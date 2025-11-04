دبي: أعلنت وزارة الأسرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أم انكلوسيف"، أول منصة معتمدة للربط بين أصحاب الهمم في دولة الإمارات وجهات التوظيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين ودمج أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل الإماراتي، وإيجاد فرص وظيفية تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وتم توقيع المذكرة بين سعادة حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، وحفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أم انكلوسيڤ"، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض "فرصة" السنوي لتوظيف أصحاب الهمم، الذي أقيم خلال يومي 28 و29 أكتوبر في دبي، تحت شعار "عام المجتمع – نمضي قدماً بأثرنا المشترك".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لأصحاب الهمم، وتطوير مشاريع مجتمعية مستدامة تخدم هذه الفئة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، ومتابعة الموظفين من أصحاب الهمم بعد توظيفهم لضمان تطور أدائهم المهني وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقالت سعادة حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: "تلتزم وزارة الأسرة بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الانخراط الفاعل في سوق العمل الإماراتي، من خلال توفير فرص عادلة ومتنوعة تبرز قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية. وتمثل شراكتنا مع ‘إم إنكلوسيف’ خطوة رائدة نحو ترسيخ بيئات عمل دامجة لأصحاب الهمم وتطوير برامج مهنية ومجتمعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً وشمولية، يتمكن فيه كل فرد من تحقيق طموحاته والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة".

وأضافت سعادتها: "تجسد مشاركة وزارة الأسرة في معرض ‘فرصة’ التزامها الدائم بترسيخ قيم الشمولية المجتمعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية ليكونوا جزءاً فاعلاً في منظومة العمل الوطني، انطلاقاً من رؤيتنا لمجتمع يزدهر فيه الجميع. ونحرص من خلال مشاركتنا على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير حلول مهنية تواكب مختلف الكفاءات البشرية وتوفير فرص وظيفية تلبي الطموحات الشخصية، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية بين جميع فئات المجتمع، لتبقى دولة الإمارات وطناً يُحتفى فيه بالإنسان، وتُصان فيه الكرامة، ويزدهر فيه العطاء بروح العدالة والتكافؤ والشمول".

من جانبها، قالت حفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "إم انكلوسيڤ": "نُعرب عن امتناننا العميق لشراكتنا المستمرة مع وزارة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُجسد التزام الجانبين الراسخ بدور أصحاب الهمم في المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد مزدهر يقوم لى الازدهار المشترك كقيمة أصيلة متجذّرة في سوق العمل الإماراتي."

وأضافت: "في نسخة هذا العام، نفخر بتكريم عدد 28 مرشحاً من أصحاب الهمم وفِرق الموارد البشرية التي دعمتهم، تقديراً لمسيرتهم المهنية الناجحة التي امتدت لأكثر من عامين ضمن إطار الشراكة بين منصة "إم إنكلوسيف" ووزارة الأسرة، والتي أثمرت عن تحقيق نمو وظيفي مستدام قائم على الالتزام المتبادل. ويأتي هذا التكريم ليؤكد مجدداً التزامنا المشترك بتعزيز التوظيف الدامج، حيث يُقام بالتزامن مع النسخة الرابعة من معرض "فرصة" للتوظيف، وهو الحدث الرائد المخصص للمقابلات المهنية لأصحاب الهمم والمواطنين والمقيمين، بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص."

وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة الأسرة بإتاحة الفرصة لموظفي الشركة للاستفادة من الدورات والفعاليات والورش التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الوزارة لتوضيح طرق التعامل مع أصحاب الهمم، وتوفير قاعاتها لإجراء التقييمات الأولية لمقدمي طلبات الالتحاق ببرامج الشركة والأنشطة والفعاليات التي تخدم عملية التنمية والتمكين، بالإضافة إلى إدراج الشركة كشريك داعم على منصاتها الرقمية.

من جانبها، ستعمل شركة "إم إنكلوسيف" على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص من أصحاب الهمم المؤهلين القادرين على العمل، وتهيئة بيئات عمل مناسبة وملائمة، والعمل على تطويرها بالتعاون مع المؤسسات والشركات وأصحاب العمل الراغبين في توظيف أصحاب الهمم. كما ستوفر الشركة وحدات تدريبية متقدمة ومعتمدة دولياً، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وتنظيم دورات تدريبية للمؤسسات والشركات وأصحاب العمل الراغبين في إلحاق أصحاب الهمم للعمل لديهم، إلى جانب تقديم جميع خدمات التوظيف لأصحاب الهمم مجاناً.

حول وزارة الأسرة:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل وزارة الأسرة في دولة الإمارات بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون الجهة المسؤولة عن اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة في دولة الإمارات، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع. بالإضافة إلى دورها المحوري في إجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

حول إم إنكلوسيف:

تُعد "إم إنكلوسيف" مؤسسة اجتماعية رائدة تأسست عام 2019 على يد شقيقين، أحدهما من أصحاب الهمم. ومنذ انطلاقها، نجحت في توفير أكثر من 400 فرصة عمل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح أول مؤسسة اجتماعية معتمدة في مجال التوظيف الدامج، تم احتضانها عبر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في أبوظبي.

تتعاون "إم إنكلوسيف" مع أكثر من 100 جهة عمل من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الدامج وتحقيق الازدهار المشترك في دولة الإمارات، حيث يتولى أصحاب الهمم قيادة مسيرة الدمج والمشاركة الفاعلة في سوق العمل. كما تقدم المؤسسة حلول توظيف متكاملة (360 درجة) تشمل برامج التدريب وورش العمل ومبادرات الجاهزية والدعم الشامل، لتمكين الشركات من استقطاب ودمج واستبقاء أصحاب الهمم في بيئات العمل بشكل فعّال ومستدام.

