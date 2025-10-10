دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة سيلزفورس العالمية برئاسة ميغيل ميلانو، الرئيس العالمي ومدير الإيرادات، ومحمد الخوتاني، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

خلال اللقاء، أكد معالي الطاير دور الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية في تعزيز الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم مسيرة الاستدامة، مشيراً إلى أن تعاون الهيئة مع شركة سيلزفورس يدعم استراتيجية التحول الرقمي في دبي وجهود الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتطرّق معاليه إلى الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للهيئة ورؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، موضحاً أن الهيئة تعمل على إعادة تعريف مفهوم التميز في الخدمات عبر توفير حلول استباقية، تضع المتعامل في صميم رحلة التحول الرقمي، وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية بكفاءة وسرعة.

كما تناولت النقاشات فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على مجالات رئيسية تُعزز رؤية الهيئة في مجالات الابتكار والاستدامة. وتشمل مجالات التعاون توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين، وتوفير خدمات أكثر سلاسة تُلبي الاحتياجات الخاصة لكل متعامل، إضافة إلى تكامل البيانات عبر المنصات، ما يُتيح اتخاذ قرارات أذكى وأسرع، ويضمن مرونة ودقة في العمليات.

تُركز الشراكة أيضًا على تحسين الخدمات الميدانية عبر حلول وأدوات رقمية متطورة تدعم الأداء التشغيلي وتعزز التميز المؤسسي، إلى جانب تطوير حلول تسهم في تسريع جهود الهيئة في مجال الطاقة النظيفة ودعم أهدافها في تحقيق الحياد الكربوني.

-انتهى-

