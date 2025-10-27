قام معالي الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بزيارة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في مقرّها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، حيث كان في استقباله المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"، والذي قام بدوره بالترحيب بمعاليه والوفد المرافق له، وتقديم نبذة عن مدائن ورؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز وذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة.

وقدّم خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في "مدائن"، عرضاً أوضح من خلاله الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات. كما أشار الصالحي إلى أبرز المشاريع التي تعكف مدائن على تنفيذها حالياً في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، والحوافز والتسهيلات التي تقدّم للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" مع توضيح القطاعات المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

بعدها، قام معالي الدكتور عامر البساط، والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية لمدينة الرسيل الصناعية، تضمّنت جولة في الشركة العمانية للألياف البصرية التي تعمل منذ تأسيسها في عام 1996 على بناء البنية التحتية الرقمية في سلطنة عُمان من خلال تصميم وتنفيذ شبكات الألياف البصرية لمشروعات الاتصالات والإنترنت والربط بين المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب توفير حلول متكاملة تشمل التصنيع، والتصميم الهندسي، والتركيب، والصيانة، بما يلبي متطلبات التحول الرقمي في السلطنة.

