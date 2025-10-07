الشارقة - تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية من مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم بالتزامن مع يوم المعلم العالمي عن إطلاق 100 منحة دراسية لبرنامجي ماجستير القيادة التعليمية والقيادة التربوية للعام الأكاديمي 2025/2026.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين مدينة الشارقة للإعلام وأكاديمية الشارقة للتعليم، خلال فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى الدولي لمعلمي العربية. وتعكس هذه المبادرة التزام مدينة الشارقة للإعلام بدورها المجتمعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع معرفي متكامل يُجسّد تطلعات الشارقة في مختلف المجالات. ويظهر هذا الالتزام جلياً عبر دعمها لتنمية الكفاءات التربوية وتأهيل قادة المستقبل في القطاع التعليمي، بما يواكب احتياجات العصر ويعزز جودة التعليم على المستويين المحلي والوطني.

وفي هذا السياق، صرحت سعادة د. محدثة الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "تجسد هذه المبادرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الكوادر التربوية وتعزيز جودة التعليم في الإمارة. وتؤكد على التزام راسخ لدى مدينة الشارقة للإعلام بهذه الرؤية وسعيها نحو تعزيز الشراكات المجتمعية التي تدعم التنمية التعليمية."

وأضافت: "يعكس هذا الدعم الذي جاء بالتزامن مع يوم المعلم العالمي، إيماناً مشتركاً بين الأكاديمية والمدينة بأهمية إعداد قادة تربويين جاهزين للمستقبل، قادرين على إحداث تغيير إيجابي داخل بيئاتهم التعليمية، ومؤهلين لمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع التربية."

ومن جانبه أكد سعادة راشد عبد الله العوبد، المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام (شمس): "تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز جودة التعليم، وإيمانًا من مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل. ومن هذا المنطلق جاءت رعايتنا لـ 100 منحة ماجستير لتؤكد التزامنا الراسخ بدعم الكفاءات التربوية وصناعة قادة قادرين على إحداث أثر إيجابي في بيئاتهم التعليمية. وتعكس هذه المبادرة حرص شمس على ترسيخ دورها كشريك مجتمعي واستراتيجي في خدمة التعليم، وانسجامها مع رؤيتها ورسالتها في تمكين الأفراد، ودعم صناعة المعرفة، وتعزيز الإبداع كركائز أساسية لبناء جيل مؤهل لمواكبة المتغيرات المتسارعة وصياغة مستقبل مشرق لأبناء الوطن."

صُمم برنامج "ماجستير التربية في القيادة التعليمية"، بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، للمعلمين الطامحين إلى تولي أدوار قيادية متوسطة أو تعزيز ممارساتهم التعليمية كمعلمين، حيث يدمج ما بين الأبحاث المتطورة في التعليم، مما يمكن المشاركين من تطوير قدرتهم على توفير القيادة المتوسطة أو غير الرسمية داخل مدارسهم، وتنفيذ استراتيجيات تدريس مبتكرة، ودفع التحسين التعليمي على مستوى الفصول الدراسية والمناهج الدراسية.

بينما يتميز برنامج "ماجستير التربية في القيادة التربوية" الذي صمم بالتعاون مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية، بدمجه للأبحاث المتطورة في مجال القيادة التربوية، وتمكينه قادة المدارس الثانوية والنظام التعليمي من تحفيز وإدارة وتقييم جهود التحسين التعليمي واسعة النطاق داخل مدارسهم أو أنظمتهم. حيث يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عليه بمفرده لمدة عامين دراسيين (أربعة فصول دراسية)، أو لمدة عام دراسي واحد (فصليين دراسيين) في حال حصولهم على الدبلوم.

تحظى برامج أكاديمية الشارقة للتعليم باعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضمن حصول الطلاب على مؤهلات معترف بها متوافقة مع معايير الجودة الوطنية والدولية.



عن أكاديمية الشارقة للتعليم

أكاديمية الشارقة للتعليم هي مؤسسة أكاديمية ومهنية رائدة، تُعنى بالارتقاء بجودة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تأسست الأكاديمية برؤية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف إلى تمكين المعلمين، وقادة المدارس، والباحثين. وتقدّم الأكاديمية برامج مبتكرة قائمة على البحث العلمي تدعم التعلم مدى الحياة والتميّز التعليمي.

توفّر الأكاديمية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، فرصًا للتطوير المهني، وبرامج دراسات عليا، وأبحاثًا متقدمة تُسهم في بناء بيئات تعليمية مستقبلية مواكبة للتحولات العالمية. كما تضطلع بدور محوري في الحوار حول السياسات التعليمية، وتطوير القيادات، وتعزيز الممارسات الشاملة التي تتمحور حول المتعلم في مختلف مراحل التعليم. وانطلاقًا من رؤية الشارقة في التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، تلتزم الأكاديمية بإحداث تحول نوعي في التعليم من خلال التعاون، والابتكار، والانفتاح على المعرفة العالمية.

عن مدينة الشارقة للإعلام (شمس(

تأسست مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عام 2017 كمركز إبداعي رائد يهدف إلى دعم وتنمية قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة. وتوفر “شمس” بيئة عمل مبتكرة وخدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال والمبدعين، مما يجعلها منصة مثالية لإطلاق المشاريع وتطوير الأفكار. وتولي “شمس” اهتماماً خاصاً بالشباب والمواهب الناشئة، من خلال مبادراتها وبرامجها التدريبية ومشاريعها التي تعزز الابتكار وتواكب التطورات العالمية في مجالات الإعلام، وصناعة الأفلام، والإنتاج الإبداعي.

-انتهى-

#بياناتشركات