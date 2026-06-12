شهدت النسخة الثالثة من "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الريشة الطائرة"، نجاحًا كبيرًا، بمشاركة 419 لاعبًا ولاعبة من 32 أكاديمية خاضوا 564 مباراة في البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبالشراكة مع برايم ستار للخدمات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وتأتي ضمن جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذًا لسياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

وعبّر أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح البطولة، قائلًا: "تعكس هذه البطولة التزامنا بتمكين الجيل القادم من الرياضيين، من خلال توفير منصات تنافسية تساهم في صقل مهاراتهم وتعزز فرصهم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية. لقد أظهرت النسخة الحالية تميزًا واضحًا من حيث مستوى المشاركة والتنظيم، وهو ما يؤكد نجاح شراكاتنا الاستراتيجية مع الأندية والأكاديميات الرياضية."

من جانبه، قال رافي كومار، مدير البطولة: "نشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة وشركائنا من الرعاة والداعمين وجميع الأكاديميات المشاركة على دعمهم المتواصل في تطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة. وقد حققت البطولة نجاحًا لافتًا، بفضل المشاركة الواسعة من لاعبين من مختلف الفئات العمرية، مما أسهم في ظهور العديد من المواهب الواعدة. كما يسعدنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى رعاة البطولة: أكاديمية باسلاين الرياضية مستضيف البطولة، يونكس الإمارات شريك المعدات الرياضية، شركة Rite Ark Technologyالشريك التقني للبطولة، BICA شريك داعم، شركة ترو لايف للرعاية الصحية المنزلية ذ.م.م الشريك الطبي للبطولة".

وتنافس اللاعبون على ألقاب الفردي والزوجي ضمن الفئات العمرية تحت 9 سنوات، وتحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 17 سنة، في مشهد عكس تنامي مستوى رياضة الريشة الطائرة للناشئين في دولة الإمارات.

وشهدت منافسات فئة تحت 9 سنوات فوز اللاعب ساهيل ألطاف من أكاديمية "الماسة الرياضية" بلقب فردي البنين، بينما حصدت سامبادا سيثاما بوبي هيمانث من "الأكاديمية الرياضية الإقليمية" المركز الأول في فردي البنات. وفي فئة تحت 11 عاماً، أحرز كايسيكان ديباك من "ليونز سبورتس بلاي زون" صدارة فردي البنين، وتُوجت بورنا ساي ناندانا سانيسيتي من أكاديمية "وي ميت" بلقب فردي البنات. أما في منافسات المستوى "أ" للفئة ذاتها (تحت 11 عاماً)، فقد نال لاكش غارغ فيجاي غارغ من "برايم ستار للخدمات الرياضية" المركز الأول لفردي البنين، وحققت لاكشمي ساي موهان من أكاديمية "كوزموس" لقب فردي البنات.

وفي منافسات تحت 13 عاماً، حقق أديتيا ساجيث من أكاديمية "رايز لتدريب الريشة الطائرة" المركز الأول في فردي البنين، وتألقت فيدياسري فيلاجا من أكاديمية "الماسة" بحصد لقب فردي البنات. وفي منافسات الزوجي للفئة نفسها، انتزع الثنائي غوتام برابو ونيراف فينو من أكاديمية "راكيت ساينس" صدارة البنين، وفاز الثنائي دورغاجيفان جيفانبراكاش وفيدياسري فيلاجا من أكاديمية "الماسة" بلقب البنات.

وعلى صعيد المستوى "أ" لتحت 13 عاماً، حصد آراب راغوداس من أكاديمية "الماسة" صدارة فردي البنين، وفيكتوريا ليونغ من "جراوند زيرو" لقب فردي البنات، في حين ذهب لقب زوجي البنين للثنائي شوريا بيسين سوراب بيسين وبراناف ريجيث من "وي ميت"، وزوجي البنات للثنائي سريكروثي بييتي ليلا بهاسكار وفيهاني أجاي غوبتي من أكاديمية "NVBA".

وضمن فئة تحت 15 عاماً، أحرز جون دريكس رو غارسيا من أكاديمية "أني تايم الرياضية" المركز الأول في فردي البنين، وحققت إليزا راشيل بيتر من "راكيت ساينس" صدارة البنات. وشهدت منافسات الزوجي تتويج الثنائي كيشان داناسيكاران وسارانجيت فينكات من "رايز" بلقب البنين، وأنوجراها أجيثان وأوناتي سينغ من أكاديمية "الماسة" بلقب البنات.

وفي منافسات المستوى "أ" للفئة ذاتها، تصدر كارثيك بالاسوبراماني من "برايم ستار" فردي البنين، ونيفيديا سانيل فاليابارامبيل من "ليونز سبورتس" فردي البنات، بينما فاز بزوجي البنين هريدان روميل تشوداري وسبارش ساجناني من "إيميننت الرياضية"، وبزوجي البنات كانيشكا أرونكومار وشانتي نيكول إنسيلاي من "برايم ستار".

وفي منافسات الفئة الأكبر تحت 17 عاماً، فقد توج براندون تان من "NVBA" بلقب فردي البنين، وريا ديباك من "فاير راليز" بلقب فردي البنات. وفي منافسات الزوجي، اقتنص الثنائي جون صموئيل أنجيلو دي أراجا وأذان نجيب هاشم (من أكاديميتي مينتور وجريت واي) لقب البنين، ونيثرا جاياكريشنان ونيدهي رانجيث ناث من "راكيت ساينس" لقب البنات.

وفي منافسات المستوى "أ" لتحت 17 عاماً، تألقت أكاديمية "ليونز سبورتس بلاي زون" بفوز صفوان شاهين بفردي البنين، وإيمي آن جاكسون بفردي البنات، وتتويج الثنائي زاميل كيزاكفيتيل نيسار وصفوان شاهين بصدارة زوجي البنين.

وشهدت البطولة تطورًا تكنولوجيًا غير مسبوق حيث أدريت المنافسات بنظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في المنطقة، تم تطويرها بالشراكة مع شركة رايت آرك تكنولوجيز. حيث يقوم النظام بأتمتة بروتوكولات قياس دقيقة لضمان بيئة شفافة وموثوقة وآمنة تمامًا للرياضيين المشاركين.

-انتهى-

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