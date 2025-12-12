دبي، الإمارات العربية المتحدة،: للعام العاشر على التوالي، جددت هيئة كهرباء ومياه دبي الشهادات الدولية الثلاث الخاصة بأنظمة إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير. ونالت الهيئة مجدداً اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301)) الذي حصلت عليه للمرة الأولى في عام 2016 وكانت أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء والمياه تحصل على هذه الشهادة لعملياتها المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجددت الهيئة أيضاً المعيار (ISO 31000) لإدارة المخاطر والمعيار (BS 11200) لإدارة الأزمات.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام الهيئة وامتثالها الكامل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بالتنبؤ بأي أعطال وإدارتها والاستجابة لها، للحيلولة دون حدوث أي انقطاعات في إمدادات الكهرباء والمياه، ومواصلة توفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاعتمادية والاستدامة. وحققت الهيئة 100% من متطلبات المعايير، لا سيما الأنشطة الحيوية المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل ترسيخ معايير رائدة للمؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، من خلال تبني استراتيجيات استباقية، وتقنيات متقدمة، وأطر حوكمة رائدة. ويسهم تجديد هذه الشهادات العالمية في مجالات استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأزمات، في تعزيز الريادة العالمية للهيئة في المرونة والتميز التشغيلي. كما تعزز هذه الإنجازات قدرتنا على توقع المخاطر وإدارتها بفاعلية، وضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه، ودعم مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل. ومن خلال الابتكار والتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة، نعمل على ترسيخ واستدامة المرونة المؤسسية بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وفق أعلى درجات الاعتمادية والكفاءة."

من جهته، قال فلاديمير تشيرني، المدير العام للقطاع التجاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد البريطاني للمعايير: "يفخر المعهد البريطاني للمعايير بشراكته الموثوقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ويسعدنا تهنئة كامل فريق العمل في الهيئة لنجاحه في تحقيق المعايير الثلاث والمحافظة عليها. ويعكس هذا الإنجاز اللافت التزام الهيئة الراسخ باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والتميز التشغيلي في منطقة تعتبر من أكثر المناطق تعقيداً في العالم، وتشتمل على جهات حكومية مهمة استراتيجياً. ويعتبر حصول الهيئة على هذه الشهادات برهاناً جلياً على قوة أنظمة الإدارة المتكاملة في الهيئة وتفاني موظفي الهيئة، والرؤية الاستشرافية للإدارة العليا في الهيئة. ويؤكد نهج الهيئة الاستباقي مرونتها الداخلية، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً المزايا والفوائد الجوهرية التي توفرها الهيئة لموظفيها ومتعامليها والمجتمع بأكمله."

