أبوظبي، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مبادرة مجتمعية لدعم الزوار الدوليين المتأثرين بتأجيل رحلاتهم، وذلك من خلال تنظيم جولات ثقافية يقودها متطوعون، بما يضمن توفير تجربة مرحِّبة وداعمة تعكس روح التضامن التي تتميز بها أبوظبي، وتجسّد التزام هيئة معاً بتمكين المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي.

وفي إطار هذه المبادرة، ساهم 280 متطوعاً بتقديم 2,240 ساعة تطوعية لإرشاد الزوار الدوليين في مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات، ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي. وأسهمت هذه الجهود في خلق تجارب فريدة للزوار، وتعزيز أجواء الترحيب، وإبراز قيم التعاطف والتكافل التي تقوم عليها المبادرة، ما يُجسد الدور الحيوي للتطوع في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً، قادرة على الاستجابة بمرونة وفعالية لمختلف الظروف، ويعكس الوجه الحضاري والإنساني لأبوظبي.

وقالت سعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم والرعاية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الزوار الدوليون، لا سيما في ظل الظروف غير المتوقعة. وبفضل تفاني المتطوعين وتكامل الجهود مع شركائنا، تمكنا من تقديم تجارب ذات أثر ملموس تعزز التلاحم المجتمعي، وترسّخ ثقافة التعاطف والتضامن والعطاء. وتعكس هذه الجهود القيم الأصيلة لأبوظبي، وفي ومقدمتها روح العطاء وحسن الضيافة والشمولية، كما تجسّد رسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في تمكين المجتمع، وتوحيد الجهود، وإلهام الأفراد للمساهمة الفاعلة والتطوع لبناء مجتمع متماسك ومستدام».

وقال سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تعكس هذه المبادرة التطوعية تكامل الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم حلول مؤثرة تدعم الأفراد في مختلف الظروف، بما يعزز ثقافة العطاء. ومن خلال استقبال ودعم الزوار الدوليين، نقل متطوعونا القيم والهوية التي تميز أبوظبي. وبالتعاون الوثيق مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، نؤكد كيف يمكن للثقافة والمجتمع أن يتكاملا لإحداث أثر إيجابي ومستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية تحتضن زوارها بروح الضيافة الإماراتية الأصيلة».

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى المبادرات القادمة زيارة صفحة تطوع – هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.

لمحة حول هيئة المساهمات المجتمعية – معاً

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهي القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة. وتعمل هيئة معاً على توحيد الجهود المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء من خلال جمع المساهمات وتوجيهها بشفافية نحو الأولويات الاجتماعية وتمكين المؤسسات الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

وتدعم هيئة معاً المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية المهمة في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتهدف إلى بناء مجتمع تعاوني وفاعل من خلال تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

يتم توزيع المساهمات المقدمة إلى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بشفافية تامة على المشاريع الاجتماعية التي يشرف عليها الشركاء الرئيسيون، ما يتيح للمساهمين زيادة فعالية مساهماتهم الرامية لتعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد والبرامج والتمويل الأساسي للمؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهدافها في مجالي المسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة.

