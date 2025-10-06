دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الاتفاقيات والعقود لتوسعة شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي، وذلك في إطار مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014. وقد وقعت الهيئة العقود والاتفاقيات مع كلٍ من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وشركة تاكسي دبي، وشركة "باركن".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، نعمل على تعزيز مسيرة التنقل الأخضر في دبي عبر إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية التنقل الأخضر في دبي. ونواصل العمل مع شركائنا من مختلف القطاعات لترسيخ دعائم اقتصاد أخضر مستدام يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنافسية العالمية لإمارة دبي."

إينوك

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً مع مجموعة اينوك لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات "اينوك" المنتشرة في إمارة دبي.

تاكسي دبي

وقعت الهيئة وشركة "تاكسي دبي" عقداً طويل الأمد لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي، وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقطة شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية "تاكسي دبي" للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة.

"باركن"

وقّعت الهيئة وشركة باركن عقداً استراتيجياً يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في شبكة شحن المركبات الكهربائية العامة في إمارة دبي، ما يعزز مكانتها العالمية كمركز رائد للتنقل الأخضر والمستدام. وتتضمن المرحلة الأولى من العقد تركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مناطق حيوية تشمل المجمعات السكنية، ومراكز التسوق، والوجهات الترفيهية والأماكن العامة، على أن يشهد المستقبل القريب توسعاً أكبر لتغطية مختلف أنحاء مدينة دبي. وستتيح هذه الشواحن حلولاً أكثر مرونة بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو تبني المركبات الكهربائية.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مبادرة "الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية"، توفر أكثر من 1,500 نقطة شحن في مختلف أنحاء الإمارة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

