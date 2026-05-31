أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك العز الإسلامي وبحضور ممثلي من وزارة التعليم، النسخة الثانية من لعبة الهاتف الذكي التفاعلية "ريادي"، وهي مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعريف الأطفال بمفاهيم ريادة الأعمال والثقافة المالية وإدارة الأعمال من خلال تجربة تفاعلية ممتعة تجمع بين التعلم والترفيه.

ويأتي إطلاق النسخة المطورة من اللعبة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "الرائد الصغير"، امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتجسيدًا للرؤية المشتركة بين "ريادة" وبنك العز الإسلامي الرامية إلى تمكين الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد المستقبل.

وتوفر لعبة "ريادي" للأطفال تجربة تعليمية تفاعلية تساعدهم على اكتساب العديد من المهارات الأساسية، مثل إعداد الميزانيات، والادخار، والتخطيط المالي، وإدارة الموارد، واتخاذ القرارات، وتنمية الفكر الريادي، وذلك من خلال أسلوب مبتكر يجمع بين المتعة والفائدة ويعزز الإبداع والابتكار والثقة بالنفس منذ سن مبكرة.

ويواصل بنك العز الإسلامي، بصفته الشريك الاستراتيجي للمبادرة، دوره الريادي في دعم برامج التثقيف المالي والتنمية المجتمعية في سلطنة عُمان، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة وترسيخ مفاهيم الإدارة المالية السليمة منذ الصغر. ويعكس هذا التعاون التزام البنك بالمساهمة في إعداد جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وبناء عادات مالية إيجابية ومستدامة.

وتُعد الثقافة المالية اليوم من الركائز الأساسية التي تسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، حيث يساعد التعرف المبكر على مفاهيم الادخار والإنفاق المسؤول وإدارة الأموال على بناء أسس متينة للاستقرار المالي مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، توفر لعبة "ريادي" منصة تعليمية حديثة تمكن الأطفال من استيعاب هذه المفاهيم بأسلوب مبسط وتفاعلي. كما تسهم المبادرة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والتنويع الاقتصادي، من خلال غرس العقلية الريادية في نفوس الأطفال وتشجيعهم على التفكير الإبداعي واستكشاف الفرص المستقبلية. ومن خلال توظيف التقنيات الرقمية وأساليب التعلم الحديثة، تقدم اللعبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الترفيه واكتساب المهارات العملية.

ويؤكد التعاون بين "ريادة" وبنك العز الإسلامي أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في نشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.

وتتوفر لعبة "ريادي" للتحميل عبر متجريiOS وأندرويد، لتمنح الأطفال في مختلف محافظات سلطنة عُمان فرصة الاستفادة من تجربة تعليمية مبتكرة تعزز معارفهم المالية والريادية وتدعم استعدادهم لمستقبل أكثر إشراقًا.

