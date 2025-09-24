الدوحة، قطر / جاكرتا، إندونيسيا – وقّعت وزارة البيئة الإندونيسية، ممثلة بوكالة حماية البيئة، اتفاقية اعتراف متبادل مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، البرنامج الدولي الأول لأرصدة الكربون والتنمية المستدامة في دول الجنوب، في خطوة تهدف إلى تمكين المشاريع الإندونيسية من الوصول السريع والموثوق إلى أسواق الكربون الطوعية العالمية، مع ضمان الاتساق الكامل مع أهداف إندونيسيا المناخية واتفاقية باريس.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور حنيف فيصل نوروفيق، وزير البيئة ورئيس وكالة حماية البيئة وعضو البرلمان الإندونيسي، حيث وقّع الاتفاقية عن الجانب الإندونيسي السيد آري سوديجانتو، نائب وزير تغيّر المناخ وحوكمة تسعير الكربون، وعن المجلس العالمي للبصمة الكربونية الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس الإدارة.

وتنص الاتفاقية على الاعتراف المتبادل بين شهادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الإندونيسية (SPEI) وبرنامج المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بما يوفّر إطارًا موحّدًا لتسجيل المشاريع داخل إندونيسيا، ويعزز الشفافية والمصداقية من خلال مواءمة المنهجيات ومنع الازدواجية في الاحتساب، وذلك عبر الربط التشغيلي بين سجل المجلس العالمي للبصمة الكربونية والسجل الوطني الإندونيسي لتغير المناخ (SRN-PPI).

كما تتيح الاتفاقية لمطوري المشاريع الإندونيسيين خيارات منهجية مرنة، تشمل منهجيات المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وآلية التنمية النظيفة (CDM)، ومنهجيات المادة 6.4، وذلك بموافقة وزارة البيئة/وكالة حماية البيئة. وتسمح الاتفاقية باستخدام الأرصدة الكربونية محليًا ودوليًا وفق الضوابط الوطنية، مع إمكانية تحويل الأرصدة المعتمدة (ACCs) الصادرة عبر سجل GCC إلى سجل SPE ، وفق إجراءات متفق عليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم هدف إندونيسيا المحدث ضمن المساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات بنسبة 31.89% محليًا و43.20% بدعم دولي بحلول عام 2030، وتعزيز مسار الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060 أو قبله. كما تستند الاتفاقية إلى إطلاق بورصة الكربون الإندونيسية (IDX Carbon) عام 2023 وتوسيعها للتجارة الدولية في عام 2025، مما يعزز موقع إندونيسيا ضمن أسواق الكربون عالية النزاهة.

وفي تعليق له على الاتفاقية، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ: "تُرسي هذه الاتفاقية أساسًا عمليًا لأسواق كربون عالية النزاهة في إندونيسيا، عبر مواءمة أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الطوعية، ومع ترتيبات المادة 6 من اتفاقية باريس. إن الربط مع السجل الوطني الإندونيسي يمنع الازدواجية ويعزّز الشفافية والموثوقية لإصدار أرصدة الكربون المعتمدة. وقد بدأنا بالعمل مع ستة مشاريع مقدَّمة من إندونيسيا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتمويل المناخ وتسريع العمل المناخي."

من جانبه، رحّب الدكتور حنيف فيصل نوروفيق، والسيد آري سوديجانتو بالاتفاقية، مؤكدين أن هذا التعاون سيُسرّع وتيرة تمويل المناخ ويُحفّز الاستثمارات المؤثرة في القطاعات ذات الأولوية داخل اندونيسيا.

وفي سياق تنفيذ هذه الاتفاقية، تدخل بنودها حيّز التنفيذ بشكل فوري وتظل سارية حتى عام 2030، مع إجراء مراجعات سنوية وإمكانية تمديدها باتفاق الطرفين. وبموجبها، تُسجَّل جميع المشاريع المعتمدة من قبل المجلس العالمي للبصمة الكربونية في السجل الوطني الإندونيسي لتغير المناخ (SRN-PPI)، متضمنة بيانات التسجيل وإصدار أرصدة الكربون. كما يحصل المطوّرون المؤهلون على أرصدة كربون معتمدة (ACCs) قابلة للاستخدام في الأسواق المحلية والدولية، وذلك وفقًا لموافقات وزارة البيئة الإندونيسية والضوابط الوطنية المعمول بها.

نبذة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC):

المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) هو البرنامج الدولي الأول لأرصدة الكربون والتنمية المستدامة في دول الجنوب. يساهم برنامج المجلس في بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة الكربون في جميع أنحاء العالم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ولا يقبل البرنامج إلا المشاريع ذات الجودة العالية التي أظهرت قيمة مضافة على صعيد تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالتها، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم تسبب مرحلتي البناء والتشغيل بأي ضرر للبيئة والمجتمع ومساهمتهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.

ونتيجة لذلك، يساعد المجلس على تأمين التمويل المناخي/الكربوني، ذي الأهمية القصوى للمشاريع التي تساعد على تخفيض الانبعاثات وإلغائها وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وقد حاز المجلس العالمي للبصمة الكربونية على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لبرنامج تعويض الكربون وخفضه، كما تم اعتماده أيضاً من التحالف الدولي لخفض الكربون وتعويضه.

نبذة عن وزارة البيئة/وكالة حماية البيئة – جمهورية إندونيسيا

هما الجهتان الوطنيتان المسؤولتان عن صياغة سياسات المناخ والبيئة وحوكمة تسعير الكربون وإدارة السجل الوطني لتغير المناخ (SRN-PPI) في اندونيسيا، بما يضمن توافق أنشطة سوق الكربون مع الأهداف الوطنية والدولية.

-انتهى-

#بياناتحكومية