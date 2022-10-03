الرياض، المملكة العربية السعودية: برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة "هيئة العقار" ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وقعت منصة سمات إتفاقية الربط التقني مع شبكة إيجار يوم الأحد الثاني من أكتوبرالجاري في مقر الهيئة العامة للعقار في الرياض بحضور الشركات والمكاتب العقارية وملاك العقارات وجميع المهتمين بالقطاع التجاري.

وأوضح ضيف الله الحسني الرئيس التنفيذي لمنصة سمات: "أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي تماشيا مع التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين. والتي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطلق العنان للطاقات الإبداعية للسعوديين في مختلف المجالات".

وأضاف الحسني: "إنه بموجب هذه الإتفاقية ستصبح منصة سمات أول منصة إدارة أملاك عقارية ترتبط بشبكة إيجار للتوثيق المباشر للعقود الإيجارية على منصة سمات".

وقال الأستاذ سامي الشارخ نائب الرئيس التنفيذي لمنصة سمات: "أن المنصة تعتبر أكبر منصة إدارة أملاك عقارية نجحت في توثيق عقود منفذة على المنصة تتجاوز قيمتها 2,5 مليار ريال وهي المنصة الوحيدة المتخصصة بالأوقاف العقارية".

وأضاف الشارخ: "أن منصة سمات تدعم قطاعات التطوير والإستثمار العقاري والتقنيات العقارية المدعومة بالذكاء الإصطناعي وهي منصة مرنة حسب إحتياجات العميل مشيراً إلى أن المنصة تضم أكبر شركات إدارة الأملاك العقارية في السعودية وترتبط وتتكامل مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة وسداد ومدى".

وفي هذا الإطار قدمت منصة سمات حلول تقنيات عقارية مبتكرة لاتمتة عمليات التشغيل في الشركات والمكاتب العقارية والتي بدورها حولت عملها الى مكاتب بلا اوراق وهو أيضا مساهمة منا في الحفاظ على البيئة حيث ساهمت هذه الحلول في خفض تكاليف التشغيل بنسبة وصلت الى ٤٩٪ كما سرعت اعمال الشركات ٣٠٠٪ وهو مايعد سبقا نوعيا في هذا المجال.

وعلى صعيد التحول الرقمي حرصت سمات على الإستثمار في ابتكار تقنيات عقارية متخصصة والوحيدة من نوعها في المنطقة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في استكمال الاجراءات بشكل آلي نيابة عن المستخدم، والتي قلصت المدة الزمنية للاعمال اليومية.

لقد جاء تكامل منصة سمات مع شبكة ايجار ليتيح للشركات ادارة الاملاك توفير الوقت لاضافة العمليات وتوثيق العقد وتقليص مدة تجربة المستخدم من ١٥ دقيقة بالمتوسط الى اقل من دقيقة واحدة.

كما ان منظومة منصة سمات ساهمت في حوكمة الاعمال وحفظ حقوق جميع الاطراف من ملاك للعقارات او مستاجرين أو وسطاء عقاريين نظراً لأن منصة سمات توفر منظومة مالية آلية بالكامل لتسجيل العمليات المحاسبية للشركات دون الحاجة لوجود محاسب متخصص في الاعمال.

كما توفر تقنيات إصدارفواتير الكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصدر بشكل آلي ودون تدخل بشري مما جعل منصة سمات اسرع منظومة سحابية لاعتمادها على محركات وبنى تقنية صممت خصيصا لها في اكثر من ٦٠ مركز بيانات حول العالم وهو ما ادى الى وصول نسبة الاعتمادية والتشغيل المتواصل الى ١٠٠٪ خلال ٣٦٥ يوما الماضية اي انه لم يسبق ان توقفت المنظومة ولو لثانية واحدة عن العمل.

يذكر ان منصة سمات بصدد الاعلان عن شراكات مع القطاع الحكومي خلال الاشهر القادمة بهدف تعزيز تحول القطاع العقاري الى سوق رقمي بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ حيث تعد منصة سمات هي الوحيدة بالشرق الأوسط المتخصصة بالتقنيات العقارية (البروبتك) والأكبر على هذا المستوى وتقدم خدماتها إلى أكثر من ١٥ الف مستفيد.

كما تستثمر منصة سمات في تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي ولديها تطبيقات ناجحة في التعرف على الصور وتمميز عمليات الصيانة للمباني من خلال الصور فقط.

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