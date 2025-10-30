أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و"مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار" (NRFC) اليوم، عن شراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبادل المعلومات عن الفرص التجارية خلال فعالية معرض الاستثمارات الإماراتية الذي تستضيفه مدينة سيدني.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و"مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار" على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى الترويج لكل من أبوظبي وأستراليا كوجهات جاذبة للاستثمار الدولي، والتعاون المشترك في بناء علاقات مع المستثمرين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتوجهات الاقتصادية في أسواقهما بهدف دعم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وأستراليا في نوفمبر 2024 والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر من هذا العام.

وتعد "مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار" من صناديق الاستثمار السيادية الرئيسية في أستراليا، والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الأسترالي من خلال استثمار 15 مليار دولار في سبعة قطاعات اتراتيجية.

وقال ديفيد جال، الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار ": "يسّرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار. ففي عالم مترابط وعابر للحدود، تُعدّ مثل هذه الشراكات ضرورية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من أستراليا وأبوظبي."

وقال محمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "من خلال شراكتنا مع " مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار"، نعزز الروابط بين اقتصادين نشطين يتميزان بالنمو المستدام. وسنعمل معًا على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات المستقبل، بدءًا من الطاقة والصناعات المتقدّمة وصولًا إلى علوم الحياة والتقنيات الرقمية، بما يضمن تحقيق الازدهار المشترك والقيمة المستدامة لبلدينا وشركائنا."

ويُعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن استقطاب وتشجيع الاستثمار في أبوظبي، وذلك من خلال طرح برامج ومبادرات تدعم المستثمرين والشركات في تأسيس أعمالهم وتنميتها وتطويرها في الإمارة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق سريعة النمو وإقامة شراكات نوعية وتقديم الدعم اللوجستي.

مؤسسة صندوق إعادة الإعمار الوطني الأسترالي" (NRFC): ميشيل لو | 0427 745 586 | media@nrf.gov.au

للتواصل الإعلامي مع مكتب أبوظبي للاستثمار: لؤي الأسدي | +971 2812 0079 | lalassadi@adio.gov.ae

نبذة عن "مؤسسة صندوق إعادة الإعمار الوطني الأسترالي" (NRFC)

تستثمر "مؤسسة صندوق إعادة الإعمار الوطني الأسترالي" (NRFC) بهدف تنويع الصناعة والاقتصاد في أستراليا وتحويلهما. وتبلغ قيمة استثماراتها 15 مليار دولار أسترالي، تُستخدم عبر القروض المباشرة، والاستثمارات في الأسهم، وضمانات القروض.

ويمكن للمؤسسة الاستثمار في سبعة مجالات ذات أولوية تشمل: تعزيز القيمة المضافة في قطاع الموارد، والنقل، والعلوم الطبية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والطاقة المتجددة وتقنيات خفض الانبعاثات، وتعزيز القيمة المضافة في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى القدرات التمكينية. وتتمثل مهمة المؤسسة في الاستثمار في الشركات والمشاريع الأسترالية التي تُصمِّم وتُطوِّر وتُنتج بهدف تعزيز القدرات الصناعية، وتنمية فرص العمل والقوى العاملة الماهرة، وتنويع الاقتصاد الوطني. وتُعدّ المؤسسة الوطنية لإعادة الإعمار كيانًا فيدراليًا تابعًا للكومنولث، وقد أُنشئت بموجب قانون المؤسسة الوطنية لإعادة الإعمار لعام 2023 (NRFC Act) في شهر سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة nrf.gov.au

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية