمل منشورات مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو تعليمية، وملصقات توعوية ميدانية، إضافة إلى دليل متكامل للتنفيذ، لضمان الفعالية والتأثير على مختلف فئات العمال.

ويهدف برنامج «السلامة في الحر» إلى تعزيز ثقافة السلامة المهنية عبر تقديم التوعية والتدريب، وتطبيق استراتيجيات استباقية للحد من مخاطر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.

